Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского

Переговоры по мирному урегулированию в Украине уплотнились и ускорились. Означает ли это, что мир или по крайней мере прекращение огня уже близко? 15 декабря президент Украины Зеленский снова (в который раз за последнее время) встречается с канцлером Мерцем в Берлине. Туда же подъедут президент Франции Макрон и британский премьер Стармер, с которыми Зеленский только что встречался в Лондоне. Возможно, подтянутся лидеры Польши и Италии. Присутствие представителя США под вопросом, но с ним «евротройка» (Британия, Германия, Франция) встретится 13 декабря. Идет спешное согласование нового варианта мирного плана Трампа, словно западные союзники Киева действительно хотят успеть к Рождеству, как того хотел президент Америки. При этом в прессу периодически утекают такие подробности, которые говорят о том, что некоторый прогресс на переговорах все же возможен.

В частности, сенсацию организовал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, который заявил в интервью французской прессе, что Киев согласен на вывод ВСУ из Донецкой области (они контролируют сейчас менее трети региона), но при условии, если от нынешней линии фронта отведут свои войска и россияне. В результате на Донбассе будет образована большая демилитаризированная зона - как на той территории, которую сейчас контролирует Киев, так и на той территории, что сейчас контролирует Москва. При том что, насколько известно, в последней версии мирного плана Трампа отвода российских войск с контролируемый ими части Донбасса не предполагается. Формула, озвученная Подоляком французам, уже отправлена в Вашингтон для согласования с американцами. Судя по всему, ее ранее одобрили и европейцы. Что, в частности, дал понять канцлер Мерц, допустивший возможность территориальных уступок Украины. Также в ходе недавнего визита в Италию премьер Джорджа Мелони полтора часа уговаривала Зеленского пойти именно на территориальные уступки ради мира. Сам же Зеленский предложил, чтобы по вопросу новых границ в Украине прошел референдум. Большинство украинского общества выступает против формулы «мир в обмен на территории», так что предсказать исход такого референдума нетрудно. Это поставит мирный план Трампа под угрозу срыва. Другие заявления из Киева тоже ставят под сомнение его готовность уже сейчас пойти на территориальные уступки. В частности, заявление Подоляка попытался опровергнуть советник Зеленского Дмитрий Литвин, который назвал озвученную Подоляком схему «теоретической моделью», решение по которой никто еще не принимал. Однако в Москве успели поймать Подоляка как официального представителя Киева на слове. Помощник президента Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва может согласиться на демилитаризованную зону в Донбассе, где не будет в том числе и российских военных, но только после вывода оттуда ВСУ. Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что формула демилитаризованной зоны в Донбассе с Москвой уже предварительно согласована. Кстати, Росгвардия за последние годы сильно изменилась. Она в том числе уже имеет на вооружении танки и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. Однако все же это не регулярные войска.

Мы видим, что идет активный торг. Если предварительно демилитаризованная зона и будет согласована, то возникнут новые вопросы. Прежде всего, вопрос о признании российской принадлежности территорий. Как это сформулировал в последний раз Путин, «признание ключевыми международными игроками». В этом случае будут признаны и новые границы, тогда присутствия российских войск в Донбассе уже и не нужно. Открытым остается вопрос о том, кто будет охранять границу. Или это российские погранвойска, или это миротворцы вместе с погранвойсками, или это миротворцы без погранвойск. Кто будет контролировать демилитаризованную зону? Зеленский ранее в общей форме выражал пожелание, чтобы контроль осуществляли американцы. Если с помощью дронов, то Москва, может, и не будет возражать. Против чего она точно будет возражать, так это против появления американских или натовских войск в этой демилитаризованной зоне. Впрочем, также нельзя до конца исключать и того, что Зеленский в последний момент вообще «соскочить» с этого предложения. Еще одной небольшой сенсацией стала утечка о том, что в плане Трампа предусмотрен ускоренный прием Украины в Евросоюз уже к 1 января 2027. Неясно, насколько этот план согласован с европейцами. Украина, по сути, еще не начинала предметные переговоры, предваряющие прием в Евросоюз новых членов, которые предусматривают ни много ни мало согласование условий по 36 этапам интеграции. У многих стран будут вопросы к Киеву. Вся Восточная Европа, в частности, обеспокоена угрозой конкуренции со стороны аграрного сектора Украины. Также было бы странно, если бы Украину приняли в Евросоюз еще до стран Западных Балкан вроде Черногории и Сербии, которые стоят в очереди на вступление в Евросоюз уже больше 15 лет и провели значительную часть переговоров об условиях вступления. Помимо этого, в обновленном варианте плана Трампа предусматривается, что Украине отказывают в членстве в НАТО (этот вопрос решит сам Североатлантический альянс, проблема внесения соответствующих правок в Конституцию Украины, где записано стремление в НАТО, пока подвисает), а также, что Киев должен «в самое ближайшее время» запустить подготовку к президентским выборам. С выборами, однако, не все так просто. Зеленский, находясь под давлением Трампа, требующего немедленного их проведения, выражает на словах готовность это сделать в течение ближайших 2-3 месяцев. Однако непременным условием ставит обеспечение безопасности выборов со стороны западных союзников. В какой форме это может быть сделано?

Снова встает вопрос о прекращении огня. Возможно, даже Киев потребует дополнительно введения еще и бесполетной зоны над Украиной. По словам помощника Путина Ушакова, прекращение огня может наступить только после вывода ВСУ с контролируемой ими части территории Донбасса. Остается ли это требование России единственным для прекращения огня, пока непонятно. Ранее президент Путин выдвигал в качестве предварительных условий целый ряд пунктов, включая в том числе отказ от вступления в НАТО. Помимо этого, непонятно, как обеспечить проведение прозрачных и конкурентных выборов в условиях нынешней общественно-политической ситуации в Украине... Как будет организовано голосование миллионов граждан Украины, в том числе находящихся на присоединенных к России территориях, а также в самой России. Москва также наверняка поставит вопрос о допуске к выборам всех политических партий, проведении международного наблюдения за этими выборами с целью обеспечения их прозрачности. При этом в идеале Москва, а, возможно, и Вашингтон хотели бы уже давно избавиться от Зеленского как от крайне ершистого и неудобного политического игрока. Однако поскольку серьезных политических конкурентов у него нет, а те, что есть, могут оказаться еще более непримиримыми врагами России, то шансов на переизбрание у него немало. Также теперь мирные соглашения подразумевают несколько документов. Собственно, многостороннее соглашение между Россией, Украиной, США и ЕС из 20 пунктов; некие гарантии безопасности для Украины со стороны западных союзников; обязательства США касательно НАТО; отдельное соглашение между США и Россией, в том числе, насколько можно понять, о совместном использовании по крайней мере части замороженных российских активов. Другую часть, очевидно, предполагается использовать для восстановления Украины. Проект соглашения в версии США предусматривает, что Крым, Луганская и Донецкая области будут под контролем России, и изменение статуса этих территорий возможно только дипломатическим путем. Непонятно, согласится ли с этим Киев. Скорее, нет, но от него этого могут и не требовать.

В Запорожской и Херсонской областях США предлагают зафиксировать текущую линию фронта при условии, что российские войска отойдут из контролируемых ими районов Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Как Москва будет решать в этой связи проблему с тем, что Херсонская и Запорожская области уже записаны в Конституцию (с сентября 2022 года), непонятно. Запорожскую АЭС Трамп предлагает оставить под контролем США с передачей вырабатываемой электроэнергии поровну России и Украине. Киев претендует на полный контроль над ЗАЭС. Москва подробно это не комментирует. На сей счет есть установка, что Россия не сторонница «мегафонной дипломатии». При этом российские представители в целом одобрительно отзываются о миротворческих усилиях Трампа, давая понять, что многие его положения учитывают российские интересы. Сергей Лавров вообще заявил, что Трамп является единственным западным лидером, который понимает первопричины нынешнего военного конфликта. Еще в американском плане предлагается ограничить численность ВСУ до 800 тыс. человек, что примерно соответствует их нынешнему количеству. Киев до сих пор был против любых ограничений. И еще настаивает на юридическом оформлении гарантий безопасности для Украины, включая ратификацию их Конгрессом США, что маловероятно.