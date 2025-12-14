Хорошая площадка. И Али Асадов воспользовался моментом

Ашхабадский международный форум, приуроченный к тридцатилетию постоянного нейтралитета Туркменистана, фактически превратился в многостороннюю консультационную площадку для лидеров и высокопоставленных представителей целого ряда государств. На его полях прошли контакты Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Масуда Пезешкиана, руководителей Пакистана, Ирака и других стран. В рамках форума состоялась и встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе, в ходе которой обсуждались вопросы транспортного взаимодействия и текущие сложности в транзитной сфере.

Рывок Центральной Азии Выбор в пользу доктрины постоянного нейтралитета, сделанный в середине 90-х годов первым президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым, по сути, предопределил стратегический вектор внешней политики Ашхабада на десятилетия вперед. Эта модель позволила сформировать региональную платформу, ориентированную на баланс интересов всех соседних государств. В Ашхабадской декларации 2025 года, подписанной участниками форума, были зафиксированы, на первый взгляд, общеизвестные, но в нынешних условиях крайне востребованные принципы миролюбия и невмешательства во внутренние дела других государств, уважения права стран и народов на самостоятельный выбор модели развития, а также признание уникальности их мировоззрения, традиций и религии. Туркменский нейтралитет можно рассматривать под разными углами. В историческом контексте становления государственности Туркменистана это не просто способ внешнеполитического позиционирования, а своеобразный механизм международных гарантий, напрямую привязанный к мандату Генеральной Ассамблеи ООН. Рывок Центральной Азии можно сравнить с модернизационным циклом 50-х и 60-х годов прошлого века, который вывел регион из аграрной колеи и заложил индустриальный и урбанистический фундамент будущих независимых государств, сформировавшихся в 90-е годы. Сегодня на этом основании формируются объекты следующего тридцатилетнего цикла развития. Речь идет о новых магистральных транспортных коммуникациях, промышленных агломерациях с десятками ранее не представленных в регионе проектов в автомобильной и железнодорожной промышленности, а также о разработке технологически инновационных проектов в сфере возобновляемой электрогенерации с перспективой трансконтинентального экспорта. Новые стандарты связи уже соединили самые удаленные районы региона. В 20-е годы Центральная Азия находится на пике инвестиционной активности, что подтверждается и макроэкономическими показателями.

Казахстан выше России, а Узбекистан больше Украины Так, по данным за 2024–2025 годы, валовой внутренний продукт Казахстана на душу населения оценивается примерно в 15 тысяч долларов, что выводит страну в категорию экономик с доходом выше среднего и ставит ее выше России и большинства других государств СНГ. В Узбекистане в первой половине 2025 года рост ВВП составил 7,2 процента, а численность населения приблизилась к показателям Украины. Богатые природные ресурсы Туркменистана стали основой ускоренного экономического роста, и в 2024 году страна впервые зафиксировала двукратное увеличение ВВП на душу населения по сравнению с уровнем 1991 года. При этом Ашхабад по-прежнему сохраняет значительную часть социально-экономических резервов, очевидно, рассматривая их как ресурс для более масштабного выхода на глобальные рынки в начале нового тридцатилетнего цикла. Доктрина постоянного нейтралитета стала для Туркменистана действенным инструментом региональной внешней политики. Так, в 2023 году Туркменистан выступил с инициативой создания Совещания по безопасности в Центральной Азии, предполагая, что в посткризисный период 30-х реформированная международная система будет во многом опираться именно на подобные региональные форматы. Логичным продолжением этой линии стало предложение создать в Центральной Азии региональный центр по технологиям, связанным с борьбой с изменением климата, тем самым увязывая вопросы безопасности с экологической повесткой. Эта тема получила развитие в инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, предложившего на заседании форума создать Международную водную организацию, способную консолидировать существующие мандаты различных структур ООН. По его словам, оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UN-Water в полноценное специализированное агентство или организацию системы ООН. Реализация подобной инициативы соответствует целям устойчивого развития и отвечает интересам всего регионального сообщества. Напомним, в апреле следующего года в Астане запланировано проведение Регионального экологического саммита, на котором Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по созданию глобальной водной организации.

Азербайджанская повестка В контексте Ашхабадского форума особое внимание было приковано и к азербайджанской повестке. В числе ключевых гостей ожидалось участие президента Ильхама Алиева, однако проведение форума совпало с 12 декабря - днем памяти Гейдара Алиева, который по сложившейся традиции президентская чета Алиевых проводит на Аллее почетного захоронения вместе с представителями общественности, отдавая дань уважения общенациональному лидеру. Накануне форума Ашхабад посетила Лейла Алиева. В качестве вице-президента Фонда Гейдара Алиева она подписала меморандум о взаимопонимании с Благотворительным фондом по оказанию помощи детям, нуждающимся в опеке, имени Гурбангулы Бердымухамедова. Этот шаг был воспринят в туркменской столице с явным уважением, однако азербайджанское присутствие в повестке форума этим не ограничилось. На полях мероприятия состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе. Официально стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-грузинского стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и нефтегазовой сферах. Вместе с тем наиболее чувствительным вопросом текущего взаимодействия остается пересмотр Грузией тарифных и транзитных условий. Этот процесс объективно обусловлен стремлением Тбилиси капитализировать свой транзитный потенциал и повысить инвестиционную привлекательность инфраструктуры для ее дальнейшей модернизации. Однако кризисные ситуации, периодически возникающие на грузинских пограничных пунктах, требуют более оперативной и скоординированной реакции со стороны профильных ведомств.