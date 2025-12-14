Россия, Азербайджан и Иран возвращаются и к Северу, и к Югу

В Баку в ходе очередного заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ был подписан трехсторонний меморандум между железнодорожными компаниями России, Азербайджана и Ирана. Этот документ предусматривает согласование тарифных подходов, формирование единого комплексного тарифа, внедрение цифрового документооборота, запуск регулярных блок-поездов, а также общее совершенствование процедур перевозок.

Российские грузы через туркмено-иранскую границу Аналогичный меморандум готовился к подписанию и по восточному сегменту международного транспортного коридора «Север-Юг» с участием России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Однако по ряду условий туркменская сторона отложила подписание документа. При этом фактическое движение грузов по маршруту продолжается: раз в 10 дней через туркмено-иранскую границу проходит поезд с грузами из Российской Федерации в направлении портов Персидского залива. Кроме того, в текущем году импорт в Российскую Федерацию по данному маршруту увеличился на 10 процентов. Из порта Бендер-Аббас до подмосковной станции Ворсино поезд через пограничный переход Инче-Бурун - Ак-Яйла доходит за 14-16 дней, а из недавно введенного в эксплуатацию сухого порта Априн на севере Ирана - за 12 дней. Казахстан также заинтересован в развитии восточного сегмента МТК «Север-Юг», однако пока объемы перевозок остаются сравнительно скромными: за 10 месяцев 2025 года по железнодорожному маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран было перевезено только 1,5 миллиона тонн грузов. Несмотря на известное похолодание в российско-азербайджанском взаимодействии, отмеченное в первом полугодии, правительство РФ не намерено отказываться от развития западного сегмента МТК «Север-Юг», поскольку данный маршрут географически короче для выхода к Персидскому заливу из европейской части России, включая регионы Северного Кавказа, Кубань, Ростовскую, Воронежскую, Тульскую, Калужскую области, Московский транспортный узел, Санкт-Петербург и другие регионы. «Российские железные дороги» (РЖД) опубликовали статистику контейнерных перевозок по МТК «Север-Юг» за январь-октябрь 2025 года. По западному - азербайджанскому маршруту было перевезено 6,6 тысячи TEU, что означает рост на 58,3 процента. Объем по восточному, так называемому «туркестанскому» маршруту, составил 2,3 тысячи TEU, что более чем в 2 раза превышает показатели предыдущего периода.

Таким образом, даже несмотря на отсутствие непрерывного железнодорожного сообщения на участке Астара-Решт, для контейнерных перевозок азербайджанский маршрут «Север-Юг» остается более востребованным. При этом известно, что для отдельных категорий товаров химической и нефтехимической промышленности, а также части строительной номенклатуры пересечение азербайджано-иранской границы ограничено в связи с международными санкциями, наложенными на Иран. В то же время Азербайджанская железная дорога рассчитывает на рост транзита зерна, а также лесопильной и древесной продукции по маршруту МТК «Север-Юг». Дорога не только железная Параллельно в Баку состоялся визит заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. В официальном сообщении российской пресс-службы по итогам визита было лаконично указано, что «стороны обсудили перспективы сотрудничества в экономической, энергетической и транспортной сферах». Известно, что в сферу ответственности Александра Новака входят переговоры по вопросам поставок нефти и газа, а в повестке российско-азербайджанского диалога также находятся переговоры по организации поставок газа по существующим трубопроводам в северные районы Ирана. Из опубликованного пресс-релиза не следует, обсуждались ли в Баку достигнутые в декабре 2024 года договоренности и графики работ по западному железнодорожному сегменту МТК «Север-Юг». Речь идет о модернизации азербайджанского участка от транспортного узла Баку до Астары. Как сообщалось ранее, затраты на реализацию первого этапа модернизации железной дороги Ялама - Астара оценивались в 571 миллион долларов, при этом объем компенсируемых расходов со стороны Российской Федерации оговаривался в размере 316 миллионов долларов. Завершение работ планировалось до конца 2027 года.

Обсуждаемые между Баку и Москвой вопросы железнодорожного транзита не затрагивают тему расширения автомобильного движения по МТК «Север-Юг». Россия ведет активные работы по модернизации собственных пунктов пропуска на границе. На эти цели в бюджете следующего года уже предусмотрено 3,8 миллиарда рублей. К 2030 году, в результате модернизации пунктов пропуска «Тагиркент-Казмаляр» и «Ново-Филя», их совокупная пропускная способность должна увеличиться в 13,5 раза — с 91 тысячи 250 до 1 миллиона 233 тысяч 400 единиц автотранспорта в год, или с текущих 250 до 3 тысяч 380 транспортных средств в сутки. Не исключено, что к этому времени будет снято ограничение и на пассажирское движение со стороны Азербайджана. Напомним, что на грузовой транспорт данный запрет не распространяется, и он проходит границу без ограничений. К вопросу об экономической зоне МТК «Север-Юг» С точки зрения макроэкономического планирования международные транспортные коридоры наполняются как транзитными, так и двусторонними товарными потоками. Для МТК «Север-Юг» наибольшее значение имеют российско-азербайджанский товарооборот с общей стоимостью порядка 5 миллиардов долларов США и российско-казахстанский товарооборот, который по итогам текущего года оценивается примерно в 30 миллиардов долларов. Для наглядности экономическую зону МТК «Север-Юг» можно описать в виде системы координат. В ней по вертикали располагается взаимодействие промышленных зон, складской инфраструктуры агломераций и магистральной инфраструктуры, формирующей направление коридора с узловыми и трансвидовыми точками распределения потоков - железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, морские порты. А по горизонтали - преференциальные соглашения, включая зоны свободной торговли и иные торговые договоренности. Азербайджан одновременно входит в зону свободной торговли СНГ и имеет преференциальное соглашение с Турцией, заключенное в 2020 году. В 2023 году к нему был добавлен протокол, предусматривающий тарифные льготы для 30 видов товаров, из которых 15 были включены в первоначальное соглашение и 15 добавлены дополнительно. Кроме того, действует аналогичное соглашение по ряду товарных позиций с Пакистаном, подписанное в 2024 году и вступившее в силу в начале 2025 года.