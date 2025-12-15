Вылавирует ли?

В случае провала нынешних мирных переговоров нужно взять себя в руки и найти другой путь, заявил президент Украины Зеленский, не уточнив, правда, каким путем он собрался идти. В эти дни ему приходится проявлять чудеса политической эквилибристики, лавируя между Вашингтоном, Европой и той большей частью украинского общества, которая категорически не приемлет формулы «мир в обмен на территории». Между тем, переговорщики Трампа требуют от Киева в том числе территориальных уступок. Зеленский сам же подтвердил перед встречей в Берлине со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, что США призывают Украину вывести войска из Донецкой области.

Зеленский воздвигает еще один редут, предлагая провести по вопросу принадлежности Донбасса (в том числе) референдум. Мол, вы же там на Западе (особенно в Америке) любите демократию, призываете меня провести выборы, - ну так вот вам выборы, они же референдум. Помощник президент Путина Юрий Ушаков уже дал понять, что этот номер не пройдет. Москва не пойдет на временное прекращение огня ни ради выборов, ни тем более ради референдума (тем более что предсказать результат последнего нетрудно – Украина голосованием Донбасс не отдаст). Поскольку в Москве это рассматривают лишь как попытку получить передышку для перегруппировки сил и восполнения оружейных запасов. Пока Уиткофф и Кушнер пытаются додавить Киев и европейцев, дабы затем уже представить окончательный вариант мирного плана Москве. Которая далеко не факт, что его одобрит. Как заявил тот же Ушаков, Москва пока не видела предложений ЕС и Украины, «но их вклад вряд ли будет конструктивным». И у Москвы будут резкие возражения, если в мирный план по Украине будут внесены изменения, добавил он. Из Киева, между тем, идут разные сигналы, которые свидетельствуют о том, что на какие-то подвижки там готовы пойти. Зеленский, с одной стороны, явно не горит желанием рассориться с Трампом, который все чаще выражает недовольство его несговорчивостью. С другой, не готов все же идти на такие уступки Москве, которые вызовут протесты в самой Украине. Одной из его тактических задач может быть «додержаться» до того момента, когда Москва заявит о неприемлемости для нее каких-то условий урегулирования. И тогда в глазах Трампа виновной в срыве мирного плана будет уже она. В частности, касательно вывода ВСУ из Донбасса (пока они контролируют там около 6,6 тыс. кв км, включая Славянск и Краматорск) и создания там демилитаризованной зоны, он ставит вопрос о том, кто будет обеспечивать эту зону и эту демилитаризацию. Вопрос не так прост, как кажется, и его согласование может сильно затянуть процесс, а то и сорвать его.

Также Украина по-прежнему не хочет уступать Запорожскую АЭС и сокращать численность ВСУ. Тогда как в плане Трампа предусмотрен численный потолок для ВСУ в 800 тыс. человек, американский контроль за АЭС при равном распределении вырабатываемого электричества между Россией и Украиной. На словах Зеленский вроде бы «подвинулся» и готов отойти от требования вступления в НАТО. Тем более что значительное число стран-членов все равно против. Но теперь ему нужны двусторонние гарантии безопасности, прежде всего от США, лучше всего при ратификации их Сенатом Конгресса США. Вроде бы и от Вашингтона уже последовали такие обещания. Вопрос в том, как это будет юридически оформлено. Трамп уже пошел на уступки Киеву, поскольку ранее он отвергал любое участие США в гарантиях безопасности и настаивал, что ведущую роль должна играть Европа. Но даже в случае предоставления гарантий на уровне 5-й статьи Договора НАТО, это может не подразумевать автоматического вступления в войну на стороне Украины в случае нового военного конфликта. Москва выжидает, чем окончатся консультации Вашингтона, Киева и Европы, и не спешит выставлять свои условия. Помощник Путина Ушаков обозначил лишь некоторые, заявив, что у Зеленского «железобетонно» не получится вернуть Крым и вступить в НАТО, опустив детали по четырем другим областям, на которые претендует Москва.