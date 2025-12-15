Американцы в хоре с русскими: Отдай Донбасс, отдай Донбасс, отдай..!

В Берлине состоялись вязкие двухдневные переговоры между Украиной, США и европейскими союзниками Киева. Для чего в Германию прибыл лично президент Зеленский в компании с главой СНБО и главным переговорщиком Рустемом Умеровым. Они пять часов сидели в воскресенье со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Потом еще два часов - в понедельник. Пока нет никаких признаков того, что на этих переговорах достигнут решающий прогресс. В то же время американская делегация в точном соответствии с тем, как это написано в книге Трампа «Искусство сделки», согласно которой любой результат на переговорах надо подавать как успех, заявила, что «был достигнут значительный прогресс». При этом в онлайн режиме консультаций с российской стороной американцами не ведется. И лишь после того, как и если с Киевом будет достигнут хоть какой-то предварительный результат, проект соглашения представят Москве для одобрения. Впрочем, заранее нетрудно предсказать, что автоматического одобрения не будет, а последует целый ряд поправок с учетом интересов России.

Со всей очевидностью, можно говорить о том, что нынешний раунд переговоров является решающей и последней перед Рождеством и Новым годом попыткой вывести мирный процесс из тупика, выработав общую позицию США и союзников Киева для представления проекта соглашения уже Москве. По каким-то вопросам Уиткоффу и Кушнеру, судя по всему, все же удалось добиться некоторых уступок от Зеленского. Который, например, заявил, что готов отказаться от требования членства в НАТО в обмен на двусторонние гарантии безопасности, прежде всего от США. В качестве образца приводят 5-ю статью Договора НАТО, хотя ее содержание тоже трактуют по-разному, и она вовсе не подразумевает автоматического вступления в войну на стороне союзника в случае нападения на него. Зеленский идет даже дальше и настаивает на ратификации гарантий безопасности Сенатом США, но и тут стоит вопрос конкретных формулировок. Трамп, со своей стороны, уже сделал шаг навстречу Киеву. Если раньше он говорил, что все гарантии безопасности Украине должна давать Европа, то теперь его переговорщики дают понять, что данный вопрос действительно может быть представлен Конгрессу на ратификацию. В качестве жеста уже навстречу Трампу, который напомнил о необходимости быстрее провести в Украине выборы, Зеленский дал указания подготовить закон о проведении таковых в условиях военного положения. На деле, вряд ли этот закон, даже если его примет Рада (что само по себе не факт), может быть реализован в условиях продолжения полномасштабных военных действий. Как минимум, встанет вопрос о прекращении огня. На которое Москва категорически не хочет идти без выполнения целого ряда ее предварительных условий. Главной из которых на сегодня – это вывод ВСУ со всей территории Донбасса. При том что они контролируют сейчас не менее 20% его площади. Также Москва настаивает на юридическом оформлении отказа Украины от вступления в НАТО. Что само по себе процесс небыстрый. Киев же явно не хочет идти на то, чтобы вносить поправки в Конституцию, где как раз зафиксировано стремление в НАТО, а не нейтральный статус, как того хочет Россия. Примерно так в свое время было с Минским соглашениями, которые так и не удалось провести через парламент Украины. Он бы их все равно не принял.