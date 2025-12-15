Украина играет в русскую рулетку

В новейшей истории трудно представить себе положение более сложное, чем то, в котором оказалась Украина. Мало кому доводилось находиться в столь безвыходной ситуации, когда продолжать по-прежнему невозможно, а предпринять что-то новое - нереально.

А где москвичи и петербуржцы? Их там нет Украина воюет уже четыре года, и по нынешним меркам это колоссальный срок. Прежде всего потому, что речь идет о войне двух современных, европеизированных - по крайней мере, на бытовом уровне - наций, которые по своей природе плохо приспособлены к длительному вооруженному конфликту. В прошлые века, когда большинство населения составляли сельчане, жившие на грани постоянного голода и выживания, в многодетных семьях, где потерю одного сына могли просто не заметить, затяжные войны переносились обществами значительно легче. Сегодня же реальность иная. Большинство населения как России, так и Украины живет в крупных городах. А высокий уровень урбанизации - самый коварный враг милитаризма. Люди живут атомизировано, каждый сам по себе, как правило, имеют не более двух детей, привыкли к комфорту и высоким технологиям, строят карьеру, вкладывают огромные деньги в образование и развитие своих детей. В такой системе координат любая война — это палка в колесе. Она не нужна ни с какой точки зрения и мешает всем. Мы с возмущением наблюдаем, как европейцы не хотят выходить из зоны комфорта и стараются отогнать от себя саму мысль о войне. Но давайте будем честны: а разве в России и Украине все иначе? Посмотрите на Россию! Там крупные города почти не воюют и делают вид, будто никакой войны в помине нет. И это напрямую связано с тем, что уровень и образ жизни, а, соответственно, и отношение к войне приблизились к европейскому восприятию. Посмотрите, кто сегодня воюет в российской армии - социальные низы, должники банков, жители депрессивных регионов и национальные меньшинства, которые почему-то уверены, что им это зачтется. А где москвичи и петербуржцы? Их там нет.

Люди реально не хотят воевать В Украине ситуация иная, поскольку страна стала жертвой агрессии и мотивация населения объективно выше. Но и здесь крупные тыловые города, прежде всего Киев, значительно меньше вовлечены в войну, чем фронтовые и прифронтовые регионы. Хорошая жизнь, как известно, затягивает и формирует зависимость. Отказаться от нее чрезвычайно сложно, а уж пойти воевать - еще сложнее. Лучший солдат тот, кому нечего терять. Но как только общество достигает уровня, при котором большому числу людей есть что терять, возникает системная проблема. Если вернуться к украинской войне, именно эта особенность современного мира привела к тому, что Россия впервые в своей истории столкнулась с нехваткой солдат для фронта. Впервые Москва вынуждена прикладывать колоссальные усилия и тратить гигантские средства просто на восполнение потерь. О том, чтобы нарастить численность армии до критического уровня, который позволил бы сломить сопротивление ВСУ, речь вообще не идет. Вот он, первый результат глобализации, урбанизации и современного образа жизни - люди реально не хотят воевать. С аналогичной проблемой сталкивается и Украина, где городское население также «избаловано». Да, в процентном соотношении украинцев, воюющих на 100 тысяч населения, значительно больше, чем россиян, поскольку мотивация несоизмеримо выше. Но и от демографии никуда не денешься.

И вот тут возникает главный элемент безвыходности украинской ситуации: страна уже четвертый год воюет на пределе возможностей. И если сейчас не удастся добиться прекращения огня, то что дальше? Самый примитивный ответ звучит так: Россия четыре года воюет и продвигается на километры в месяц, значит, чтобы захватить хотя бы весь Донбасс, ей понадобятся годы. На самом же деле вся сложность в том, что России не нужно никуда продвигаться. Более того, при необходимости она может просто зафиксировать линию фронта, при этом продолжая методично бомбить Украину, убивая людей и разрушая инфраструктуру. Война на истощение не измеряется километрами захваченной территории - главное, что следует понять. Именно это дополнительно демонстрирует, насколько сложным является положение Украины. Да, враг не может захватить новые земли, но может спокойно и системно - с кораблей и аэродромов - продолжать физическое уничтожение страны. И что в такой ситуации делать Украине? Согласиться на сдачу части Донбасса? А если нет, то что? Продолжение убийств и разрушений? Еще год, потом еще один? В поисках выхода силы, искренне сочувствующие Украине, начинают перебирать возможные сценарии: истощение России, обвал ее экономики, уничтожение нефтяной отрасли… Звучит, конечно, обнадеживающе, но нереалистично. Российская экономика, как и любая другая, может рухнуть, но вряд ли это произойдет раньше, чем рухнет экономика Украины. Ведь бомбят ежедневно именно Украину. Россия, безусловно, получает ответные удары, но масштабы потерь несопоставимы. Итак, Украина лишена возможности существенно увеличить личный состав, ее экономика уязвимее российской. Возникает вопрос: так где же выход, на что еще можно опереться?

На помощь Запада? Увы, смотреть без слез на складывающуюся ситуацию просто невозможно. Америка ушла в сторону. Главный «риелтор» крупнейшей в истории сверхдержавы публично хвастается тем, что полностью прекратил помощь союзнику. По идее, подобное принято скрывать, но времена другие - новый мир, новые правила. Европа поможет? Но для Украины вести войну с Россией, не имея достаточного мобилизационного ресурса, при подорванной экономике, да еще с опорой на Европу – даже опаснее, чем сидеть на цистерне с бензином и курить одну сигарету за другой. По сути, это игра в русскую рулетку, причем не в критический момент жизни, а по нескольку раз в день. Итак: мобилизационный ресурс Украины исчерпан, экономика уязвима, союзники ненадежны, внешняя помощь минимальна, обнадеживающих сигналов нет. Так что дальше? За что можно зацепиться, чтобы сохранить хотя бы минимальный оптимизм? Одна из ключевых тем, которая поднимается на переговорах всех уровней, - гарантии безопасности. Украина на них настаивает, считая их главным условием любого мирного соглашения. Но… Это ведь человечество. Возможно, в доисторические времена или на гипотетическом Марсе, где когда-то могла существовать жизнь, существовало некое мироустройство с реальными «гарантиями безопасности». В нашем мире таких гарантий не существует. И даже если их дают, то при первой же возможности нарушают.