Провал неминуем. Все решится на поле боя

В результате двухдневных вязких переговоров в Берлине украинской делегации (во главе с Зеленским и секретарем СНБО Умеровым) с американской (в лице спецпосланника Уиткоффа и зятя Трампа Кушнера), а также с европейскими лидерами (их собралось аж добрая дюжина) решающего прорыва в мирном урегулировании не произошло. Однако некоторый прогресс на переговорах все же достигнут. Впрочем, Москва еще предметно не комментировала тот проект соглашения, который может родиться по итогам берлинских консультаций. Как говорил раньше Путин, «мы еще толком не начинали». Лишь отдельные комментарии российских представителей дают понять, что российская позиция остается довольно жесткой. Пределы компромиссов обозначены Вашингтону, как дал понять глава МИД РФ Лавров, – пусть он и договаривается с Киевом.

Заведомо неприемлемое для Москвы По итогам консультаций в Берлине и на фоне заявлений Зеленского о готовности отказаться от требования членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности на уровне 5-й статьи Договора НАТО ряд европейских лидеров опубликовали совместное заявление, в котором описали свое видение гарантий безопасности Киеву, включая возможность размещения в Украине «многонациональных сил» (заведомо неприемлемое для Москвы условие). Оно подписано канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александером Стуббом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Дании - Метте Фредериксен, Италии - Джорджей Мелони, Норвегии - Диком Схоофом, Швеции - Ульфом Кристерссоном и главами Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Евросовета Антонио Коштой. Эти гарантии безопасности, которые должны предварять любые решения о территориальных уступках Украины России (то есть их уже все-таки допускают?) могут быть приняты только после обеспечения надежных гарантий безопасности, которые должны включать в себя многонациональные силы под руководством Европы. Гарантии безопасности следующие: – предоставление Украине постоянной и существенной поддержки в развитии ее вооруженных сил, которые должны иметь постоянную численность в мирное время 800 тысяч военных; – многонациональные силы для Украины под руководством Европы, которые будут состоять из вкладов стран из «коалиции желающих» при поддержке США. Эти силы будут способствовать восстановлению ВСУ, поддержанию безопасности воздушного и морского пространства Украины, в том числе в форме операций в Украине; – механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США при международном участии, что будет обеспечивать раннее предупреждение о потенциальных будущих нападениях, отслеживать потенциальные нарушения режима прекращения огня и реагировать на них, а также механизм сокращения конфликта для разработки взаимных мер деэскалации, которые могут быть использованы во благо всех сторон;

– юридическое обязательство, отвечающее внутренним процедурам, принимать меры по восстановлению мира и безопасности в случае предстоящего вооруженного нападения. Эти меры могут включать развертывание вооруженных сил, разведывательную и логистическую поддержку, а также экономические и дипломатические меры; – инвестиции в послевоенное восстановление Украины, включая предоставление значительных ресурсов для экономического и материального восстановления, взаимовыгодные торговые соглашения и учет необходимости компенсации России Украине нанесенного ею ущерба. И Зеленский отказывается США пока однозначно не заявляли о поддержке этого плана, ряд пунктов которого прямо противоречит мирному плану Трампа, в котором, в частности, содержится запрет на размещение иностранных войск на территории Украины. Также в Киеве и Европе есть сомнения, что такие гарантии, оставаясь пока все же гарантиями на словах, помогут Украине в случае реальной новой войны. Ведь Украина не будет членом НАТО. При этом Зеленский по-прежнему отказывается от главной уступки, которой требует Москва, - от вывода войск из Донецкой области в той части, которую все еще контролируют ВСУ (менее трети площади, около 6 тыс. кв. км). Без решения территориального вопроса соглашения о прекращении войны между тем не будет. В свою очередь Вашингтон дает понять, что его предложение по гарантиям безопасности Украины носит временный характер и зависит от того, пойдет ли Киев на территориальные уступки Москве. Если Зеленский и дальше будет проявлять упорство, то Трамп может свои гарантии безопасности отозвать.

На позицию Киева по этому пункту может повлиять либо еще более сильное давление со стороны США, либо в еще большей степени отказ ЕС в выдаче «репарационного кредита» на 140-165 млрд евро за счет конфискации замороженных российских активов. Если по выдаче кредита договориться не смогут, это может стимулировать Киев идти на уступки. Если же в ЕС договорятся по этому вопросу (а пока у Еврокомиссии есть минимум 20 голосов из 27 стран-членов при необходимых 15) на саммите 18 декабря, то позиция Киева станет более жесткой. При этом, по словам польского премьера Дональда Туска, США сейчас давят на ЕС с тем, чтобы не изымать российские активы в пользу Украины, а оставить их для сделки с РФ по завершению войны. «Американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги. Этот американский аргумент, что здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа», — сказал Туск. В изначальном плане Трампа предусматривалось использование замороженных российских активов как для восстановления Украины, так и для совместных американо-российских проектов, в том числе в демилитаризованной зоне Донбасса. Из Москвы в свою очередь обозначили свои «красные линии». Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия не готова к компромиссам по Донбассу и тем более Крыму. Глава МИД Ларов к этому добавил, что среди других требований РФ есть еще «восстановление прав» канонической УПЦ и статуса русского языка в Украине. Ранее Москва давала также понять, что категорически не примет присутствия НАТОвских войск в Украине под любым флагом. Вдобавок к этому представитель Кремля Дмитрий Песков отверг и идею канцлера Мерца о рождественском перемирии.