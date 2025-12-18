Вся власть – фашизму!

Свободные выборы господ не отменяют противоположности господ и рабов - эту формулу еще в 60-е годы прошлого века сформулировал в своем труде «Одномерный человек» марксист Герберт Маркузе. Такими были слова мыслителя, который уже тогда ясно видел пределы и внутренний крах так называемых «свободных выборов» и буржуазной демократии. Прошло 60 лет, и упомянутые Маркузе «свободные выборы» окончательно трансформировались в универсальный политический тренд, который сегодня мы наблюдаем повсюду. Формально к ним нет придерешься - все процедуры соблюдены, законы не нарушены, международные наблюдатели удовлетворены. Но, по сути, речь идет о «свободных выборах» господствующих классов. То есть, о механизме, изначально встроенном в систему таким образом, чтобы он мог обслуживать интересы правящих элит и завершаться нужным им результатом. Все выглядит законно, корректно и даже торжественно. Вот только исход предрешен заранее.

За последние дни мир стал свидетелем еще двух таких «свободных выборов». В Чили и Гондурасе президентами были избраны ультраправые кандидаты. Еще несколько месяцев назад с учетом социологических опросов, расстановки классовых сил и публичных политических платформ такой исход казался крайне маловероятным. Однако многолетняя методичная работа позволила правящим классам обеспечить победу своих фигур вполне легитимным путем. Как когда-то точно заметил Жан-Поль Сартр, классовое сознание в полной мере развилось лишь у эксплуататорских классов. Эксплуатируемые же проиграли, причем до такой степени «прозрачно», что на протесты у них не было ни энергии, ни даже формальных оснований. В Чили около 60 процентов голосов набрал ультраправый Хосе Антонио Каст. Он не скрывал симпатий к Аугусто Пиночету, публиковал фотографии с Паулем Шеффером - основателем колонии «Дигнидад», ставшей символом пыток и репрессий, и открыто заявлял о намерении помиловать Мигеля Краснова - одного из главных палачей пиночетовской диктатуры. Краснов уже два десятилетия отбывает наказание за преступления против человечности, похищения, пытки и убийства.

Символично и другое сходство: и отец Каста, и отец Краснова служили нацизму. Папа последнего, Семен Краснов, дослужился до чина генерал-майором вермахта и был казнен в 1947 году. Отец Каста воевал в годы Второй мировой на Восточном фронте в звании лейтенанта, а после войны эмигрировал в Чили. Среди предвыборных обещаний нового президента - изгнание мигрантов и строительство стены на границе с Перу и Боливией при том, что сам Хосе Антонио - сын мигранта. Вопрос о том, как в стране, пережившей диктатуру Пиночета и имеющей глубокие традиции антифашистской борьбы, смог прийти к власти такой политик, на самом деле риторический. Достаточно вспомнить события последних пяти лет. В октябре 2019 года Чили охватило массовое народное восстание против неолиберальной модели. Оно длилось месяцами и нарастало, несмотря на жестокие репрессии. Армия и полиция применяли крайнее насилие, сотни людей лишились зрения из-за пластиковых пуль, десятки были убиты, тысячи молодых протестующих оказались в тюрьмах. Но восстание не удалось сломить силой. Тогда на помощь правящим классам пришла пандемия COVID-19 и жесткий карантин. Именно в этот момент они сделали ключевой вывод: для подавления протеста стране нужен «левый» президент. Но не по убеждениям левый, а по вывеске. Марионетка, призванная разоружить улицу.

Именно так президентом на следующих выборах стал Габриэль Борич - один из молодых лидеров протестов. Более изощренного и циничного способа обмануть общественные ожидания и расколоть протестное движение трудно было придумать. Молодой «революционер» оказался идеальным ответом международной финансовой олигархии народу Чили. С первых же дней правительство Борича предало своих избирателей и фактически стало трамплином для возвращения к власти сторонников Пиночета. Борич превратился в стратегического союзника США, в противника Кубы и Венесуэлы, и даже не предпринял попыток освободить из тюрем вчерашних соратников, арестованных во время восстания. Особенно разрушительным стало участие в неолиберальном правительстве Борича представителей Коммунистической партии Чили. Войдя в коалицию, компартия пожертвовала принципами и сегодня расплачивается за это колоссальными политическими потерями. Борич не просто канализировал протестную энергию в безопасное для олигархии русло, но и вверг антикапиталистические и антифашистские силы в состояние глубокой деморализации и раскола. В то же время противоположный лагерь консолидировался, усилил финансовые и пропагандистские ресурсы и спокойно дождался своего часа. Самое пугающее в чилийских «свободных выборах» заключается в том, что современный избиратель, как выясняется, готов массово голосовать за любого популиста или неонациста, если его грамотно упаковать и обеспечить средствами политического маркетинга. Пройдет месяц, многие пожалеют о своем выборе, попытаются забыть день голосования, но это уже ничего не изменит.

Сразу после объявления итогов выборов «левый» президент Борич принял победителя-нациста Каста, пожал ему руку и публично пожелал успехов. Фотографии этой встречи мгновенно обошли все мировые медиа: человек, претендующий на наследие Сальвадора Альенде, приветствует поклонника Аугусто Пиночета. Система вновь сработала безупречно. Сначала она выдвинула «народного лидера», чтобы обезвредить протест, затем его руками расчистила дорогу подлинному кандидату, а потом провела еще одни «свободные выборы», окончательно легитимизировав апологета либерального фашизма. Но еще более абсурдными оказались результаты «свободных выборов» в Гондурасе. Там безусловным фаворитом считалась левая кандидатка Рикси Монкада. Выборы прошли 30 ноября, однако итоги были объявлены лишь спустя 16 дней, что в эпоху цифровых технологий выглядит откровенной нелепостью. В качестве объяснения назывались «технические сбои» и необходимость ручного подсчета бюллетеней. Когда же результаты наконец огласили, общество было шокировано: ультраправый аутсайдер Насри Асфура получил 40,45 процента голосов, тогда как популярная Рикси Монкада - лишь 19,29 процента.