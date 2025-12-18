USD 1.7000
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива

Вся власть – фашизму!

Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
Свободные выборы господ не отменяют противоположности господ и рабов - эту формулу еще в 60-е годы прошлого века сформулировал в своем труде «Одномерный человек» марксист Герберт Маркузе. Такими были слова мыслителя, который уже тогда ясно видел пределы и внутренний крах так называемых «свободных выборов» и буржуазной демократии.

Прошло 60 лет, и упомянутые Маркузе «свободные выборы» окончательно трансформировались в универсальный политический тренд, который сегодня мы наблюдаем повсюду. Формально к ним нет придерешься - все процедуры соблюдены, законы не нарушены, международные наблюдатели удовлетворены. Но, по сути, речь идет о «свободных выборах» господствующих классов. То есть, о механизме, изначально встроенном в систему таким образом, чтобы он мог обслуживать интересы правящих элит и завершаться нужным им результатом. Все выглядит законно, корректно и даже торжественно. Вот только исход предрешен заранее.

Маркузе все предсказал

За последние дни мир стал свидетелем еще двух таких «свободных выборов». В Чили и Гондурасе президентами были избраны ультраправые кандидаты. Еще несколько месяцев назад с учетом социологических опросов, расстановки классовых сил и публичных политических платформ такой исход казался крайне маловероятным. Однако многолетняя методичная работа позволила правящим классам обеспечить победу своих фигур вполне легитимным путем.

Как когда-то точно заметил Жан-Поль Сартр, классовое сознание в полной мере развилось лишь у эксплуататорских классов. Эксплуатируемые же проиграли, причем до такой степени «прозрачно», что на протесты у них не было ни энергии, ни даже формальных оснований.

В Чили около 60 процентов голосов набрал ультраправый Хосе Антонио Каст. Он не скрывал симпатий к Аугусто Пиночету, публиковал фотографии с Паулем Шеффером - основателем колонии «Дигнидад», ставшей символом пыток и репрессий, и открыто заявлял о намерении помиловать Мигеля Краснова - одного из главных палачей пиночетовской диктатуры. Краснов уже два десятилетия отбывает наказание за преступления против человечности, похищения, пытки и убийства.

Краснов, добро пожаловать на свободу!

Символично и другое сходство: и отец Каста, и отец Краснова служили нацизму. Папа последнего, Семен Краснов, дослужился до чина генерал-майором вермахта и был казнен в 1947 году. Отец Каста воевал в годы Второй мировой на Восточном фронте в звании лейтенанта, а после войны эмигрировал в Чили. Среди предвыборных обещаний нового президента - изгнание мигрантов и строительство стены на границе с Перу и Боливией при том, что сам Хосе Антонио - сын мигранта.

Вопрос о том, как в стране, пережившей диктатуру Пиночета и имеющей глубокие традиции антифашистской борьбы, смог прийти к власти такой политик, на самом деле риторический. Достаточно вспомнить события последних пяти лет.

В октябре 2019 года Чили охватило массовое народное восстание против неолиберальной модели. Оно длилось месяцами и нарастало, несмотря на жестокие репрессии. Армия и полиция применяли крайнее насилие, сотни людей лишились зрения из-за пластиковых пуль, десятки были убиты, тысячи молодых протестующих оказались в тюрьмах. Но восстание не удалось сломить силой. Тогда на помощь правящим классам пришла пандемия COVID-19 и жесткий карантин. Именно в этот момент они сделали ключевой вывод: для подавления протеста стране нужен «левый» президент. Но не по убеждениям левый, а по вывеске. Марионетка, призванная разоружить улицу.

Как искусно подавили новую революцию в Чили

Именно так президентом на следующих выборах стал Габриэль Борич - один из молодых лидеров протестов. Более изощренного и циничного способа обмануть общественные ожидания и расколоть протестное движение трудно было придумать. Молодой «революционер» оказался идеальным ответом международной финансовой олигархии народу Чили. С первых же дней правительство Борича предало своих избирателей и фактически стало трамплином для возвращения к власти сторонников Пиночета. Борич превратился в стратегического союзника США, в противника Кубы и Венесуэлы, и даже не предпринял попыток освободить из тюрем вчерашних соратников, арестованных во время восстания.

Особенно разрушительным стало участие в неолиберальном правительстве Борича представителей Коммунистической партии Чили. Войдя в коалицию, компартия пожертвовала принципами и сегодня расплачивается за это колоссальными политическими потерями. Борич не просто канализировал протестную энергию в безопасное для олигархии русло, но и вверг антикапиталистические и антифашистские силы в состояние глубокой деморализации и раскола. В то же время противоположный лагерь консолидировался, усилил финансовые и пропагандистские ресурсы и спокойно дождался своего часа.

Самое пугающее в чилийских «свободных выборах» заключается в том, что современный избиратель, как выясняется, готов массово голосовать за любого популиста или неонациста, если его грамотно упаковать и обеспечить средствами политического маркетинга. Пройдет месяц, многие пожалеют о своем выборе, попытаются забыть день голосования, но это уже ничего не изменит.

Штрейкбрехер Борич

Сразу после объявления итогов выборов «левый» президент Борич принял победителя-нациста Каста, пожал ему руку и публично пожелал успехов. Фотографии этой встречи мгновенно обошли все мировые медиа: человек, претендующий на наследие Сальвадора Альенде, приветствует поклонника Аугусто Пиночета. Система вновь сработала безупречно. Сначала она выдвинула «народного лидера», чтобы обезвредить протест, затем его руками расчистила дорогу подлинному кандидату, а потом провела еще одни «свободные выборы», окончательно легитимизировав апологета либерального фашизма.

Но еще более абсурдными оказались результаты «свободных выборов» в Гондурасе. Там безусловным фаворитом считалась левая кандидатка Рикси Монкада. Выборы прошли 30 ноября, однако итоги были объявлены лишь спустя 16 дней, что в эпоху цифровых технологий выглядит откровенной нелепостью. В качестве объяснения назывались «технические сбои» и необходимость ручного подсчета бюллетеней.

Когда же результаты наконец огласили, общество было шокировано: ультраправый аутсайдер Насри Асфура получил 40,45 процента голосов, тогда как популярная Рикси Монкада - лишь 19,29 процента.

Если за тебя сам Трамп...

Накануне голосования президент Дональд Трамп публично призвал граждан Гондураса поддержать Асфуру, пригрозив в противном случае экономическими санкциями. Более того, он помиловал и освободил из американской тюрьмы бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса - наркоторговца и ключевую фигуру прежнего режима, чьим протеже и преемником является Асфура.

Таким образом, «свободные выборы» в Гондурасе прошли в условиях прямого шантажа, внешнего давления и финансовой зависимости. Президент Сиомара Кастро заявила о непризнании результатов голосования, назвала Соединенные Штаты соучастниками попытки государственного переворота и призвала соотечественников выйти в знак протеста на улицы Тегусигальпы. Так что, теперь дальнейшее развитие событий зависит не от гражданского общества, а от позиции армии.

И в Чили, и в Гондурасе речь не идет о грубых фальсификациях. Это были действительно «свободные выборы». Но именно в том смысле, о котором писал Герберт Маркузе - свободные выборы правящих классов, где свобода принадлежит не народу, а системе, заранее знающей, какой именно результат ей нужен.

Да! мистерия XXI века; все еще актуально
14 декабря 2025, 23:04 7749
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном; все еще актуально
12 декабря 2025, 13:48 6856
Он считал себя свободным, но его сделали рабом о вечном
10 декабря 2025, 20:45 8781
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива
Власти Армении о поставках азербайджанского топлива видео; обновлено 14:39
14:39 4495
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
Прокурор требует пожизненное для Рубена Варданяна
13:33 1680
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс
Зеленский готов обсудить Запорожскую АЭС, но не Донбасс обновлено 14:15
14:15 2327
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
Пашинян просит Россию срочно восстановить железную дорогу в Азербайджан
14:44 550
Мег О’Нил возглавила BP
Мег О’Нил возглавила BP
14:27 673
Российские военные зашли в Эстонию
Российские военные зашли в Эстонию видео
14:23 1334
В России судят Шихлинских и Сафаровых
В России судят Шихлинских и Сафаровых
14:14 798
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть
Поддержка Кремля не всегда гарантирует «вечную» власть Что происходит в Мали? Обзор на основе материалов BBC
13:59 766
Пашинян поедет в Петербург
Пашинян поедет в Петербург
13:51 1004
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
Нефтяной магнат узнал о санкциях и успел спрятать свою суперъяхту
12:57 2178
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване
Выстрел дуплетом – по Каракасу и Гаване наша корреспонденция; все еще актуально
17 декабря 2025, 23:54 4995

