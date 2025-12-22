Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину

Декабрьский саммит 2025 года в Брюсселе стал точкой невозврата для классической европейской оси. Политическое землетрясение, спровоцированное провалом инициативы канцлера ФРГ Фридриха Мерца по использованию замороженных российских активов на сумму 210 миллиардов евро, обнажило новую реальность: президент Франции Эммануэль Макрон фактически заблокировал своего ключевого партнера. В кулуарах Евросоюза открыто заявляют, что за это «предательство» Елисейскому дворцу придется заплатить изоляцией, поскольку маневр Парижа разрушил остатки доверия между двумя ведущими экономическими державами и крупнейшими столицами Старого Света.

Канцлер Мерц, пришедший к власти в ФРГ на волне февральской победы христианских демократов, стремился решительно покончить с «немецкой нерешительностью» эпохи Олафа Шольца. Его амбициозная программа - от реанимации ядерной энергетики до создания фонда оборонных инвестиций в один триллион евро - требовала жесткой консолидации ЕС. Однако в решающий момент, когда Берлин попытался превратить российские активы в финансовый рычаг для воюющей Украины, Макрон предпочел кулуарное сопротивление публичной солидарности. Ссылаясь на юридические риски, президент Франции сформировал тактический альянс с Бельгией и Италией, парализовав тем самым немецкую инициативу. Подоплека этого демарша кроется в глубоком финансовом кризисе Пятой Республики. Пока Берлин запускает мотор экономики через масштабные реформы, Париж зажат в тиски долга, превышающего 114 процентов ВВП. С хроническим дефицитом бюджета в 5,4 процента Франция находится в «красной зоне» устойчивости, и любые государственные гарантии по замороженным активам могут спровоцировать обвал ее кредитного рейтинга. На этом фоне Германия с долгом в 62 процента ВВП и растущим оборонным бюджетом, планируемым к 2029 году на уровне 162 миллиарда евро, выглядит доминирующим игроком, готовым к геополитическому риску. Раскол между Германией и Францией иллюстрирует радикальную смену ролей: напористый Мерц выступает сегодня двигателем перемен, в то время как Макрон, оказавшийся в статусе «хромой утки», вынужден блокировать северного соседа, чтобы скрыть собственную слабость. Драматизм ситуации подчеркивается тем, что Париж нашел неожиданного союзника в лице премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Их связка не только затормозила вопрос активов, но и помешала Мерцу добиться немедленного подписания торгового соглашения с Меркосур (масштабная сделка о свободной торговле между Евросоюзом и торговым блоком латиноамериканских государств, в который входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай - ред.), лишив канцлера важной внешнеполитической победы.