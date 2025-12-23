Это не безобидная усталость обывателя, а трагедия духа, закономерно венчающаяся предательством и трусостью. В киношедевре братьев Тавиани «Allonsanfàn» лейтмотивом звучит реквием по «уставшему демократу», который выбирает уютный комфорт вместо беспокойной совести, отправляя тем самым на плаху своих соратников. Картина Витторио и Паоло Тавиани, снятая в 1974 году лидерами итальянского «боевого кино» — это сплав гротеска, высокой драмы и беспощадной правды. Перед нами - портрет раскаявшегося мятежника. Сюжет, увы, вечен: уже к середине 70-х годов самые громогласные трибуны восстания 1968-го потянулись в родительские гнезда - в буржуазный и мелкобуржуазный истеблишмент. Вчерашние бунтари перековались в конформистов, хипстеров и дельцов. Разрешенное буйство закончилось - всем разойтись по теплым квартирам!

В той же Италии, где творили Тавиани, после ареста Ренато Курчо и гибели Маргариты Каголь «Красные бригады» на глазах превращались в сборище авантюристов. Честные, суровые лица еще мелькали в толпе, но идеалисты уже были приговорены историей к поражению. Фильм переносит нас в эпоху карбонариев. Эти рыцари тайных обществ, вышедшие на сцену в 1810-х, были вскормлены идеалами Великой французской революции. Само название «Allonsanfàn» - ни что иное, как фонетический слепок первых слогов «Марсельезы»: «Allons enfants de la Patrie!» («Вперед, сыны Отечества!») Революционного аристократа Фульвио Имбриани внезапно освобождают из тюрьмы. Это старый как мир полицейский расчет: пустить «хвост» за меченым зверем, чтобы тот вывел на руководство «Благородных братьев» и уцелевшее подполье. В это же время карбонарии рыщут в поисках своего исчезнувшего лидера - Великого магистра, подозревая Фульвио в выдаче соратника. Его похищают прямо по дороге из тюрьмы и вершат над ним скорый суд. Но правда оказывается горше подозрений: Фульвио не предавал, просто сам Великий магистр, окончательно разочаровавшись в революции, покончил с собой.

Именно в этой точке братья Тавиани предлагают варианты исхода для выгоревшего революционера. Можно уйти тихо: через петлю или добровольное изгнание. Но существует и третий путь - путь предательства. Карбонарии избирают Фульвио новым вождем. В лихорадке, изможденный, он возвращается в родовое поместье, где не был двадцать лет. Сестра, вышедшая замуж за австрийского офицера, и брат, ставший винтиком в правительственной машине, принимают блудного сына. Фульвио выздоравливает и дает зарок: больше никакой борьбы. На этом этапе он еще не предатель, он - дезертир. Но прошлое не отпускает. Сначала его находит возлюбленная, венгерка Шарлотта, доставившая деньги на закупку оружия. Затем являются и «братья». Когда они приходят за ним, то попадают в полицейскую засаду. В кровавой неразберихе Фульвио и Шарлотта бегут, но раненая женщина умирает на руках любовника. «Я обрету покой только тогда, когда революция победит», - таков ее предсмертный завет. Ключевой момент фильма - внутренний монолог Фульвио при виде товарищей, пришедших звать его в бой: «Вы пришли за искрой, которая давно стала пеплом. Я утратил веру. Я выздоровел, мне хорошо в этом доме, здесь меня любят. Как же я устал от вас! Жизнь дается один раз, и я не хочу ждать абстрактного дня всеобщего счастья».

В этих словах - квинтэссенция самооправдания. Он грезит о тихой жизни: найти пятилетнего сына, растущего в глуши, дать ему образование и навсегда исчезнуть в Америке. Однако на похоронах Шарлотты «Благородные братья» настигают его вновь. Фульвио, называющий себя «талантливым актером», решает играть роль до конца. Он делает вид, что готовит восстание, но внутренне решение уже принято: для него революция мертва. И это уже не просто дезертирство, это начало открытого предательства. Двойная игра заходит слишком далеко. Карбонарии, вооруженные ржавыми мушкетами, отправляются на юг поднимать народ. Сам же Фульвио присваивает деньги организации, а чтобы скрыть тайну, убивает своего ближайшего друга. Каждый раз, пытаясь ускользнуть, он натыкается на преданные взгляды соратников. Не найдя в себе мужества признаться в усталости, он надевает маску лидера и ступает на борт старого корабля, плывущего к южным берегам. Юг встречает их чумой и холерой. Карбонарии в своих щегольских красных кафтанах верят, что крестьяне падут в их объятия. Реальность бьет наотмашь: народ не ждет избавителей. «Мы пришли либо слишком рано, либо слишком поздно», - с горечью констатирует карбонарий Тито.