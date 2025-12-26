Генералы в свой народ не стреляют

USD 1.7000
Это видео всего за четыре недели собрало более 1,3 миллиона просмотров на одном YouTube-канале. Съемка относится к 1990 году, однако опубликована была лишь в декабре этого года - с опозданием почти на 36 лет.

На кадрах запечатлен шестичасовой допрос генерала Народно-освободительной армии Китая Сюй Циньсяня, человека, который в решающий момент отказался выполнить приказ и ввести войска против демонстрантов на площадь Тяньаньмэнь в Пекине.

В 1989 году разговоры о том, что один из генералов не подчинился приказу, долгие годы существовали в статусе «городской легенды». Слухи ходили, но доказательств не было. И вот теперь они появились. Видео допроса обнародовал бывший студенческий лидер У Жэньхуа - участник тех событий, давно уже живущий в эмиграции. По его словам, он получил запись при единственном условии - источник должен навсегда остаться в тени. Что придает истории дополнительный символизм: даже спустя десятилетия память о событиях на площади Тяньаньмэнь продолжает жить подпольно.

В 1989 году разговоры о том, что один из генералов не подчинился приказу, долгие годы существовали в статусе «городской легенды». Слухи ходили, но доказательств не было. И вот теперь они появились

Сами события 1989 года до сих пор окружены множеством мифов и упрощений. Часто их представляют как однозначное противостояние сторонников западной демократии и коммунистического режима. В действительности протестное движение было гораздо сложнее и внутренне противоречивее. Да, многие требовали на фоне экономических реформ политической либерализации и расширения гражданских свобод. Но рядом стояли и те, кто опасался именно этих реформ, считая, что рынок и частная собственность приведут Китай к капитализму и разрушат социальные основы государства. Восстание на площади Тяньаньмэнь было не только бунтом против власти, но и отражением глубокого идеологического раскола - как в обществе, так и внутри самой партийной элиты.

Разгон протестов 4 июня 1989 года стал трагической развязкой этого конфликта. Уже тогда циркулировали слухи, что командование операцией по вводу войск первоначально было поручено Сюй Циньсяню. В тот момент 54-летний генерал-майор командовал 38-й армией, дислоцированной в пригородах Пекина. И именно он отказался выполнять приказ.

На слушаниях военного трибунала Сюй Циньсянь объясняет свой поступок без пафоса, но с поразительной внутренней ясностью. Он заявил, что не хотел «остаться в истории как преступник». Когда начались демонстрации, генерал находился в больнице, где проходил лечение из-за камней в почках. 18 мая он получил приказ ввести в Пекин 15 тысяч военнослужащих и обеспечить в столице КНР военное положение. Его реакция была однозначной: он расценил происходящее как массовый политический кризис, который должен решаться политическими, а не военными средствами.

Генерал прямо предупредил руководство КПК: если попытка навязать военное положение провалится, ответственность за это ляжет на того, кто отдал приказ, и именно этот человек войдет в историю как преступник. В своих показаниях Сюй Циньсянь неоднократно подчеркивает, что опасался крупномасштабного конфликта и неизбежного кровопролития.

На слушаниях военного трибунала Сюй Циньсянь объясняет свой поступок без пафоса, но с поразительной внутренней ясностью. Он заявил, что не хотел «остаться в истории как преступник»

Особое место в его аргументации занимает идеология. Отказываясь подчиниться, он не дистанцируется от коммунистической системы, а, напротив, апеллирует к ней, называя себя «настоящим коммунистом» и напоминая, что лояльность партии измеряется не слепым подчинением, а верностью политической и идеологической линии. Генерал ссылается на слова Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, неоднократно подчеркивавших важность существования внутри партии разных мнений.

Фактически генерал ставит под сомнение законность самого приказа. По его мнению, столь судьбоносное решение не могло приниматься узким кругом лиц и должно было обсуждаться в высшем законодательном органе страны – на заседании Всекитайского собрания народных представителей. Для военной системы, основанной на абсолютной иерархии, это звучало как вызов основам.

Отказ Сюй Циньсяня подчиниться приказу, разумеется, не изменил ход истории. В любой армии всегда найдется генерал, готовый его выполнить. Но поступок Циньсяня стал редким примером личного выбора, сделанного вопреки логике системы. Он нарушил негласный закон армии, в которой приказы не обсуждаются, тем самым подорвав военную вертикаль изнутри. И он сознательно пошел на риск, прекрасно понимая, чем это может для него закончиться.

Отказ Сюй Циньсяня подчиниться приказу, разумеется, не изменил ход истории. В любой армии всегда найдется генерал, готовый его выполнить

В своем последнем слове на заседании трибунала генерал произносит фразу, звучащую сегодня почти как политическое завещание: Народно-освободительная армия Китая за всю свою историю никогда не использовалась для подавления протестов собственного народа, и он отказывается запятнать себя, перечеркивая это достижение.

Приговор трибунала оказался мягче, чем ожидали многие. Сюй Циньсяня не приговорили ни к смертной казни, ни к длительному сроку. Ему дали пять лет тюрьмы и исключили из партии. Четыре года он провел в заключении, один - в больнице. После освобождения ему запретили жить в Пекине и отправили в провинцию Хэбэй, где он в полузабвении служил заместителем командира воинской части.

Сюй Циньсянь умер в январе 2021 года в возрасте 86 лет. Его имя не вписано в учебники и не звучит на государственных церемониях. Но в истории Китая этот человек остался генералом, который в критический момент отказался поднять оружие против мирных демонстрантов, доказав возможность морального выбора даже внутри жесткой системы.

В завершении хочу напомнить, что «белые вороны», подобные Сюй Циньсяню, встречались во все времена. В СССР в 1962 году, когда в Новочеркасске произошло массовое выступление рабочих, 56-летний Герой Советского Союза генерал-лейтенант Матвей Шапошников, занимавший должность заместителя командующего войсками Северо‑Кавказского военного округа, отказался направить против демонстрантов танки, заявив командующему округом генералу армии Иссе Плиеву:

«Белые вороны», подобные Сюй Циньсяню, встречались во все времена. В СССР в 1962 году, когда в Новочеркасске произошло массовое выступление рабочих, 56-летний Герой Советского Союза генерал-лейтенант Матвей Шапошников, занимавший должность заместителя командующего войсками Северо‑Кавказского военного округа, отказался направить против демонстрантов танки

«Я не вижу впереди противника, против которого нужно бросать танки».

После этого инцидента Шапошникова не арестовали, а лишь исключили из рядов КПСС. Возбужденное против него уголовное дело было закрыто в 1967 году. Генерал умер в 1994 году в возрасте 88 лет. На его надгробии выбиты слова:

«Здесь лежит солдат, который не стрелял в свой народ».

