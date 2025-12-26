Генералы в свой народ не стреляют

Это видео всего за четыре недели собрало более 1,3 миллиона просмотров на одном YouTube-канале. Съемка относится к 1990 году, однако опубликована была лишь в декабре этого года - с опозданием почти на 36 лет. На кадрах запечатлен шестичасовой допрос генерала Народно-освободительной армии Китая Сюй Циньсяня, человека, который в решающий момент отказался выполнить приказ и ввести войска против демонстрантов на площадь Тяньаньмэнь в Пекине. В 1989 году разговоры о том, что один из генералов не подчинился приказу, долгие годы существовали в статусе «городской легенды». Слухи ходили, но доказательств не было. И вот теперь они появились. Видео допроса обнародовал бывший студенческий лидер У Жэньхуа - участник тех событий, давно уже живущий в эмиграции. По его словам, он получил запись при единственном условии - источник должен навсегда остаться в тени. Что придает истории дополнительный символизм: даже спустя десятилетия память о событиях на площади Тяньаньмэнь продолжает жить подпольно.

Сами события 1989 года до сих пор окружены множеством мифов и упрощений. Часто их представляют как однозначное противостояние сторонников западной демократии и коммунистического режима. В действительности протестное движение было гораздо сложнее и внутренне противоречивее. Да, многие требовали на фоне экономических реформ политической либерализации и расширения гражданских свобод. Но рядом стояли и те, кто опасался именно этих реформ, считая, что рынок и частная собственность приведут Китай к капитализму и разрушат социальные основы государства. Восстание на площади Тяньаньмэнь было не только бунтом против власти, но и отражением глубокого идеологического раскола - как в обществе, так и внутри самой партийной элиты. Разгон протестов 4 июня 1989 года стал трагической развязкой этого конфликта. Уже тогда циркулировали слухи, что командование операцией по вводу войск первоначально было поручено Сюй Циньсяню. В тот момент 54-летний генерал-майор командовал 38-й армией, дислоцированной в пригородах Пекина. И именно он отказался выполнять приказ. На слушаниях военного трибунала Сюй Циньсянь объясняет свой поступок без пафоса, но с поразительной внутренней ясностью. Он заявил, что не хотел «остаться в истории как преступник». Когда начались демонстрации, генерал находился в больнице, где проходил лечение из-за камней в почках. 18 мая он получил приказ ввести в Пекин 15 тысяч военнослужащих и обеспечить в столице КНР военное положение. Его реакция была однозначной: он расценил происходящее как массовый политический кризис, который должен решаться политическими, а не военными средствами. Генерал прямо предупредил руководство КПК: если попытка навязать военное положение провалится, ответственность за это ляжет на того, кто отдал приказ, и именно этот человек войдет в историю как преступник. В своих показаниях Сюй Циньсянь неоднократно подчеркивает, что опасался крупномасштабного конфликта и неизбежного кровопролития.

Особое место в его аргументации занимает идеология. Отказываясь подчиниться, он не дистанцируется от коммунистической системы, а, напротив, апеллирует к ней, называя себя «настоящим коммунистом» и напоминая, что лояльность партии измеряется не слепым подчинением, а верностью политической и идеологической линии. Генерал ссылается на слова Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, неоднократно подчеркивавших важность существования внутри партии разных мнений. Фактически генерал ставит под сомнение законность самого приказа. По его мнению, столь судьбоносное решение не могло приниматься узким кругом лиц и должно было обсуждаться в высшем законодательном органе страны – на заседании Всекитайского собрания народных представителей. Для военной системы, основанной на абсолютной иерархии, это звучало как вызов основам. Отказ Сюй Циньсяня подчиниться приказу, разумеется, не изменил ход истории. В любой армии всегда найдется генерал, готовый его выполнить. Но поступок Циньсяня стал редким примером личного выбора, сделанного вопреки логике системы. Он нарушил негласный закон армии, в которой приказы не обсуждаются, тем самым подорвав военную вертикаль изнутри. И он сознательно пошел на риск, прекрасно понимая, чем это может для него закончиться.

В своем последнем слове на заседании трибунала генерал произносит фразу, звучащую сегодня почти как политическое завещание: Народно-освободительная армия Китая за всю свою историю никогда не использовалась для подавления протестов собственного народа, и он отказывается запятнать себя, перечеркивая это достижение. Приговор трибунала оказался мягче, чем ожидали многие. Сюй Циньсяня не приговорили ни к смертной казни, ни к длительному сроку. Ему дали пять лет тюрьмы и исключили из партии. Четыре года он провел в заключении, один - в больнице. После освобождения ему запретили жить в Пекине и отправили в провинцию Хэбэй, где он в полузабвении служил заместителем командира воинской части. Сюй Циньсянь умер в январе 2021 года в возрасте 86 лет. Его имя не вписано в учебники и не звучит на государственных церемониях. Но в истории Китая этот человек остался генералом, который в критический момент отказался поднять оружие против мирных демонстрантов, доказав возможность морального выбора даже внутри жесткой системы. В завершении хочу напомнить, что «белые вороны», подобные Сюй Циньсяню, встречались во все времена. В СССР в 1962 году, когда в Новочеркасске произошло массовое выступление рабочих, 56-летний Герой Советского Союза генерал-лейтенант Матвей Шапошников, занимавший должность заместителя командующего войсками Северо‑Кавказского военного округа, отказался направить против демонстрантов танки, заявив командующему округом генералу армии Иссе Плиеву: