«90% готовности» может означать одно - ничего не будет

Рождественского перемирия в Украине предсказуемо не случилось. Но впереди еще одно Рождество – православное, 7 января. Возможно ли чудо? Во многом это станет ясно по итогам визита президента Зеленского к Трампу в Мар-а-Лаго 28 декабря. Ведь ранее Трамп говорил, что встретится с ним только тогда, когда мирное соглашение будет почти полностью доработано. А теперь и сам Зеленский утверждает, что соглашение готово на 90%. Впрочем, примерно то же самое говорили некоторое время назад и американцы. Притом, что без 10% соглашения все равно не будет. Накануне прошли интенсивные консультации украинской делегации в лице секретаря СНБО Умерова и начальника Генштаба Гнатова с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Самые спорные пункты — гарантии безопасности, территориальный вопрос и юридические обязательства России — до сих пор остаются нерешенными. Однако у Зеленского, по его словам, теперь возникли некие «новые идеи». Скорее всего, речь идет о неких новых вариациях на тему Донбасса (Москва требует полного вывода ВСУ оттуда, Зеленский сопротивляется, предлагая в том числе провести референдум по этому вопросу), а также, не исключено, присутствии иностранных войск в качестве гарантов этой самой безопасности, которые будут также наблюдать за режимом прекращения огня.

Накануне Владимир Путин на закрытой встрече с бизнесом (тем не менее утечка на эту тему была явно согласована с Кремлем) напомнил о своих «красных линиях». В упреждение встречи Трампа-Зеленского. Так, он рассказал, что Москва обсуждает с США вопрос о совместном управлении Запорожской АЭС без участия Украины. Американская сторона якобы заинтересована в организации майнинга на ЗАЭС. Хотя вряд ли майнинг может стать решающим аргументом в данном случае, ЗАЭС тут не уникальна. А Киев требует полного контроля над АЭС, в качестве компромисса готов разделить управление с американцами, но не с РФ. Кроме того, Путин заверил, что Россия не отойдет от своего условия передачи под ее контроль всего Донбасса. Он по-прежнему готов пойти на уступки, на которые согласился в Анкоридже, но «вопрос о принадлежности краматорско-константиновско-славянского узла не обсуждается». Зеленский же в который раз, видимо, делает ставку на свое умение убеждать партнеров, направляясь в поместье Трампа во Флориде. Очень многие договоренности в дипломатии часто достигаются именно в процессе личного общения на уровне первых лиц, а Зеленский уже не раз в ходе войны показывал, что обладает определенным даром убеждения. Нельзя исключать, что Трамп уже ранее пошел также навстречу Киеву и европейцам по некоторым вопросам. Кремль дал понять, что в курсе некоего такого «проявления слабости» Вашингтона по отношению к Европе. Американцы действительно могли пойти навстречу европейцам в вопросе отправки в Украину так называемых «сил гарантий» или миротворческих сил (в первоначальном варианте плана Трампа из 28 пунктов присутствие иностранных войск в Украине отвергалось). Также они готовы, видимо, смириться с численностью ВСУ в 800 тысяч (сначала было 600 тысяч). Зеленский может делать ставку и на то, чтобы максимально подвинуть Трампа к условию прекращения огня по линии фронта.