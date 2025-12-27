«90% готовности» может означать одно - ничего не будет

Рождественского перемирия в Украине предсказуемо не случилось. Но впереди еще одно Рождество – православное, 7 января. Возможно ли чудо? Во многом это станет ясно по итогам визита президента Зеленского к Трампу в Мар-а-Лаго 28 декабря. Ведь ранее Трамп говорил, что встретится с ним только тогда, когда мирное соглашение будет почти полностью доработано. А теперь и сам Зеленский утверждает, что соглашение готово на 90%. Впрочем, примерно то же самое говорили некоторое время назад и американцы. Притом, что без 10% соглашения все равно не будет.
Накануне прошли интенсивные консультации украинской делегации в лице секретаря СНБО Умерова и начальника Генштаба Гнатова с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Самые спорные пункты — гарантии безопасности, территориальный вопрос и юридические обязательства России — до сих пор остаются нерешенными. Однако у Зеленского, по его словам, теперь возникли некие «новые идеи». Скорее всего, речь идет о неких новых вариациях на тему Донбасса (Москва требует полного вывода ВСУ оттуда, Зеленский сопротивляется, предлагая в том числе провести референдум по этому вопросу), а также, не исключено, присутствии иностранных войск в качестве гарантов этой самой безопасности, которые будут также наблюдать за режимом прекращения огня.
Накануне Владимир Путин на закрытой встрече с бизнесом (тем не менее утечка на эту тему была явно согласована с Кремлем) напомнил о своих «красных линиях». В упреждение встречи Трампа-Зеленского. Так, он рассказал, что Москва обсуждает с США вопрос о совместном управлении Запорожской АЭС без участия Украины. Американская сторона якобы заинтересована в организации майнинга на ЗАЭС. Хотя вряд ли майнинг может стать решающим аргументом в данном случае, ЗАЭС тут не уникальна. А Киев требует полного контроля над АЭС, в качестве компромисса готов разделить управление с американцами, но не с РФ. Кроме того, Путин заверил, что Россия не отойдет от своего условия передачи под ее контроль всего Донбасса. Он по-прежнему готов пойти на уступки, на которые согласился в Анкоридже, но «вопрос о принадлежности краматорско-константиновско-славянского узла не обсуждается».
Зеленский же в который раз, видимо, делает ставку на свое умение убеждать партнеров, направляясь в поместье Трампа во Флориде. Очень многие договоренности в дипломатии часто достигаются именно в процессе личного общения на уровне первых лиц, а Зеленский уже не раз в ходе войны показывал, что обладает определенным даром убеждения. Нельзя исключать, что Трамп уже ранее пошел также навстречу Киеву и европейцам по некоторым вопросам. Кремль дал понять, что в курсе некоего такого «проявления слабости» Вашингтона по отношению к Европе. Американцы действительно могли пойти навстречу европейцам в вопросе отправки в Украину так называемых «сил гарантий» или миротворческих сил (в первоначальном варианте плана Трампа из 28 пунктов присутствие иностранных войск в Украине отвергалось). Также они готовы, видимо, смириться с численностью ВСУ в 800 тысяч (сначала было 600 тысяч). Зеленский может делать ставку и на то, чтобы максимально подвинуть Трампа к условию прекращения огня по линии фронта.
Издание Axios подлило керосина в огонь, написав, что русские якобы согласны на временное прекращение огня, чтобы дать возможность Киеву провести референдум по территориальному вопросу. Или референдум вместе с выборами президента. Звучит как «прорыв», но возможно, что издание обладает лишь частью информации. Начать с того, что совершенно непонятно, зачем Москве прекращать огонь ради референдума в Украине, на котором с очень большой вероятностью большинство (притом подавляющее) будет за теми, кто против формулы «мир в обмен на территории». Все опросы в Украине это показывают. К тому же команда Зеленского склоняется к тому, чтобы проводить выборы президента в форме электронного голосования. На котором можно нарисовать любые результаты. А Путин недавно дал понять, что хотел бы, чтобы в выборах приняли участие те граждане Украины, которые находятся в РФ (5-10 млн человек, как он сказал). Москва явно будет на этом настаивать и без этого выборы не признает. Наконец, Кремлю совершенно неинтересно будет видеть переизбрание Зеленского на новый срок. Это будет, помимо всего прочего, означать, что Киев не только не станет исполнять целый комплекс условий мирного соглашения, на которых настаивает Москва (статус русского языка, права канонической Украинской православной церкви и т.д.), но и будет вынашивать планы реванша по всем остальным вопросам, включая территориальный. Поэтому вполне вероятно, что Москва, если и согласится на прекращение огня, то только после выполнения неких предварительных условий по принципиальным для себя пунктам. Например, можно представить себе такую формулу: выведите ВСУ из Донбасса, а потом проводите какой угодно референдум.
Впрочем, все может оказаться еще проще. Зеленский в точности следует типично для американской тактики ведения переговоров, создавая завышенные ожидания. Мол, все готово на 90%, осталась сущая ерунда. Чтобы потом, когда выяснится, что «ерунда» оказалась решающей и все по этой именно причине и сорвалось, обвинить в этом в данном случае Москву: мол, мы были готовы на все возможные компромиссы, а русские опять уперлись, вводите против них новые санкции.