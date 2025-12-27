USD 1.7000
EUR 2.0032
RUB 2.1937
Подписаться на уведомления
Азербайджанский бензин завоевывает Армению
Новость дня
Азербайджанский бензин завоевывает Армению

Экономическое чудо под названием Узбекистан

наш комментарий
Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az
20:02 207

В последние годы Узбекистан оказался в центре повышенного внимания ведущих аналитических центров, мировых СМИ, международных инвесторов и аналитиков.

Запуская масштабные реформы экономического и институционального характера, эта страна демонстрирует заметные темпы роста и устойчивый приток капитала.

Фундамент нынешней экономической траектории Узбекистана был заложен после смены политического курса в 2017 году, когда новое руководство страны в лице президента-реформатора Шовкета Мирзиеева инициировало масштабный разворот от закрытой и административно управляемой модели к более открытой и рыночной. Были либерализованы валютные ограничения, упрощен доступ иностранных инвесторов на внутренний рынок, запущены процессы приватизации и реструктуризации государственных предприятий, снижены административные барьеры для бизнеса. Эти шаги быстро изменили восприятие Узбекистана, превратив его из «закрытого государства» в один из наиболее перспективных рынков Центральной Азии.

Запуская масштабные реформы экономического и институционального характера, Узбекистан демонстрирует заметные темпы роста и устойчивый приток капитала

Макроэкономические показатели подтверждают этот сдвиг. По оценкам международных финансовых институтов, в 2025 году валовой внутренний продукт Узбекистана превысил 145 миллиардов долларов США, а темпы роста остаются выше среднемировых.

Узбекская экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам, инфляция удерживается в управляемых рамках, а золотовалютные резервы достигли рекордных 61,2 миллиарда долларов, формируя финансовый буфер и снижая уязвимость перед колебаниями глобальных рынков.

Существенную роль в росте играет также экспорт, который расширяется за счет энергоносителей, сельскохозяйственной продукции и товаров легкой промышленности, а также, благодаря постепенному выходу на новые рынки.

Интерес международных инвесторов подпитывается и активным выходом Узбекистана на глобальные финансовые рынки. Выпуски суверенных еврооблигаций, планы приватизации крупных активов и декларируемая готовность повышать стандарты прозрачности стали сигналом о стремлении Ташкента интегрироваться в мировую финансовую систему.

Узбекская экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам, инфляция удерживается в управляемых рамках, а золотовалютные резервы достигли рекордных 61,2 миллиарда долларов

При этом государственный сектор по-прежнему доминирует в ключевых отраслях экономики, финансовые институты активно развиваются и эффективно перераспределяют капитал внутри страны.

Вызывает восхищение и инвестиционный климат Узбекистана. С одной стороны, демографический потенциал более чем 38-миллионного государства, молодой рынок труда и растущий внутренний спрос создают благоприятную основу для развития производства и услуг. С другой, инвесторы с легкостью преодолевают трудности корпоративного управления… В последние годы судебная система страны стала активно реагировать на нарушения в области прав собственности. В мире и регионе формируется восприятие Узбекистана как рынка с высоким потенциалом, и малыми рисками, что обуславливает массовый приток капитала и инвестиций из ближнего зарубежья.

Перед Узбекистаном стоят новые цели - особого внимания заслуживает институциональное измерение реформ. Экономическая либерализация сама по себе не гарантирует устойчивого развития без параллельного укрепления правовых и регуляторных механизмов. Правительство Узбекистана задало курс на повышение независимости регуляторов, унификации финансовой отчетности, развития судебной системы и снижения транзакционных издержек для бизнеса. Пока эти элементы остаются недоработанными, экономический рост во многом опирается на административные решения и внешний спрос, а не на устойчивую рыночную экосистему.

Узбекистан находится на важном переломном этапе. Экономика уже продемонстрировала способность к росту, адаптации и привлечению внешних ресурсов, однако дальнейшее развитие будет зависеть от того, удастся ли превратить реформы в устойчивую институциональную систему

Внешнеэкономический и геополитический контекст также оказывает существенное влияние на траекторию развития страны, поскольку Узбекистан вынужден балансировать между интересами крупных внешних игроков: Китай остается одним из его ключевых торгово-экономических партнеров, Россия сохраняет важную роль в экспорте и трудовой миграции, а США и Евросоюз наращивают интерес к экономическому сотрудничеству и инвестициям.

Подобная многовекторность позволяет диверсифицировать внешние связи, но одновременно усложняет стратегическое планирование и повышает требования к гибкости экономической политики. Финансовый сектор, несмотря на реформы, пока не в состоянии обеспечить доступ к долгосрочному кредитованию в масштабах, необходимых для ускоренной модернизации и инновационного развития.

В итоге Узбекистан находится на важном переломном этапе. Экономика уже продемонстрировала способность к росту, адаптации и привлечению внешних ресурсов, однако дальнейшее развитие будет зависеть от того, удастся ли превратить реформы в устойчивую институциональную систему.

Читайте по теме

Трамп включил Токаева и Мирзиёева в круг мировых лидеров наш комментарий; все еще актуально
26 декабря 2025, 00:40 5557
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15 ноября 2025, 15:25 6985
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 6737
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 3432
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 259
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 542
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
18:43 754
Скончался сын Магомеда Асадова
Скончался сын Магомеда Асадова
19:21 1482
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
18:11 978
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 1267
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1965
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 5677
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7466

ЭТО ВАЖНО

Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя...
Новый громкий скандал в Украине: задержания, обыски у близкого к Зеленскому Киселя... обновлено 16:57
16:57 6737
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд
Ход конем Израиля против Турции: Сомалиленд горячая тема
12:53 3432
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
В Конгрессе США готовят отмену ограничений для Азербайджана
20:05 259
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
Холодный расчет: российские дроны ударили по «Нафтогазу»
19:41 542
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
Ливия ждет ответов после авиакатастрофы в Анкаре
18:43 754
Скончался сын Магомеда Асадова
Скончался сын Магомеда Асадова
19:21 1482
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
Пять тем Зеленского: с чем Украина едет к Трампу за миром
18:11 978
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
Взрыв в мечети устроили бывшие соратники президента Сирии
17:43 1267
Антинаграды за 2025 год
Антинаграды за 2025 год По версии Politico
15:22 1965
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
Турция открывает границу с Арменией. А Пашинян договаривается с Путиным
11:22 5677
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив
Спецоперация стройбаронов в Хатаи: оккупирован еще один зеленый массив наш спецреп; все еще актуально
02:37 7466
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться