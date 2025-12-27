Экономическое чудо под названием Узбекистан

В последние годы Узбекистан оказался в центре повышенного внимания ведущих аналитических центров, мировых СМИ, международных инвесторов и аналитиков. Запуская масштабные реформы экономического и институционального характера, эта страна демонстрирует заметные темпы роста и устойчивый приток капитала. Фундамент нынешней экономической траектории Узбекистана был заложен после смены политического курса в 2017 году, когда новое руководство страны в лице президента-реформатора Шовкета Мирзиеева инициировало масштабный разворот от закрытой и административно управляемой модели к более открытой и рыночной. Были либерализованы валютные ограничения, упрощен доступ иностранных инвесторов на внутренний рынок, запущены процессы приватизации и реструктуризации государственных предприятий, снижены административные барьеры для бизнеса. Эти шаги быстро изменили восприятие Узбекистана, превратив его из «закрытого государства» в один из наиболее перспективных рынков Центральной Азии.

Макроэкономические показатели подтверждают этот сдвиг. По оценкам международных финансовых институтов, в 2025 году валовой внутренний продукт Узбекистана превысил 145 миллиардов долларов США, а темпы роста остаются выше среднемировых. Узбекская экономика демонстрирует устойчивость к внешним шокам, инфляция удерживается в управляемых рамках, а золотовалютные резервы достигли рекордных 61,2 миллиарда долларов, формируя финансовый буфер и снижая уязвимость перед колебаниями глобальных рынков. Существенную роль в росте играет также экспорт, который расширяется за счет энергоносителей, сельскохозяйственной продукции и товаров легкой промышленности, а также, благодаря постепенному выходу на новые рынки. Интерес международных инвесторов подпитывается и активным выходом Узбекистана на глобальные финансовые рынки. Выпуски суверенных еврооблигаций, планы приватизации крупных активов и декларируемая готовность повышать стандарты прозрачности стали сигналом о стремлении Ташкента интегрироваться в мировую финансовую систему.

При этом государственный сектор по-прежнему доминирует в ключевых отраслях экономики, финансовые институты активно развиваются и эффективно перераспределяют капитал внутри страны. Вызывает восхищение и инвестиционный климат Узбекистана. С одной стороны, демографический потенциал более чем 38-миллионного государства, молодой рынок труда и растущий внутренний спрос создают благоприятную основу для развития производства и услуг. С другой, инвесторы с легкостью преодолевают трудности корпоративного управления… В последние годы судебная система страны стала активно реагировать на нарушения в области прав собственности. В мире и регионе формируется восприятие Узбекистана как рынка с высоким потенциалом, и малыми рисками, что обуславливает массовый приток капитала и инвестиций из ближнего зарубежья. Перед Узбекистаном стоят новые цели - особого внимания заслуживает институциональное измерение реформ. Экономическая либерализация сама по себе не гарантирует устойчивого развития без параллельного укрепления правовых и регуляторных механизмов. Правительство Узбекистана задало курс на повышение независимости регуляторов, унификации финансовой отчетности, развития судебной системы и снижения транзакционных издержек для бизнеса. Пока эти элементы остаются недоработанными, экономический рост во многом опирается на административные решения и внешний спрос, а не на устойчивую рыночную экосистему.