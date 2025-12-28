Зло больше не нуждается в убеждениях

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2014 года Патрик Модиано - фигура почти демонстративно аскетическая. Он далек от саморекламы, литературного шума и артистических жестов, рассчитанных на попадание в повестку. Более того, Модиано, что по нынешним временам выглядит почти вызывающе, был женат всего один раз, остался образцовым семьянином и в последние годы посвящает свои книги единственной внучке. В эпоху публичной исповеди и тотального самолюбования такая биография выглядит почти анахронизмом.

Модиано - носитель сложного сплава реализма и модернизма. В его прозе отчетливо угадываются интонации Хемингуэя, Ремарка, Камю с его «Чумой», а также Сартра, заметившего как-то, что французы никогда не были так несвободны, как в годы оккупации. Сартр был точен: именно экстремальная ситуация предельно обнажает человеческую экзистенцию и ставит человека перед радикальным выбором - между коллаборационизмом и «маки», между приспособлением и сопротивлением. Модиано нередко называют «архитектором памяти». В формулировке Нобелевского комитета это звучит так: за искусство памяти, благодаря которому он выявил самые непостижимые человеческие судьбы и раскрыл мир жизни оккупированной Франции. При этом сам Нобелевский лауреат оккупацию не застал: он родился 31 июля 1945 года, спустя год после освобождения Парижа. Но почти во всех его книгах присутствуют следы, образы, сюжеты и болевые узлы именно того времени. Складывается ощущение, что Модиано на протяжении всей жизни ищет ответ на один-единственный вопрос, вновь и вновь исследует собственное генеалогическое древо, пытаясь понять, каким образом его родители вообще сумели выжить в годы оккупации.

С формальной точки зрения это выглядело почти невозможным. Отец Модиано был евреем и при этом женился на фламандской актрисе, выступавшей перед нацистами, - чем не форма коллаборационизма? Носивший желтую звезду Давида, он тем не менее не только избежал ареста, но и продолжал заниматься в оккупированном Париже коммерцией, сумев заработать деньги. Выбор был прост и чудовищен одновременно: либо ты сотрудничаешь с оккупантами и, возможно, выживаешь, либо уходишь в сопротивление и, возможно, тоже выживаешь. Вероятность смерти или спасения в обоих случаях оставалась примерно одинаковой. Похоже, что отец Нобелевского лауреата выбрал путь сотрудничества - по меньшей мере пассивного. Не исключено, что именно это и стало в начале 1960-х годов причиной окончательного разрыва отношений между Патриком Модиано и его отцом. Они фактически перестали общаться. С этого момента спектр человеческого поведения в оккупированной Франции - судьбы, компромиссы, психология борьбы и предательства - захватывает Модиано целиком. Он словно пишет исключительно о злополучных 1940-х, оставаясь писателем одной темы. Еще две тысячи лет назад Сенека в «Письмах к Луцилию» выделял три главных человеческих страха - бедность, болезнь и насилие со стороны более сильного. Самым страшным он считал именно последний, что неудивительно для современника Нерона. В этом смысле Модиано снова и снова анализирует именно этот страх перед силой и властью, перед возможностью быть раздавленным. Характерный пример - роман «Лакомб Люсьен», первоначально задуманный как сценарий для одноименного фильма Луи Маля. Это произведение и сегодня поражает точностью в описании пугающе стремительной деградации личности.

Во Франции, наполовину оккупированной нацистами, наполовину управляемой коллаборационистами, царит внешнее спокойствие, изредка нарушаемое акциями партизан-коммунистов - маки. В этой обстановке юноша Лакомб Люсьен, работающий уборщиком в больнице южного городка и смертельно уставший от собственной серости, решает внести разнообразие в жизнь. Его первый импульс - примкнуть к партизанам. Но, не найдя среди них места, он мгновенно разворачивается на 180 градусов. Только утром он хотел быть антифашистом, а уже вечером услужит гестапо. Первым делом он выдает сельского учителя, связного маки, а затем с холодным равнодушием наблюдает за его пытками. Модиано описывает моральную деградацию без истерики и пафоса - медленно, бесстрастно, с почти документальной точностью. И именно эта обыденность зла производит самое сильное впечатление. Лакомб Люсьен выглядит не исключением, а типичным продуктом своей эпохи. Маленький человек без внутреннего нравственного стержня делает выбор исходя из выгоды и жажды власти над другими. Став палачом, Люсьен живет между гостиницей, превращенной в место развлечений сотрудников гестапо, и квартирой еврейского портного Альбера Хорна, скрывающегося от нацистов. В гестапо он допрашивает маки и евреев, в доме Хорна влюбляется в его дочь Франсу и затем сдает ее отца тем же палачам - полный крах нравственных координат, атрофия элементарных человеческих чувств. Не случайно Модиано дал своему герою имя, составленное из имен реальных коллаборационистов, казненных после освобождения Франции. Люсьен - не символ нации, но широко распространенный тип, одинаково равнодушный и к добру, и к злу, выбирающий сторону по принципу случайности и выгоды.