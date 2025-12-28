Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!

Основное ожидание наступающего 2026 года - начало прямого торгово-экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией. По мнению ряда экспертов, в перспективе ближайших лет товарооборот двух ранее непримиримых противников может достигнуть 100 миллионов долларов в год. Политические условия для перехода к новому формату отношений находятся в стадии активного формирования и уже приобретают институциональные контуры. Особенностью начального этапа данного экономического взаимодействия является его формирование в формате партнерства трех участников - Турции, Армении и Азербайджана. При этом значимую роль будет играть политико-экономический «купол» гарантий со стороны США. В совокупности это формирует многоуровневую архитектуру, в которой экономические процессы развиваются параллельно с дипломатическими.

Экономику куют люди, но запускают политики На днях специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч заявил, что с 11 марта 2026 года национальный авиаперевозчик Turkish Airlines начнет выполнять ежедневные рейсы по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул. Само авиасообщение между Турцией и Арменией не является новостью - в том или ином виде оно сохранялось еще с 1990-х годов. С 1993 года из-за напряженных отношений и закрытых сухопутных границ сообщение между двумя странами реализовывалось лишь частично и исключительно воздушным путем. 10 октября 2009 года в Цюрихе в результате переговоров, вошедших в историю как «футбольная дипломатия», были подписаны протоколы о нормализации армяно-турецких отношений. Достигнутая тогда политическая «норма» обеспечила более широкий доступ армянских граждан к турецкому экономическому пространству. Уже к 2012 году авиационный пассажиропоток между Стамбулом и Ереваном составил 33 635 человек, а к 2019 году достиг 61 тысячи пассажиров в год. Рейсы выполняла компания Atlasjet, однако в 2020 году из-за финансовых проблем этот авиаперевозчик приостановил полеты. В любом случае очевидно, что, не снимая сухопутной блокады и сохраняя политическое давление на Ереван, Турция сумела удержать Армению в своей экономической орбите, что в нынешних реалиях дало ощутимые плоды. Контактов на уровне граждан, а также представителей малого и среднего бизнеса становилось все больше. По данным армянской статистики, в 2024 году товарооборот Армении и Турции посредством грузинского транзита достиг 336 миллионов долларов, причем практически вся эта сумма пришлась на турецкий экспорт.

Открытие армянских границ со стороны Азербайджана синхронно с запуском сухопутного транспортного взаимодействия с Турцией позволит армянской экономике значительно интенсифицировать субрегиональные интеграционные процессы, которые ранее были в основном сконцентрированы на грузинском направлении. Практически одновременно с заявлением Сердара Кылыча министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе итоговой пресс-конференции уточнил, что Баку считает возможным расширение торговых отношений с Арменией. Судя по озвученному графику расширения авиаперевозок между Турцией и Арменией, в первом полугодии 2026 года появляется реальный шанс начала долгожданного прямого торгового взаимодействия между Арменией и Азербайджаном. В этом смысле железнодорожные поставки казахстанского и российского зерна через Азербайджан, а затем и поставки в Армению бензина, произведенного на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, стали своеобразным пробным шаром.

Чем будут торговать Азербайджан и Армения? Открытые коммуникации по линии Турция-Армения-Азербайджан будут использоваться Россией, странами Центральной Азии и Китаем, что дополнительно повысит транзитную и торговую привлекательность маршрута. Если обратиться к товарной номенклатуре армянских закупок на турецком рынке, то речь, в первую очередь, идет о горюче-смазочных материалах и топливе - в 2024 году Армения импортировала 13,2 тысячи тонн бензина на сумму около 12,6 миллиона долларов. Существенную долю составляют строительные материалы, продукция нефтехимии, включая готовые полимерные изделия, а также продовольственные товары. Часть этой номенклатуры может быть замещена поставками азербайджанских предприятий. Армянских производителей и потребителей могут заинтересовать промышленные трансформаторы, электрокабели, стальная арматура, трубы различного диаметра и строительные смеси. Открытое в Сумгаитском промышленном парке предприятие Kartaş Kimya планирует выпускать до 295 тысяч тонн подобной продукции в год. Кроме того, на армянском рынке могут оказаться востребованными электробусы, производимые в Азербайджане китайской компании BYD. Анонсировано, что первая партия азербайджанской сборки выйдет на линии в Баку, Нахчыване и Карабахе уже в последние дни текущего года. Для Армении, располагающей избытком электроэнергии и испытывающей структурные ограничения в закупках бензина из-за отсутствия собственного нефтеперерабатывающего завода, электробусы могут стать оптимальным решением.

Дополнительные перспективы открываются и для текстильных поставок со стороны азербайджано-узбекского кластера предприятий. В свою очередь Азербайджан может закупать в Армении сырье для металлургии, прежде всего, медный концентрат. Возможны и взаимные поставки аграрной продукции для переработки. В Армении более развит сегмент производства консервированной плодоовощной продукции, тогда как в Азербайджане периодически возникает сезонный переизбыток сельхозсырья, который можно направлять на переработку в Армению с последующей реализацией на более емком и дорогом российском потребительском рынке. В определенном смысле это означает восстановление хозяйственно-экономических схем, напоминающих советскую кооперацию, но уже на новых, рыночных условиях. Отдельного внимания заслуживает потенциал взаимных обменов электроэнергией. Эта сфера может занять существенную долю в структуре товарооборота, особенно с учетом перспектив совместного экспорта электроэнергии на внешние рынки через магистральный электрокабель, проложенный по дну Черного моря.