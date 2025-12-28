Революционное примирение Азербайджана и Армении: товарооборот в 100 миллионов долларов!

Основное ожидание наступающего 2026 года - начало прямого торгово-экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией.
По мнению ряда экспертов, в перспективе ближайших лет товарооборот двух ранее непримиримых противников может достигнуть 100 миллионов долларов в год. Политические условия для перехода к новому формату отношений находятся в стадии активного формирования и уже приобретают институциональные контуры.
Особенностью начального этапа данного экономического взаимодействия является его формирование в формате партнерства трех участников - Турции, Армении и Азербайджана. При этом значимую роль будет играть политико-экономический «купол» гарантий со стороны США. В совокупности это формирует многоуровневую архитектуру, в которой экономические процессы развиваются параллельно с дипломатическими.
Экономику куют люди, но запускают политики
На днях специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч заявил, что с 11 марта 2026 года национальный авиаперевозчик Turkish Airlines начнет выполнять ежедневные рейсы по маршруту Стамбул-Ереван-Стамбул.
Само авиасообщение между Турцией и Арменией не является новостью - в том или ином виде оно сохранялось еще с 1990-х годов. С 1993 года из-за напряженных отношений и закрытых сухопутных границ сообщение между двумя странами реализовывалось лишь частично и исключительно воздушным путем.
10 октября 2009 года в Цюрихе в результате переговоров, вошедших в историю как «футбольная дипломатия», были подписаны протоколы о нормализации армяно-турецких отношений. Достигнутая тогда политическая «норма» обеспечила более широкий доступ армянских граждан к турецкому экономическому пространству. Уже к 2012 году авиационный пассажиропоток между Стамбулом и Ереваном составил 33 635 человек, а к 2019 году достиг 61 тысячи пассажиров в год. Рейсы выполняла компания Atlasjet, однако в 2020 году из-за финансовых проблем этот авиаперевозчик приостановил полеты.
В любом случае очевидно, что, не снимая сухопутной блокады и сохраняя политическое давление на Ереван, Турция сумела удержать Армению в своей экономической орбите, что в нынешних реалиях дало ощутимые плоды. Контактов на уровне граждан, а также представителей малого и среднего бизнеса становилось все больше. По данным армянской статистики, в 2024 году товарооборот Армении и Турции посредством грузинского транзита достиг 336 миллионов долларов, причем практически вся эта сумма пришлась на турецкий экспорт.
Открытие армянских границ со стороны Азербайджана синхронно с запуском сухопутного транспортного взаимодействия с Турцией позволит армянской экономике значительно интенсифицировать субрегиональные интеграционные процессы, которые ранее были в основном сконцентрированы на грузинском направлении.
Практически одновременно с заявлением Сердара Кылыча министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе итоговой пресс-конференции уточнил, что Баку считает возможным расширение торговых отношений с Арменией. Судя по озвученному графику расширения авиаперевозок между Турцией и Арменией, в первом полугодии 2026 года появляется реальный шанс начала долгожданного прямого торгового взаимодействия между Арменией и Азербайджаном.
В этом смысле железнодорожные поставки казахстанского и российского зерна через Азербайджан, а затем и поставки в Армению бензина, произведенного на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, стали своеобразным пробным шаром.
Чем будут торговать Азербайджан и Армения?
Открытые коммуникации по линии Турция-Армения-Азербайджан будут использоваться Россией, странами Центральной Азии и Китаем, что дополнительно повысит транзитную и торговую привлекательность маршрута.
Если обратиться к товарной номенклатуре армянских закупок на турецком рынке, то речь, в первую очередь, идет о горюче-смазочных материалах и топливе - в 2024 году Армения импортировала 13,2 тысячи тонн бензина на сумму около 12,6 миллиона долларов. Существенную долю составляют строительные материалы, продукция нефтехимии, включая готовые полимерные изделия, а также продовольственные товары.
Часть этой номенклатуры может быть замещена поставками азербайджанских предприятий. Армянских производителей и потребителей могут заинтересовать промышленные трансформаторы, электрокабели, стальная арматура, трубы различного диаметра и строительные смеси. Открытое в Сумгаитском промышленном парке предприятие Kartaş Kimya планирует выпускать до 295 тысяч тонн подобной продукции в год.
Кроме того, на армянском рынке могут оказаться востребованными электробусы, производимые в Азербайджане китайской компании BYD. Анонсировано, что первая партия азербайджанской сборки выйдет на линии в Баку, Нахчыване и Карабахе уже в последние дни текущего года. Для Армении, располагающей избытком электроэнергии и испытывающей структурные ограничения в закупках бензина из-за отсутствия собственного нефтеперерабатывающего завода, электробусы могут стать оптимальным решением.
Дополнительные перспективы открываются и для текстильных поставок со стороны азербайджано-узбекского кластера предприятий.
В свою очередь Азербайджан может закупать в Армении сырье для металлургии, прежде всего, медный концентрат. Возможны и взаимные поставки аграрной продукции для переработки.
В Армении более развит сегмент производства консервированной плодоовощной продукции, тогда как в Азербайджане периодически возникает сезонный переизбыток сельхозсырья, который можно направлять на переработку в Армению с последующей реализацией на более емком и дорогом российском потребительском рынке. В определенном смысле это означает восстановление хозяйственно-экономических схем, напоминающих советскую кооперацию, но уже на новых, рыночных условиях.
Отдельного внимания заслуживает потенциал взаимных обменов электроэнергией. Эта сфера может занять существенную долю в структуре товарооборота, особенно с учетом перспектив совместного экспорта электроэнергии на внешние рынки через магистральный электрокабель, проложенный по дну Черного моря.
Со временем естественным продолжением торгового взаимодействия станут процессы настройки взаимных инвестиций. Переговоры по отдельным проектам могут начаться уже в следующем году, в том числе до подписания полноценного мирного договора, если проекты будут опираться на гарантии международных инфраструктурных банков. История знает примеры взаимных инвестиций даже при отсутствии формализованного мирного соглашения. Такое, к примеру, происходило в отношениях России и Японии до введения западных санкций.
В армянском и азербайджанском медиапространстве уже звучит мнение о том, что определенная часть обществ двух стран будет бойкотировать расширение взаимной торговли. На потребительском уровне это остается личным выбором каждого. Но если рассматривать запуск товарооборота как политическую задачу, то он будет начинаться между субъектами экономической деятельности, действующими по мандату правительств двух стран. А со временем к этому процессу неизбежно подключится и частный бизнес, как следствие продолжающейся нормализации отношений между Баку и Ереваном.
В более широкой перспективе нарастающие совместные проекты будут формировать новые торговые альянсы и постепенно трансформировать существующие двусторонние связи. В горизонте 2026–2027 годов вполне реалистичным выглядит создание азербайджано-армянской межправительственной комиссии.
Очевидно, что «открытие Армении» в 2026 году способно принести региону новые экономические преимущества и создать условия для расширения взаимодействия Азербайджана с Турцией, Россией и странами Центральной Азии, которые будут выходить на армянский рынок через экономическое пространство Азербайджана.