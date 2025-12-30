USD 1.7000
EUR 1.9999
RUB 2.1972
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре
Новость дня
Ильхам Алиев уволил главу Насиминского района. Он был назначен в ноябре

Трамп и Путин «в четыре руки» добивают Украину

наша аналитика
Михаил Потапов, автор haqqin.az
01:52 858

Своеобразным «ответом» Трампу, который уверяет, что провел отличные переговоры с Зеленским в своей резиденции во Флориде 28 декабря, стали два формально вроде бы не связанных собой события. Но на самом деле логика их единая. И состоит она в том, что «нацистский режим в Киеве», как его называют в Кремле, должен быть добит. И снесен. А какие-то территориальные размены и компромиссы — это все полумеры. К тому же не факт, что долговечные.

И вот сначала Путин провел второе за последние три дня совещание с военными. Прежде чем чуть позже поговорить с Трампом снова, причем представитель Белого дома Кэролайн Ливитт назвала разговор «позитивным» (а когда он между ними был не позитивным?) Позитив, можно сказать, хлещет отовсюду. Но чем его больше на словах, тем менее обоснованным он кажется.

Герасимов докладывает Путину об одних успехах

На совещании Путин услышал от начальника Генштаба Герасимова, что темпы продвижения российских войск в декабре стали самыми высокими за год, добавив, что «все идет по плану». Он при этом явно не план Трампа имел в виду. Также президенту было доложено, что российские войска находятся в 15 км от южной окраины Запорожья и в 20 км от города Сумы. Путин в ответ поручил группировкам "Днепр" и "Восток" продолжить наступление на Запорожье. Вдобавок он поручил продолжить в 2026 году работу по расширению полосы безопасности по границе России и Украины. Есть ли стимул в такой ситуации останавливаться?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не комментирует, ожидает ли Москва вывода ВСУ из Херсонской и Запорожской областей. Это умолчание, возможно, было не случайным.

Вслед за этим прозвучало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое стало еще одним сигналом о возможном ужесточении позиции Москвы. По его словам, Киев в ночь на 29 декабря предпринял «террористическую атаку» посредством 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. При этом Лавров добавил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса (имеется в виду вообще или пока?), «но пересмотрит позицию с учетом произошедшего». Кроме того, объекты и время ответного удара Москвы уже определены. Зеленский отреагировал, разумеется, отрицанием факта атаки (а кто это тогда был?), предупредив о возможном российском ударе по правительственным объектам в Киеве. Что вполне может произойти – по крайней мере, как средство принуждения украинского лидера к тем уступкам, которых добиваются от него «в четыре руки» Путин и Трамп. В любом случае тезис о фактическом покушении на Путина – это повод для эскалации.

О чем умалчивает Песков и что говорит Лавров

Одновременно Зеленский созвонился со спецпредставителем Трампа Уиткоффом. Переговоры начинают носить лихорадочный оттенок. Успеет ли Зеленский понять, что, если он немедленно не пойдет на требуемые от него уступки, то завтра-послезавтра будет поздно и потребуются уже новые уступки?

По словам помощника президента Юрия Ушакова, Трамп во время второго за два дня телефонного разговора с Путиным был шокирован и возмущен, узнав об атаке дронов (заявив, что, мол, хорошо, что я им «Томагавки» не дал), обещал, что она повлияет на американские подходы в работе с Зеленским. Как? Пока нет версии самого Трампа. Путин, по словам Ушакова, подчеркнул, что по «целому ряду договоренностей, достигнутых на предыдущем этапе, и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». Американцы, добавил Ушаков, должны отнестись к этому с пониманием. Отнесутся ли?

В этой связи можно, видимо, предположить, что пересмотр позиции Москвы может вылиться как в расширение территориальных требований, так и в более жесткие условия по ограничению боевых возможностей ВСУ. Тем более что по итогам встречи с Зеленским в резиденции Трампа, после которой лидеры США и Украины заверяли, что она прошла прекрасно и мир близок как никогда, по принципиальным вопросам решения найти не удалось.

Наметился лишь вариант, при котором оставление Донбасса, а то и весь мирный план может быть вынесен не на референдум в Украине, как хотел бы Зеленский, а на ратификацию в Верховной Раде. Что выглядит чуть более реалистично, но тоже не гарантирует нужный Москве результат. Трамп даже обещал лично выступить в украинском парламенте, чтобы добиться решения вопроса. Но там отнюдь не привыкли голосовать «по щелчку» что из Банковой, что с Пенсильвания-авеню, надо ж будет поторговаться, а это время. К тому же для того, чтобы отдать приказ отвести войска из Донбасса как куда и откуда угодно, ему не нужен вообще-то ни референдум, ни решение Рады. Впрочем, Зеленский все же звучит не столь категорично по вопросу отвода войск из Донбасса, не говорит «никогда и ни при каких условиях». Возможно, решающим аргументом для него – помимо наступления российских войск – станет новая конкретика по гарантиям безопасности. Если он успеет реагировать на резко ускорившийся темп событий.

Одно фото вместо тысячи слов

За оптимистичными заявлениями Трампа и Зеленского по итогам встречи, что гарантии безопасности согласованы на 100%, а весь сам план из 20 пунктов на 95%, прорыва не произошло именно по принципиальным пунктам. Без которых весь план можно отправлять в корзину. Помимо территориального вопроса, остается неурегулированным вопрос по Запорожской АЭС. Москва хочет сохранить контроль за АЭС, а Украина хочет станцию вернуть себе, но допустить к управлению американцев.

По гарантиям безопасности вообще нет никакой ясности. И это еще соответствующий законопроект не внесен, как обещал Трамп, в Сенат США на ратификацию, где он может обрасти поправками. Европейцы пока не особо комментируют итоги своих видеоконференций с Трампом и Зеленским. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лишь заявила, что гарантии должны быть «железобетонными» и предоставлены с самого первого дня после прекращения огня. Возможно, европейцы выжидают более детального ответа Москвы, чтобы потом привычно обвинить ее в несговорчивости.

Сам Зеленский по-прежнему хочет видеть в Украине иностранные войска, Москва такой вариант не примет. Так называемая «коалиция желающих» соберется по конкретике в начале января. Если, как о том говорилось в Мар-о-Лаго, будут созданы как минимум две рабочие группы - по экономике и безопасности - в рамках которых продолжатся переговоры по условиям мира, то эти переговоры могут идти неделями, а то месяцами. И надо еще посмотреть на статус и состав делегаций. Все это время российские войска будут продолжать свою работу на поле боя. Тем более что Трамп не ставит никаких дедлайнов и не делает ультиматумов Москве, не грозит пока и новыми санкциями в наказание за то, что она что-то там не выполнит. Тема прекращения огня – в том числе для проведения референдума - вроде бы снята с повестки, Вашингтон на этом этапе предпочитает все же давить больше на Киев. А Москва тем временем будет пересматривать свои переговорные позиции.

Читайте по теме

«90% готовности» может означать одно - ничего не будет наша аналитика
27 декабря 2025, 01:59 6036
Трамп будет давить на Зеленского, а Путин требовать капитуляции тот самый Пол Гобл комментирует для haqqin.az
28 декабря 2025, 03:06 3323
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 16012
Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 78
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 128
Иран уходит, Турция приходит?
Иран уходит, Турция приходит? наша аналитика
02:30 310
Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами
Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами
00:22 2942
Черногория отменила визовый режим с Турцией. И ввела против Азербайджана. Что происходит?
Черногория отменила визовый режим с Турцией. И ввела против Азербайджана. Что происходит? комментарий МИД Азербайджана
29 декабря 2025, 19:18 7678
Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана
Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана
01:20 885
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
00:46 1498
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии наши подробности
29 декабря 2025, 23:50 2647
В России стирают и Сафаровых
В России стирают и Сафаровых
29 декабря 2025, 18:25 7459
Трамп об атаке на резиденцию Путина
Трамп об атаке на резиденцию Путина обновлено 23:45
29 декабря 2025, 23:45 9969
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан
29 декабря 2025, 22:35 4031

ЭТО ВАЖНО

Фермеры на тракторах перекрыли улицы
Фермеры на тракторах перекрыли улицы объектив haqqin.az
03:03 78
Бездомный спит на улице в морозном Париже
Бездомный спит на улице в морозном Париже объектив haqqin.az
02:55 128
Иран уходит, Турция приходит?
Иран уходит, Турция приходит? наша аналитика
02:30 310
Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами
Трамп угрожал Азербайджану и Армении 200%-ными пошлинами
00:22 2942
Черногория отменила визовый режим с Турцией. И ввела против Азербайджана. Что происходит?
Черногория отменила визовый режим с Турцией. И ввела против Азербайджана. Что происходит? комментарий МИД Азербайджана
29 декабря 2025, 19:18 7678
Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана
Трамп рассказал, как Нетаньяху уважает Эрдогана
01:20 885
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
Разоблачили преступную группу в парламенте Украины
00:46 1498
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии
Этибар Пирвердиев забирает крупный проект в Румынии наши подробности
29 декабря 2025, 23:50 2647
В России стирают и Сафаровых
В России стирают и Сафаровых
29 декабря 2025, 18:25 7459
Трамп об атаке на резиденцию Путина
Трамп об атаке на резиденцию Путина обновлено 23:45
29 декабря 2025, 23:45 9969
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана
Кризис нефтяной промышленности Азербайджана комментирует для haqqin.az известный эксперт Ильхам Шабан
29 декабря 2025, 22:35 4031
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться