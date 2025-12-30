Трамп и Путин «в четыре руки» добивают Украину

Своеобразным «ответом» Трампу, который уверяет, что провел отличные переговоры с Зеленским в своей резиденции во Флориде 28 декабря, стали два формально вроде бы не связанных собой события. Но на самом деле логика их единая. И состоит она в том, что «нацистский режим в Киеве», как его называют в Кремле, должен быть добит. И снесен. А какие-то территориальные размены и компромиссы — это все полумеры. К тому же не факт, что долговечные. И вот сначала Путин провел второе за последние три дня совещание с военными. Прежде чем чуть позже поговорить с Трампом снова, причем представитель Белого дома Кэролайн Ливитт назвала разговор «позитивным» (а когда он между ними был не позитивным?) Позитив, можно сказать, хлещет отовсюду. Но чем его больше на словах, тем менее обоснованным он кажется.

На совещании Путин услышал от начальника Генштаба Герасимова, что темпы продвижения российских войск в декабре стали самыми высокими за год, добавив, что «все идет по плану». Он при этом явно не план Трампа имел в виду. Также президенту было доложено, что российские войска находятся в 15 км от южной окраины Запорожья и в 20 км от города Сумы. Путин в ответ поручил группировкам "Днепр" и "Восток" продолжить наступление на Запорожье. Вдобавок он поручил продолжить в 2026 году работу по расширению полосы безопасности по границе России и Украины. Есть ли стимул в такой ситуации останавливаться? Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не комментирует, ожидает ли Москва вывода ВСУ из Херсонской и Запорожской областей. Это умолчание, возможно, было не случайным. Вслед за этим прозвучало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое стало еще одним сигналом о возможном ужесточении позиции Москвы. По его словам, Киев в ночь на 29 декабря предпринял «террористическую атаку» посредством 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. При этом Лавров добавил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса (имеется в виду вообще или пока?), «но пересмотрит позицию с учетом произошедшего». Кроме того, объекты и время ответного удара Москвы уже определены. Зеленский отреагировал, разумеется, отрицанием факта атаки (а кто это тогда был?), предупредив о возможном российском ударе по правительственным объектам в Киеве. Что вполне может произойти – по крайней мере, как средство принуждения украинского лидера к тем уступкам, которых добиваются от него «в четыре руки» Путин и Трамп. В любом случае тезис о фактическом покушении на Путина – это повод для эскалации.

Одновременно Зеленский созвонился со спецпредставителем Трампа Уиткоффом. Переговоры начинают носить лихорадочный оттенок. Успеет ли Зеленский понять, что, если он немедленно не пойдет на требуемые от него уступки, то завтра-послезавтра будет поздно и потребуются уже новые уступки? По словам помощника президента Юрия Ушакова, Трамп во время второго за два дня телефонного разговора с Путиным был шокирован и возмущен, узнав об атаке дронов (заявив, что, мол, хорошо, что я им «Томагавки» не дал), обещал, что она повлияет на американские подходы в работе с Зеленским. Как? Пока нет версии самого Трампа. Путин, по словам Ушакова, подчеркнул, что по «целому ряду договоренностей, достигнутых на предыдущем этапе, и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена». Американцы, добавил Ушаков, должны отнестись к этому с пониманием. Отнесутся ли? В этой связи можно, видимо, предположить, что пересмотр позиции Москвы может вылиться как в расширение территориальных требований, так и в более жесткие условия по ограничению боевых возможностей ВСУ. Тем более что по итогам встречи с Зеленским в резиденции Трампа, после которой лидеры США и Украины заверяли, что она прошла прекрасно и мир близок как никогда, по принципиальным вопросам решения найти не удалось. Наметился лишь вариант, при котором оставление Донбасса, а то и весь мирный план может быть вынесен не на референдум в Украине, как хотел бы Зеленский, а на ратификацию в Верховной Раде. Что выглядит чуть более реалистично, но тоже не гарантирует нужный Москве результат. Трамп даже обещал лично выступить в украинском парламенте, чтобы добиться решения вопроса. Но там отнюдь не привыкли голосовать «по щелчку» что из Банковой, что с Пенсильвания-авеню, надо ж будет поторговаться, а это время. К тому же для того, чтобы отдать приказ отвести войска из Донбасса как куда и откуда угодно, ему не нужен вообще-то ни референдум, ни решение Рады. Впрочем, Зеленский все же звучит не столь категорично по вопросу отвода войск из Донбасса, не говорит «никогда и ни при каких условиях». Возможно, решающим аргументом для него – помимо наступления российских войск – станет новая конкретика по гарантиям безопасности. Если он успеет реагировать на резко ускорившийся темп событий.