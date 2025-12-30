Путин перевернул стол

История с якобы имевшим место налетом украинских дронов на резиденцию Путина на Валдае может выйти российскому президенту боком. Задача Кремля предельно ясна: сорвать переговоры о мире и обвинить в этом Украину. Состоявшаяся накануне встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским прошла, вопреки скептическим ожиданиям, довольно успешно, стала очевидным образом формироваться общая позиция США, Украины и европейских союзников, и Путину показалось, что необходимо применить сильнодействующее средство, чтобы перевернуть стол.

Но вышло и торопливо, и топорно, что с головой выдало его намерения. И Трампу, которому, по словам российской стороны, очень не понравилась рассказанная ему российским президентом информация, может очень не понравиться то, что им пытаются так беспардонно манипулировать. Президенту США и так постоянно приходится отбиваться от обвинений в том, что русские крутят им, как хотят.

Многие обратили внимание на разнобой в сообщениях Минобороны РФ и последовавшего 11 часов спустя заявления главы МИД Сергея Лаврова. Первые отрапортовали, что в ночь с 28 на 29 декабря перехватили и уничтожили 89 украинских БПЛА, в том числе над Новгородской областью 18 дронов, а у Лаврова уже 91 украинский дрон атаковал исключительно путинскую резиденцию в Новгородской области. А то, что нет никаких фото- и видеосвидетельств ударов – так потому что всё удачно сбили.

Если приложить такой метод к обстрелам Украины, придется считать все дроны и ракеты, летящие по Киеву, попытками убить Зеленского. Мы действительно не знаем, какое число ударных средств, сбитых над украинской столицей или не долетевших до нее, имели своей целью руководство страны. Но имеются и документальные свидетельства: удар год назад, в ночь на 1 января, шахедом по зданию в правительственном квартале, в нескольких десятков метров от Нацбанка и нескольких сотнях метров от Офиса президента на улице Банковой. Тогда в своей квартире погибла супружеская пара ученых-биологов, докторов наук. Пострадали расположенные рядом помещения комитетов Верховной Рады. А 7 сентября этого года ракета «Искандер» прилетела по зданию Кабинета министров Украины, вызвав большой пожар на 9-10 этажах. Причем, как отмечали специалисты, по случайности обошлось не худшим образом: пожар вызвало горючее ракетного двигателя, а боевая часть не разорвалась.