Наступает тяжелейший 2026 год…

Ох, права была Джорджа Мелони, когда сказала, что 2025 год оказался тяжелым, а 2026-й будет еще тяжелее… Говорила она это с парламентской трибуны Италии, с той обезоруживающей светской улыбкой, по которой вовсе не казалось, что прогноз этот - всерьез. Впрочем, ничего удивительного тут нет. Италия находится довольно далеко от потенциально взрывоопасных точек, и объективно ей сегодня почти ничего не угрожает, кроме, возможно, определенных экономических сложностей, да и те пока под вопросом. В такой ситуации можно позволить себе некоторую расслабленность и дистанцию. Совсем другое дело страны и регионы, которые находятся ближе к эпицентрам напряженности или, не дай Бог, уже внутри них. А там совсем не до благодушия.

Нет сомнений в том, что хуже всего в 2026 году будет Украине. В конце 2025-го на короткое время забрезжил слабый луч надежды, что кровопролитие удастся, если не остановить, то хотя бы притормозить. Это был классический случай, когда тонущий хватается за соломинку: помочь она не поможет, но надежда, как известно, умирает последней. Увы: если у кого-то и был расчет на то, что в ближайшие месяцы войну в Украине удастся остановить хотя бы в каком-то виде, сегодня очевидно, что этот расчет не оправдался. Ситуация в Украине зашла в полный тупик, и нет ни одного признака того, что в 2026 году она радикально изменится. Позиции сторон настолько противоположны, что представить себе достижение хоть какого-то устойчивого компромисса практически невозможно. При этом стороны находятся в заведомо неравном положении. У Украины всего меньше - населения, мобилизационного ресурса, оружия, денег, экономики. У России же, напротив, всего больше - людей, резервов, финансовых и экономических возможностей. Пространство России в целом остается безопасным для повседневной жизни. Удары ВСУ вглубь российской территории носят точечный характер и большинством населения практически не ощущаются. Украина же подвергается бомбардировкам ежедневно и, что особенно страшно, каждую ночь. Это ввергает людей в постоянный стресс, не говоря уже о человеческих жертвах и масштабных разрушениях.

Распространенные в экспертной среде подсчеты о том, сколько именно лет и солдат понадобятся России для захвата тех или иных участков украинской территории, по большому счету не имеют решающего значения. Главное оружие Москвы - не оккупация очередных сел и поселков городского типа в Донбассе, а систематическое уничтожение украинских городов и инфраструктуры. Представьте себе, что в какой-то момент в России действительно возникнет дефицит денег, оружия или личного состава. В такой ситуации Москва может просто сократить активные боевые действия на линии фронта и сосредоточиться на массированных ударах по городам и энергетике. Делать это можно не месяцами, а годами. С точки зрения стратегии у России нет ни одной веской причины прекращать разрушение Украины, которое оказывается куда эффективнее, чем бессмысленное топтание на линии соприкосновения. Экономика буксует? В самом худшем случае можно минимизировать сухопутные операции и максимизировать ракетные обстрелы. Это в разы дешевле, а эффект - почти тот же. В этом свете 2026 год для Украины выглядит откровенно мрачно. Тяжелым 2026-й будет и для коллективного Запада. Его эрозия продолжится, а разрыв между Соединенными Штатами и Старым Светом станет еще глубже. Хотелось бы убедить себя в том, что Европа, оказавшись без американского «зонтика», возьмется наконец за ум, начнет всерьез усиливать собственную обороноспособность и увеличит поддержку Украины. Но, увы, очевидно, что этого не произойдет в 2026 году, как не произошло в 2025-м. Любые решения - и о наращивании вооружений, и о помощи Киеву - по-прежнему будут вязнуть в бесконечных дебатах с соответствующими результатами.

Единственный, пусть и слабый, луч надежды просматривается в Венгрии, где в 2026 году состоятся выборы. Есть вероятность, что Евросоюз сможет избавиться от хронической проблемы в лице Виктора Орбана, что сделает ЕС хотя бы немного более стабильным и предсказуемым. Впрочем, все это где-то там, в Европах и Америках. А что в 2026 году поджидает нас, живущих по другую сторону Европы? По большому счету, наступающий год, скорее всего, станет продолжением тенденций 2025-го. Азербайджан продолжит медленный, но заметный отход от России, при этом ждать безоглядного броска в объятия Запада не стоит. Баку — это тот кот, который гуляет сам по себе. Речь идет не столько о прозападной ориентации, сколько о стратегии равноудаленности. Армении, как и в 2025 году, придется продолжать сложное маневрирование между Россией и Западом. Мы это уже видим: за каждым явно прозападным шагом следует визит армянских представителей в Москву с негласным посланием - не беспокойтесь, мы вас не бросаем. Тенденция прошлого года была предельно ясной: риторика и стратегические декларации ориентированы на будущее и Запад, тогда как все, что касается дня сегодняшнего, по-прежнему завязано на Россию. Власти Армении очевидно пытаются не допустить резкого обвала отношений с Москвой, потому что будущее — это завтра, но до него еще надо дожить, а без России, как считают в Ереване, сделать это невозможно.

В ближайшей перспективе многое будет решено на выборах, где у Пашиняна есть все шансы на успех. Несмотря на то, что значительной части армянского общества явно не нравится пашиняновский курс на сближение с тюркским миром, этот курс, скорее всего, безальтернативен, да и власти нынешнего правительства противостоит прежняя элита, которую большинство армян откровенно ненавидит. В итоге курс Пашиняна имеет много противников, но они не представлены политически и на выборах, скорее всего, останутся дома. А это всегда играет на руку власти. Следовательно, есть все основания полагать, что линия на осторожную интеграцию с Западом и выстраивание добрососедских отношений с Азербайджаном и Турцией продолжится. Схожая логика просматривается и в странах Центральной Азии, где действуют не два, а три крупных игрока - Россия, Китай и США. Ни одной из этих сил регион не отдает безусловного приоритета. Это видно невооруженным глазом: за каждым шагом, который можно трактовать как прозападный, тут же следуют визиты в Москву с неизменным сигналом - мы никуда не уходим, мы все здесь. И, конечно, Грузия, куда без нее! 2025 год был не просто тяжелым — это был настоящий кошмар: аресты сотен активистов, избиения, штрафы, уголовные дела, давление на НПО и СМИ, почти полная изоляция от Запада и крайне туманные отношения с Россией. 2026 год обещает быть для Грузии не легче, хотя первые, едва заметные лучи света все-таки появились. Один из них я увидел буквально на днях. Источники, близкие к правящей «Грузинской мечте», говорят о разочаровании руководства партии в России и об отсутствии намерений углублять интеграцию с Москвой. Многие годы представители «Мечты» осаждали кабинеты высокопоставленных российских чиновников с одной и той же просьбой - помочь в восстановлении территориальной целостности. У грузинской власти было немало планов: возобновление железнодорожного сообщения через Абхазию, восстановление выгодного транзита и другие проекты. Но все они упираются в один непреодолимый барьер - нерешенный территориальный вопрос.