Год Трампа заканчивается, год Трампа начинается. Но есть нюансы

Минувший год для планеты был, несомненно, годом Трампа. Американский президент был и остается в центре всеобщего внимания – все, как он любит. Правда, это внимание на протяжении 2025 года переходило от искренней заинтересованности и больших ожиданий от его второго срока, в полном спектре от позитивных до негативных, к недоумению, разочарованию и откровенным насмешкам. Как мы узнали в этом году из откровений Сьюзан Уайлз, главы аппарата Белого дома, Дональд Трамп искренне уверен, что ему все по плечу, и нет задач, которые бы он не смог решить. Правда, Сьюзан при этом почему-то сравнивает босса со своим папой-алкоголиком. Так вот, никаких задач, которые Трамп громогласно обещал решить, в том числе в кратчайшие сроки, буквально в день прихода к власти, ему решить не удалось, за исключением перекрытия южной границы США от наплыва сотен тысяч нелегальных мигрантов. Грандиозный план организации притока триллионов долларов в казну за счет введения лошадиных тарифов во внешней торговле оказался провальной идеей, а активное противодействие со стороны Китая обозначило обидные границы трамповского всемогущества. Американцы остались Трампом сильно недовольны, и 2025-й год президент-уникум завершает на исторически минимальных уровнях поддержки со стороны сограждан: 35-36%.

Злой иронии заслуживает тот факт, что Трамп, откровенно издевавшийся над психофизическими кондициями старенького Байдена, в этом году демонстрировал все признаки ухудшения собственной рабочей формы, и 2026 год, когда ему исполнится 80 лет, будет еще больше преисполнен знаками жизненного заката этого, несомненно, незаурядного человека, для которого демонстрация неустанно бьющей энергии всегда являлась ключевой характеристикой личного бренда и залогом его политических побед. А нынче фонтан иссякает, и промежуточные выборы в Конгресс и местные органы власти обещают лишить главу Белого дома еще и значительной части опоры на партийное представительство. 2026 год может окончательно развеять магию Дональда Трампа. Если на следующий год придется и схлопывание биржевого пузыря, связанного с неумеренным инвестированием в индустрию искусственного интеллекта, создающую иллюзию общего процветания американской экономики, впору будет говорить о крахе Трампа. Впрочем, это может произойти и любой другой год его каденции, хоть 2027-й, хоть 2028-й. Позитивным следствием такого развенчания станет возврат к нормам приличия в политике, когда больше не нужно будет терпеть грубую ложь, самовосхваление и хамство президента и прибегать к неумеренной лести и заискиванию перед злопамятным и мстительным главой Белого дома, чья мания величия никак не привязана к результативности работы. Над тем, чтобы сделать Америку снова великой, после Трампа придется сильно потрудиться. А вот демонстративный отказ Америки Трампа поддерживать союзнические отношения на привычном высоком уровне привел к настоящему пробуждению Европы. Имея все основания опасаться за свою безопасность, европейские столицы и Брюссель как столица столиц увидели близкую перспективу войны с Россией и резко усилили скоординированность оборонной политики, согласовали долголетние планы наращивания военных расходов и взяли на себя поддержку Украины как важной составной части системы национальной безопасности континента. Коалиция поддержки, которую уже называют «малым НАТО», приобретает все более отчетливые очертания. Этот тренд, взявший начало в 2025-м, развернется и усилится в ближайшие десять-пятнадцать лет, даже после смены американского руководства, машина запущена и набирает ход. Европа, дающая без малого четверть мирового ВВП, вышла на траекторию превращения в мощную самостоятельную военную силу.

Для России воцарение Трампа стало сладкой ловушкой. Казалось, сбывается заветная мечта: 47-й президент США невзлюбил Украину и Зеленского, еще будучи 45-м, а срыв военных поставок Украине на полгода организовал, будучи в статусе конкурента Байдена на выборах в 2024 году. После инаугурации была прекращена безвозмездная помощь Киеву. Как музыка в кремлевских ушах звучали нападки Белого дома на Европу, Путин тут же стал подыгрывать расколу в североатлантических рядах, а видимая слабость Запада только убедила российского лидера, что необходимо продолжать боевые действия в Украине, выжимая из Трампа все новые уступки, ведь выпал такой шанс: Белый дом порой говорит прямо словами Кремля! Отказавшись пойти на предложенную Трампом сделку, Путин, в расчете на большее, увел Россию на еще один большой круг войны. При этом 2025-й, вопреки его надеждам, не принес заметных результатов на фронте. Война превратилась в бесконечную битву за какой-то Покровск, который так толком взять и не удалось, а с Купянском, о захвате которого рапортовали несколько раз, вообще неудобно вышло. Представление о том, как сейчас идет российское наступление, дает недавняя запись z-военблогера Романова: «Сутки войны. Мы продвигаемся, но цена этих продвижений только увеличивается. Заводить бойцов на участок стало ещё сложнее - всё небо на значительную глубину - за противником. Теперь заводить можно только по одному и только пешком — это не гарантия, но единственное решение. Если идти вдвоем - шансов ноль. Заход делится на несколько этапов и растягивается на двое суток пешего пути на одного штурмовика… Концентрация операторов дронов противника на участке - запредельная. Вчера вечером на одного бойца противник в моменте запустил семнадцать FPV. Все дошли до цели… Скорее всего бойца уже никогда не найдут… Соседнее подразделение смогло за неполный месяц накопить на участке для прорыва 18 бойцов. Но прошлой ночью по ним отработали «Вампиры» противника. Которым снова нечем противодействовать…»