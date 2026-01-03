Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже

Главный вопрос уходящего года и грядущего 2026-го: закончится ли война в Украине в наступившем году?
К концу года ушедшего возникла было слабая надежда, что мирное соглашение находится на достаточно высоком уровне готовности, хотя ряд принципиальных вопросов оставался нерешенным, а Киев не хотел по ним идти на уступки. Тем не менее могло сложиться впечатление, что Трамп продолжит давить на Зеленского, и это давление может принести определенный результат. В самые последние дни (даже часы) ушедшего года, однако, произошло событие, которое может оказать длящееся влияние на ход военных действий.
Сразу после визита Зеленского к Трампу, когда оба заявляли, что мирное соглашение готово чуть ли не на 90-95%, Москва объявила об отраженной атаке 91 дрона на Валдайскую резиденцию Путина. Обвинив Киев в окончательном переходе к тактике государственного терроризма, а также заявив о том, что отныне переговорные позиции Москвы ужесточатся. Об атаке рассказал в том числе лично Путин Трампу в ходе телефонного разговора (уже после встречи Трампа с Зеленским). На таком уровне такие слова потом уже не берут назад. Тем не менее американские СМИ усомнились в такой версии, сославшись на анонимные источники в спецслужбах. Якобы те уже доложили Трампу, что русские все это придумали. Политики-нарциссы, каковым Трамп является несомненно, такое не любят. Поэтому Москве важно будет доказать свою правоту. После чего (и, возможно, в зависимости от реакции Трампа) уже выходить с теми самыми ужесточенными переговорными позициями.
Начальник российского ГРУ Костюков лично встретился с представителями военного атташе США при посольстве в РФ, чтобы передать контроллер, снятый с украинского дрона, который, по его словам, «безапелляционно подтвердил» (после проведения расшифровки данных), что целью атаки был комплекс зданий резиденции Путина. От того, поверит ли Трамп в представленные доказательства (или сделает вид, что поверил, что в данном случае одно и то же), будет зависеть дальнейший ход переговоров по урегулированию.
Впрочем, и без того ясно, что в том виде, как «20 пунктов мира Трампа» утекли в прессу, Москву они не устроят. Если бы атаки дронов на резиденцию Путина не было, Кремль нашел бы другую возможность (и повод) донести до Вашингтона свои возражения по целому ряду пунктов. Как то: численность ВСУ после прекращения огня (Киев настаивает на 800 тыс.), юридическое признание российских территориальных приобретений, фиксация отказа НАТО принимать Украину, снятие санкций с РФ и размораживание ее активов и т.д. Кремль никогда на официальном уровне не подтверждал, что российские войска готовы остановиться по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, даже если ВСУ выйдут из Донецкой области (Луганская и так почти вся под российским контролем). Скорее всего, если новые более жесткие условия Москвой будут озвучены, они будут предусматривать гораздо более серьезные ограничения для ВСУ - как по численности, так и по обороноспособности, а также новые территориальные претензии. Как минимум с учетом того, что в российскую Конституцию уже вписаны четыре известные восточные области, помимо Крыма.
В любом случае военные действия в наступившем году будут продолжены. Даже без «валдайского инцидента» все пункты мирного плана Трампа подлежали бы длительному техническому согласованию по деталям, регламентам и срокам исполнения.
А российские войска вовсе не собирались останавливаться на период переговоров. К тому же Зеленский и так не собирался сдавать Донбасс без боя. Его план на 2026 год кардинальным образом не изменился. Продолжать сопротивление, пытаясь переходить к контратакам там, где возможно. Прежде всего, в информационно-пропагандистских целях, чтобы показать союзникам, что помощь останавливать не надо. Максимально он может рассчитывать в наступившем году на 90 млрд евро. Этого должно хватить больше, чем даже на год. Через пару месяцев станет ясно, сколь бесперебойно эта помощь поступает от Европы.
Вопреки некоторым алармистским заявлениям внутри самой Украины, видимо, еще какой-то мобилизационный ресурс там сохраняется. В то же время формула «мир в обмен на территории» не пользуется поддержкой большинства населения. Оттого-то Зеленский и вышел с идеей провести референдум по территориальным вопросам. Он делает ставку также по-прежнему на то, что Россия «надломится», туда прилетит «черный лебедь», который и принесет Украине «перемогу». Это сродни надежде на чудо, но она работает. Также Киев рассчитывает, что Трамп в очередной раз разочаруется в Путине и снова встанет на сторону Украины, введя против РФ еще более жесткие санкции.
На днях Зеленский заявил, что в следующем году война может закончиться, «иначе Путину придется объявить всеобщую мобилизацию». С чего он взял, что это непреодолимое препятствие для Москвы? Если будет стоять выбор между «плохими условиями мира» (которые могут быть восприняты как поражение) и мобилизацией, то Москва выберет мобилизацию, в том числе военную мобилизацию экономики. При том что пока набор контрактников вполне удовлетворяет потребности Минобороны: по итогу 2025 года набрано не менее 430 тысяч. И до нуля этот набор за год упасть не может никак.
Накапливающиеся вполне очевидные экономические и финансовые проблемы также пока не достигли того критического уровня, который потребовал бы от Кремля немедленного прекращения войны на невыгодных условиях. В любом случае, экономические соображения будут оставаться на втором плане, поскольку исход схватки с «коллективным Западом» в Украине для Москвы носит в ее представлении экзистенциальный характер. Отношения с Трампом будут пытаться сохранить, но не любой ценой. Никакие санкции не заставят Кремль в 2026 году пойти на те уступки, которые он считает неприемлемыми. Генеральная цель – смена власти в Украине - останется неизменным, поскольку в Кремле пока не верят в возможность сколь-либо длительного мирного сосуществования с правительством Зеленского. Возможно, такой подход будет пересмотрен, если бы Зеленского вдруг не стало. Но такой вариант на сегодня тоже выглядит как подвид «черного лебедя» - уже для Украины.
Главная загадка 2026 года касательно войны в Украине – это поведение Европы. Созреет ли она для того, чтобы уже непосредственно вмешаться в этот конфликт? Широко распространено мнение, что Европа настолько уже прогнила, что воевать у нее нет ни сил, ни, главное, духа. Однако обстоятельства и логика событий могут сами втянуть Европу в военный конфликт – даже помимо ее желания и планов. Так не раз бывало в истории. Вероятность этого уже в наступившем году не очень велика, но она не нулевая. К тому же из более 450 миллионного населения ЕС всегда могут найтись несколько сотен тысяч (а то и пара миллионов), которые как раз вполне пожелают повоевать с русскими, особенно за деньги. Не сейчас, так позже.