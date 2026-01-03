Повоевать с русскими. Не сейчас, так позже

Главный вопрос уходящего года и грядущего 2026-го: закончится ли война в Украине в наступившем году? К концу года ушедшего возникла было слабая надежда, что мирное соглашение находится на достаточно высоком уровне готовности, хотя ряд принципиальных вопросов оставался нерешенным, а Киев не хотел по ним идти на уступки. Тем не менее могло сложиться впечатление, что Трамп продолжит давить на Зеленского, и это давление может принести определенный результат. В самые последние дни (даже часы) ушедшего года, однако, произошло событие, которое может оказать длящееся влияние на ход военных действий.

Сразу после визита Зеленского к Трампу, когда оба заявляли, что мирное соглашение готово чуть ли не на 90-95%, Москва объявила об отраженной атаке 91 дрона на Валдайскую резиденцию Путина. Обвинив Киев в окончательном переходе к тактике государственного терроризма, а также заявив о том, что отныне переговорные позиции Москвы ужесточатся. Об атаке рассказал в том числе лично Путин Трампу в ходе телефонного разговора (уже после встречи Трампа с Зеленским). На таком уровне такие слова потом уже не берут назад. Тем не менее американские СМИ усомнились в такой версии, сославшись на анонимные источники в спецслужбах. Якобы те уже доложили Трампу, что русские все это придумали. Политики-нарциссы, каковым Трамп является несомненно, такое не любят. Поэтому Москве важно будет доказать свою правоту. После чего (и, возможно, в зависимости от реакции Трампа) уже выходить с теми самыми ужесточенными переговорными позициями. Начальник российского ГРУ Костюков лично встретился с представителями военного атташе США при посольстве в РФ, чтобы передать контроллер, снятый с украинского дрона, который, по его словам, «безапелляционно подтвердил» (после проведения расшифровки данных), что целью атаки был комплекс зданий резиденции Путина. От того, поверит ли Трамп в представленные доказательства (или сделает вид, что поверил, что в данном случае одно и то же), будет зависеть дальнейший ход переговоров по урегулированию. Впрочем, и без того ясно, что в том виде, как «20 пунктов мира Трампа» утекли в прессу, Москву они не устроят. Если бы атаки дронов на резиденцию Путина не было, Кремль нашел бы другую возможность (и повод) донести до Вашингтона свои возражения по целому ряду пунктов. Как то: численность ВСУ после прекращения огня (Киев настаивает на 800 тыс.), юридическое признание российских территориальных приобретений, фиксация отказа НАТО принимать Украину, снятие санкций с РФ и размораживание ее активов и т.д. Кремль никогда на официальном уровне не подтверждал, что российские войска готовы остановиться по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, даже если ВСУ выйдут из Донецкой области (Луганская и так почти вся под российским контролем). Скорее всего, если новые более жесткие условия Москвой будут озвучены, они будут предусматривать гораздо более серьезные ограничения для ВСУ - как по численности, так и по обороноспособности, а также новые территориальные претензии. Как минимум с учетом того, что в российскую Конституцию уже вписаны четыре известные восточные области, помимо Крыма.

В любом случае военные действия в наступившем году будут продолжены. Даже без «валдайского инцидента» все пункты мирного плана Трампа подлежали бы длительному техническому согласованию по деталям, регламентам и срокам исполнения. А российские войска вовсе не собирались останавливаться на период переговоров. К тому же Зеленский и так не собирался сдавать Донбасс без боя. Его план на 2026 год кардинальным образом не изменился. Продолжать сопротивление, пытаясь переходить к контратакам там, где возможно. Прежде всего, в информационно-пропагандистских целях, чтобы показать союзникам, что помощь останавливать не надо. Максимально он может рассчитывать в наступившем году на 90 млрд евро. Этого должно хватить больше, чем даже на год. Через пару месяцев станет ясно, сколь бесперебойно эта помощь поступает от Европы. Вопреки некоторым алармистским заявлениям внутри самой Украины, видимо, еще какой-то мобилизационный ресурс там сохраняется. В то же время формула «мир в обмен на территории» не пользуется поддержкой большинства населения. Оттого-то Зеленский и вышел с идеей провести референдум по территориальным вопросам. Он делает ставку также по-прежнему на то, что Россия «надломится», туда прилетит «черный лебедь», который и принесет Украине «перемогу». Это сродни надежде на чудо, но она работает. Также Киев рассчитывает, что Трамп в очередной раз разочаруется в Путине и снова встанет на сторону Украины, введя против РФ еще более жесткие санкции.