СВО длительностью 30 минут

Ошеломительная по скорости (30 минут) и дерзости операция США по аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала мастер-классом от Дональда Трампа по свержению неугодного режима. За причитаниями о «глубокой озабоченности» произошедшим со стороны ряда стран скрывается вполне очевидная истина: мир уважает по-прежнему только силу, а победителей не судят. Если Трамп, вернее, отправленный им спецназ, в Венесуэле не достигли бы поставленной цели или понесли бы существенные потери (а потерь не зафиксировано ни одной), это могло бы обойтись президенту США очень дорого. Достаточно вспомнить провальную операцию, затеянную президентом Картером в апреле 1980 года по освобождению 53 американских заложников, захваченных после Исламской революции якобы «студентами» в посольстве США в Тегеране. Операция с треском провалилась: отправленные вертолеты даже не долетели до Тегерана, и это в конечном счете стоило Картеру поражения на выборах.

Трамп явно «подстелился». Обстоятельства операции намекают на то, что мог иметь место «договорняк» с охраной Мадуро, включая кубинский спецназ. Не было, похоже, даже попыток сопротивления, полностью бездействовала вся ПВО страны. Американские вертолеты летали над Каракасом, как над Нью-Йорком, куда теперь Мадуро и отправлен ожидать суда по обвинению в наркоторговле и незаконном владении оружием против интересов США. Обвинение в наркоторговле было готово давно – еще с 2020 года. Тогда оно не выдвигалось против супруги Мадуро Силии Флорес, теперь под обвинением и она тоже. Оба предстанут перед судом в Южном округе Нью-Йорка. С почти стопроцентной вероятностью 63-летний президент Венесуэлы закончит свои дни в американской тюрьме. Его судьба будет похожа на судьбу диктатора Панамы Мануэля Норьеги, которого американцы свергли и арестовали в декабре 1989 года в результате примерно такой же спецоперации (правда, он прятался в посольстве Ватикана до 3 января 1990 года, потом сдался). Норьега был осужден в США по обвинению в торговле наркотиками и провел 20 лет в тюрьме, после чего был депортирован во Францию, а затем в Панаму, где снова был посажен в тюрьму по обвинению в убийстве и другим преступлениям. Там он и умер в 2017 году. Мадуро правил с 2013 года, когда сменил умершего от рака Уго Чавеса. На него уже было покушение – с помощью дрона во время парада в 2018 году, было и неудачное вторжение наемников в 2020 году, были даже армейские восстания. Его не смогли свергнуть также ни экономическая, ни политическая изоляция, ни падение экономики при его правлении на 70%. Основой режима был «кумовской» коррупционный капитализм, а также наркотрафик. Согласно одному исследованию, только в 2022 году правительство Венесуэлы получило 9 миллиардов долларов за счет торговли наркотиками, контрабанды топлива и золота, а также вымогательства с иностранных торговых судов в портах.

Имя Мадуро в западной прессе давно связывают с сетью наркотрафика под названием «Картель де лос Солес» («Картель солнца»), которая переправляет кокаин в США. Однако нужна поправка: такой организации не существует. Нет такого картеля в том смысле, как был известен Медельинский картель в Колумбии. Термин придумали журналисты в 1993 году, когда двух генералов Национальной гвардии Венесуэлы поймали на участии в подставной операции ЦРУ по переправке кокаина в США. У генералов на погонах (и тогда, и сейчас) обозначены «солнца» — замена звездам на погонах, скажем, советских. На самом деле наркоторговлей занимались (и занимаются) непосредственно венесуэльские силовики. Это рыхлая сеть мелких ячеек, которые выходят на военных и ими прикрываются. Там нет отдельной иерархии при этом. Скорее всего, ближний круг и сдал Мадуро в рамках некой более широкой сделки с США. И кто бы теперь ни пришел к власти в Венесуэле (пока страной будет управлять вице-президент Делси Родригес), эти люди будут держать в голове постоянную угрозу новой атаки со стороны США. А потому будут с Америкой считаться в гораздо больше мере, чем позволяли себе Уго Чавес и Николас Мадуро. Ибо защитить их, как выяснилось, некому. Американцы действуют в Латинской Америке почти как у себя дома. Через пару-тройку дней, повозмущавшись «наглой агрессией и попранием международного права» (что это нынче?), новые власти оставят память о Мадуро в покое, приспосабливаясь к новой реальности. Дестабилизация обстановки в стране вполне возможна - все же оппозиция в Венесуэле достаточно многочисленна (почти половина населения), но по большому счету Трампу на это наплевать. Тут не стоит преувеличивать «нефтяные интересы» Америки, на которые многие, руководствуясь привычными штампами, привыкли списывать всю политику США в отношении Венесуэлы. Хотя такие интересы в некотором смысле имеются. Не зря Трамп стал требовать от Мадуро вернуть «украденные» у США «нефть, землю и другие активы». Вслед за чем объявил морскую блокаду страны в отношении нефтяных танкеров, на которые США наложили санкции. Он явно имел в виду национализацию нефтяной промышленности Венесуэлы в 2007 году при президенте Уго Чавесе. Когда в стране еще работали такие нефтяные и нефтесервисные компании, как Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, WeatherfordInternational и BakerHughes. А затем Уго Чавес потребовал от них передать контрольный пакет акций своих проектов госкомпании Petróleos de Venezuela. После отказа он приказал конфисковать их активы без компенсации. Некоторые, такие как Chevron, позже заключили сделки и остались работать на гораздо менее выгодных условиях, сильно сократив масштабы деятельности. Вчиненные США многомиллиардные иски в международных арбитражах остались невыплаченными.

Страна действительно обладает крупнейшими запасами нефти в мире (303 млрд баррелей). Однако по сравнению с началом 2000-х объемы добычи резко упали. Жесткое госрегулирование, когда «нефтянку» (государственную нефтяную компанию PDVSA), по сути, отдали на откуп приближенным к власти генералам, не пошло на пользу ни в технологическом, ни в кадровом смысле - опытные сотрудники разбежались. Chevron — единственная американская компания, представленная в Венесуэле, она получила спецлицензию, позволяющую сотрудничать с Каракасом, еще при Байдене в 2022 году. Администрация Трампа ее продлила, зато отменила исключения из санкций для других западных компаний, таких как испанская Repsol. На долю Chevron приходится около пятой части добычи нефти в Венесуэле. В конце минувшего года Венесуэла добывала лишь 860 тыс. баррелей в сутки, это менее трети от объемов добычи до 2015 года и менее 1% мирового потребления нефти. Для сравнения: США добывают 22 млн баррелей в сутки, Россия - 9,367 млн (третье место в мире). Возможно, некоторые американские компании были бы рады вернуться в Венесуэлу, ведь тамошняя «тяжелая» нефть очень подходит американским НПЗ на юге США, они под нее и строились. Однако перед возращением на рынок «большой нефти из Венесуэлы», даже если будут сняты санкции, предстоит огромная работа по восстановлению нефтяной инфраструктуры, которая за годы санкций и некомпетентного управления пришла в упадок, если не употреблять слово «разруха». По самым оптимистичным расчетам, повышение качества управления и скромные инвестиции могут привести к увеличению добычи нефти примерно до двух миллионов баррелей в сутки в следующие два года. Для более значительного увеличения добычи потребуются десятки миллиардов долларов инвестиций и до десяти лет. Главное, что далеко не все верят в бесконечный рост спроса на нефть в условиях активного развития возобновляемых источников энергии и бурного распространения электромобилей. Уже сейчас спрос на нефть не растет так, как раньше. По некоторым прогнозам, спрос на нефть может начать падать уже в конце 2030-х годов. Масштабные инвестиции в восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы просто могут не успеть окупиться.

Недавно Белый дом даже провел конфиденциальные консультации с ведущими американскими нефтяными корпорациям на предмет их заинтересованности в возвращении в Венесуэлу в случае смещения Мадуро (то есть операцию просчитывали со всех сторон). И получил вполне однозначный ответ: нет. У американских нефтяных компаний есть на сегодня более выгодные инвестиционные возможности в менее рискованных местах. На что они теоретически могут быть готовы, так это на ограниченные инвестиции в Венесуэле с горизонтом окупаемости в несколько лет. Другая «претензия» Трампа к Венесуэле – нелегальная иммиграция. С начала 2000-х годов численность выходцев из этой страны в США выросла в шесть раз, с 95 тыс. до 640 тыс. человек. По некоторым оценкам, всего до 8 млн (из 28 млн) венесуэльцев бежали из страны от экономического кризиса и политических репрессий за последние десять лет. Есть еще один фактор: Вашингтону сильно не нравилась смычка Венесуэлы с Китаем (куда в основном идет добываемая в стране нефть) и Россией. При том что страна богата не только нефтью, но и редкоземельными элементами, представляющими большой интерес для производителей высокотехнологичной продукции.