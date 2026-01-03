USD 1.7000
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?
Новость дня
Американский спецназ захватил Мадуро. Что происходит в Венесуэле?

Можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть…

главная тема
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
3 января 2026, 22:55 1756

«Веселое время наступает, братва!» сегодня в этой фразе Егора Летова уже нет иронии, она звучит как приговор эпохе.

В «очаровательном новом мире» правила утратили силу, система координат отменена, а понятие нормы размыто до неузнаваемости. И все это преподносится как естественное состояние дел, как нечто само собой разумеющееся.

Если человек оправдывает похищение законного главы государства другим государством, он обязан - именно так, обязан! - оправдывать и любое другое похищение человека. Без исключений и оговорок. В том числе похищения политических оппонентов диктаторами, ночные аресты, исчезновения активистов средь бела дня, а затем их «обнаружение» в полицейских участках или тюрьмах. Включая похищения и уничтожение аргентинской хунтой тысяч людей во времена «Грязной войны». Включая любой акт незаконного задержания, где бы и кем бы он ни был совершен.

Если человек оправдывает похищение законного главы государства другим государством, он обязан - именно так, обязан! - оправдывать и любое другое похищение человека.

Здесь невозможно остановиться на полпути. Логика либо признается полностью патологической, либо полностью же отвергается. Нельзя объявлять беззаконие нормой в одном случае и возмущаться им - в другом. Последовательность - это единственное, что отличает нравственную позицию от пропагандистского лозунга.

Оправдывать похищение Дональдом Трампом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги - значит, становиться на сторону самого принципа киднеппинга как вполне допустимого политического инструмента. Любые попытки выкрутиться фразой «нет, это другое» есть не что иное, как проявление интеллектуальной и моральной двуличности.

Поразительно, с каким энтузиазмом нашлось столько защитников январской агрессии против Венесуэлы. С каким удовольствием они делятся своей радостью, восхищаются «мачизмом» Трампа, аплодируют демонстративному попранию суверенитета. И именно в эти моменты с особенной ясностью понимаешь: десятилетиями ведущаяся пропаганда дала свои плоды. Мир действительно сошел с ума и, что хуже всего, премного доволен этим безумием.

Трамп объявил Мадуро наркотеррористом, и это приняли как установленный факт

Когда-то Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии» сформулировали простую и жестокую истину: в каждую эпоху мысли господствующего класса являются господствующими мыслями. Прошли столетия, сменились технологии и формы власти, но классики вновь оказались правы.

Каковы же эти господствующие мысли сегодня?

Трамп заявил, что ООН это и есть США. Во что поверили, чему обрадовались и что одобрили.

Трамп заявил, что Венесуэла «ворует американскую нефть». Это тоже одобрили, не задаваясь элементарным вопросом, как, в принципе, в Венесуэле может находиться американская нефть.

Трамп объявил Мадуро наркотеррористом, и это приняли как установленный факт.

Трамп заявил, что Мадуро не является президентом. Ранее он уже назначал президентом Венесуэлы мошенника и бездарного авантюриста Гуайдо. Те, кто сегодня с трудом вспоминают его фамилию, шесть лет назад с готовностью приняли и эту «истину». Теперь Трамп говорит: президент Венесуэлы - Мария Мачадо. Та самая, которая открыто призывает к бомбардировкам и оккупации собственной страны и при этом получает Нобелевскую премию мира. И снова никто не возражает. Господствующие мысли остаются господствующими, причем независимо от степени их абсурдности.

Трамп заявил, что Мадуро не является президентом. Ранее он уже назначал президентом Венесуэлы мошенника и бездарного авантюриста Гуайдо. Куда пропал Гуайдо?

Ложь держится на лжи, ложь подмигивает лжи, и каждая новая фикция укрепляет предыдущую. Любое слово Трампа для миллионов политических биороботов, утративших способность к сомнению, мгновенно становится истиной в последней инстанции.

Неужели здравый смысл, критическое мышление и элементарная логика окончательно отправлены в архив истории? Неужели человечество больше к ним не вернется? Ведь способность мыслить – это первое, что делает человека человеком. «Не принимать за истинное ничего, прежде чем не признал это несомненно истинным», - писал Декарт. Увы, декартовский императив, казавшийся фундаментом рациональной цивилизации, выброшен сегодня как ненужный балласт. Неужели мы действительно дожили до времени, когда ни одно утверждение Трампа не вызывает даже тени сомнения?

В «Рассуждении о методе» Декарт утверждал, что постулат «Я мыслю, следовательно, я существую» настолько прочен, что его не смогут поколебать даже самые безумные предположения скептиков.

Когда-то Колин Пауэлл размахивал пробиркой в ООН, после чего возник «демократический» Ирак. Как когда-то «думал» Буш-младший, после чего демократия пришла в Афганистан. Словом, всякий раз, когда в Вашингтоне начинают «думать», где-то далеко от США разрушается очередная страна. Сомали, Ливия, Сирия, Йемен - вот вам готовые модели демократии...

Бедный Декарт!

В наше время, как выяснилось, можно существовать и без мышления. Мало того, отсутствие мыслительного аппарата считается признаком умственной зрелости. И в самом деле, зачем человечеству напрягаться, когда за него думает Трамп?

Как когда-то за него «думал» Колин Пауэлл, размахивая пробиркой в ООН, после чего возник «демократический» Ирак. Как когда-то «думал» Буш-младший, после чего демократия пришла в Афганистан. Словом, всякий раз, когда в Вашингтоне начинают «думать», где-то далеко от США разрушается очередная страна. Сомали, Ливия, Сирия, Йемен - вот вам готовые модели демократии, экспортируемой Соединенными Штатами.

Но даже после всего этого по-прежнему верят. Теперь - в то, что демократия придет в Венесуэлу. И ради ее «расцвета» можно бомбить, можно похищать, можно насильно менять власть, не задавая вопросов о последствиях.

Суверенная Венесуэла никогда никому не угрожала. Она лишь отказалась играть по чужим правилам и подчиняться чужой воле. Только за это она и была превращена в военную цель. И в этом контексте строчка Егора Летова перестает быть художественным образом и превращается в точное описание окружающей нас реальности:

«Веселое время наступает, братва!»

