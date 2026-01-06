Что делать, если тебя ненавидят 70 процентов граждан?

В истории XXI века уже сейчас можно выделить три диктатуры, которые по уровню цинизма и бесчеловечности выходят за рамки привычного представления об авторитарных режимах. Почему именно три и по какому принципу они выделяются среди множества других недемократических государств? В мире действительно немало авторитарных систем разной степени жестокости, но они не одинаковы по своей природе. Существуют так называемые классические автократии, для которых характерно ограниченное применение насилия. Такие режимы, как правило, избегают массовых репрессий, действуют точечно, стараясь затронуть минимально возможное число людей. Они редко скатываются в открытую тиранию, предпочитая сочетать давление с определенными социальными уступками и не доводить ситуацию до откровенного экономического коллапса.

Самая злобная в тройке В подобных странах граждане, как правило, живут сносно. Власть старается лишний раз их не раздражать, поддерживает функционирование государственных институтов, заботится о дееспособности армии и полиции, жестко пресекает криминал. Во внешней политике такие режимы обычно ведут себя осторожно, стремятся дружить со всеми и не пересекать красные линии. Но есть, как минимум, три примера того, как диктаторские режимы переходили в состояние абсолютной тирании. Их объединяет одно ключевое сходство: полное и демонстративное пренебрежение собственным народом. В этих системах власть не интересуется положением граждан, а любые проявления недовольства подавляются с крайним насилием. Речь идет о Сирии, Венесуэле и Иране. Разные страны, разные культуры и народы - арабы, латиноамериканцы, персы. Но на определенном этапе во всех трех случаях власть перестала хоть как-то учитывать мнение общества и начала открыто демонстрировать безразличие к судьбе большинства населения. С режимом Асада в Сирии, во многом благодаря действиям Турции, покончено. Эта тирания была, пожалуй, самой злобной не только в данной тройке, но, вероятно, за весь период после Второй мировой войны. Логика асадовской системы изначально была ориентирована исключительно на тотальное насилие. Благодаря хитрости и манипулятивному гению Хафеза аль-Асада власть оказалась в руках презираемого меньшинства - алавитов, составлявших около 15 процентов населения страны.

Для любой умеренной автократии критически важна социальная база, поддержка значительной части общества, позволяющая удерживать власть без постоянного террора. Но что делать, если тебя ненавидят около 70 процентов населения? Если из десяти человек семеро - твои противники? Выбора в такой ситуации нет. Единственный способ удержаться у власти - всеобщий террор. Не показательные суды, а расстрелы без суда и следствия. Только на окраине Дамаска, в одном коллективном захоронении, были найдены тела 13 тысяч убитых. Людей забирали ночью, и с тех пор о них не было ни слуху, ни духу. Это лишь один эпизод из бесчисленных преступлений режима. Сегодняшняя Сирия переживает тяжелый и противоречивый период, страна разорвана внутренними конфликтами, но по сравнению с режимом Асадов нынешняя команда Ахмеда аш-Шараа выглядит почти безобидной. Масштаб зла династии Асадов был настолько велик, что даже его исчезновение не сразу приносит чувство облегчения. Гнилой каркас в Каракасе Режим Мадуро по масштабам кровопролития уступал асадовскому, но, по сути, мало чем отличался от сирийского. Население Венесуэлы довели до состояния выживания, а президент откровенно демонстрировал безразличие, танцевал, кривлялся и как будто говорил: «Ваши проблемы меня не интересуют». За годы его правления средний вес венесуэльцев снизился на 8-10 килограммов - так называемая «диета Мадуро». Опорой власти стал симбиоз силовиков, многотысячных банд «коллективос» и наркокартелей, под прикрытием которых режим даже не пытался изображать заботу о большинстве населения.



С абсурдным венесуэльским режимом, по всей видимости, также покончено, хотя пока не до конца ясно, поглядим, каким будет продолжение. Есть мнение, что система сохранится, и без Мадуро «ничего не изменится», но это маловероятно. Оставшиеся у власти соратники вывезенного в США президента деморализованы и сломлены. Теперь они стали официальной целью самой мощной армии в мировой истории, и в любой момент с ними могут поступить так же, как с Мадуро. В любом случае позитивные изменения неизбежны. Даже при Дональде Трампе Соединенные Штаты не могут позволить себе сохранение ситуации, при которой в Каракасе действует рынок гнилого мяса, потому что у людей нет денег на нормальную еду. Стране предстоит долгий и тяжелый путь, но первый шаг уже сделан. И… выжившие из ума старики И наконец самая, пожалуй, трагическая история XXI века - Иран. Образованная, культурная, урбанизированная нация, живущая в крупных городах и ведущая современный образ жизни, уже почти полвека находится под властью выживших из ума стариков, у которых к настоящему моменту практически не осталось реальной поддержки. Мы живем на Южном Кавказе, и иранцы для нас - не абстракция. Мы видим их на улицах своих городов как туристов и экспатов. Это, как правило, культурные и цивилизованные люди, которые не шумят, не мусорят и аккуратно относятся к жилью, которое снимают. Уже около 20 лет народ Ирана протестует и каждый раз натыкается на стену полиции и Корпуса стражей исламской революции. В людей стреляют, устраивают публичные казни, но они продолжают выходить на улицы. Невозможно не отдать должное их мужеству и упорству.