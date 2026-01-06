Греция создает преграды для азербайджанского газа?

С середины 2025 года ответственные структуры Греции начали создавать бюрократические препятствия и внештатные ситуации, связанные с транзитом в Европу азербайджанского газа. Этот фактор приобретает особую значимость на фоне того, что с января 2026 года Азербайджан приступил к экспорту дополнительных 1,04 миллиарда кубометров газа в год по Trans Adriatic Pipeline - европейскому сегменту Южного газового коридора, соединяющемуся с TANAP на границе Турции и Греции. Поскольку в сложившейся ситуации возникает реальная угроза стабильности этих поставок, редакция haqqin.az попыталась разобраться в причинах происходящего.

В 2024-2025 годах консорциум TAP реализовывал проект расширения пропускной способности трубопровода исходя из международных обязательств по увеличению в период 2026-2028 годов поставок в еврозону 1,2 миллиарда кубометров газа в год. В связи с чем еще в 2024-м по итогам маркетингового теста были подписаны соответствующие договоры с двумя грузоотправителями - Azerbaijan Gas Supply Company и греческой компанией GEK TERNA. Проектная мощность TAP, введенного в эксплуатацию для транспортировки газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» в конце 2020 года, изначально составляла ежегодно 10-11 миллиардов кубометров. За пять лет эксплуатации по этому маршруту в Европу было поставлено свыше 54 миллиардов кубометров азербайджанского газа, покупателями которого стали 12 европейских государств. Таким образом, на фоне европейского курса на сокращение зависимости от российского газа Азербайджан проявил себя как один из ключевых поставщиков, способствующих последовательному укреплению энергетической безопасности Европы. С января 2026 года компания AGSC, отвечающая за коммерческую реализацию газа с месторождения «Шах-Дениз», гарантировала европейским потребителям ежегодно дополнительные 1,04 миллиарда кубометров газа сверх базовых объемов, поставляемых с конца 2020 года. Кроме того, с октября 2026 года благодаря расширению TAP азербайджанский газ впервые получит Албания - ежегодно 0,16 миллиарда кубометров для новой газовой электростанции. Как известно, до настоящего времени Албания оставалась транзитной страной, однако ожидается, что дебютные закупки в конце текущего года станут регулярными.

В рамках первого этапа расширения TAP на компрессорной станции Кипой, расположенной вблизи турецко-греческой границы, был установлен дополнительный компрессорный агрегат мощностью 15 мегаватт. Он предназначен для обеспечения прокачки через территорию Греции и далее до Италии суммарно дополнительных 1,2 миллиарда кубометров газа в год. Тем самым роль Греции в обеспечении реализации этих обязательств является ключевой. Но, как стало известно haqqin.az, уже около шести месяцев греческий Regulatory Authority for Energy, являющийся регулятором энергетического рынка, не выдает лицензию на эксплуатацию расширенной газовой инфраструктуры TAP. В самом регуляторе ситуацию объясняют «бюрократическими проволочками», хотя подобное объяснение вызывает сомнения, учитывая, что греческая сторона была осведомлена о проекте расширения TAP как минимум за два года до его завершения. Следует напомнить, что в 2021-2025 годах Греция ежегодно получала по TAP на основании долгосрочного контракта с AGSC около 1 миллиарда кубометров азербайджанского газа, а также периодически закупала дополнительные объемы на спотовом рынке Европы. Азербайджан со своей стороны не намерен нарушать международные обязательства по наращиванию экспорта газа в Европу, особенно в условиях поэтапного отказа Евросоюза от российского газа к 2028 году.

Несмотря на внештатную ситуацию, которая пока не классифицируется как форс-мажорная, Баку сумел найти техническое решение, позволяющее выполнять контрактные обязательства без нарушения требований греческого регулятора. Как пояснил в беседе с корреспондентом haqqin.az один из технических экспертов в сфере газотранспортных систем, в зимний период дополнительные объемы азербайджанского газа могут поставляться в Европу и без задействования новых компрессорных мощностей, что позволяет обеспечить суточный прирост уже с января 2026 года. При этом эксперт подчеркнул, что в теплое время года такая схема станет технически невозможной, и дальнейшее затягивание лицензирования со стороны Греции может привести к независящим от Азербайджана форс-мажорным обстоятельствам. Причины подобного поведения Афин остаются предметом дискуссий. Одну из версий связывают с желанием Греции максимально учесть интересы США, которые рассматривают греческие порты и терминалы сжиженного природного газа как стратегические точки для поставок в Европу американского СПГ. Показательными в этом контексте стали американо-греческие переговоры в ноябре 2025 года, после которых греческие СМИ сообщили о якобы прозвучавшей просьбе США исключить азербайджанский газ из транзита в направлении Украины. Эта информация вызвала широкий международный резонанс, хотя с экономической точки зрения американский и азербайджанский газ не являются прямыми конкурентами. Греция активно позиционирует себя в качестве узловой страны так называемого «Вертикального газового коридора» для поставок СПГ из США и от других производителей. В европейской классификации это направление получило название «Маршрут 1» и с мая 2025 года по нему периодически проводились аукционы для грузоотправителей, ориентированных на поддержку Украины и Молдовы.