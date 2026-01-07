«Желающие» Москву слушать не желают

В Париже прошла встреча «коалиции желающих», которая теперь предпочитает именоваться «коалицией решительных» (33 европейские страны плюс Канада и Австралия). Главная тема - гарантии безопасности для Украины. Не сейчас, а сразу после прекращения огня. 27 стран в Париже были представлены на высшем уровне. Президент Зеленский впервые «вывел в свет» нового главу своего офиса Буданова. В саммите также приняли участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Очевидно, их следующей задачей будет согласовать парижские решения (их проект) с позицией Москвы. Во что сегодня пока верится слабо.
Евросоюз объявит войну России?
Тем не менее несмотря на категорическое неприятие Москвой самой идеи отправки в Украину европейских войск (под любым флагом), именно этот центральный пункт гарантий «решительные» продолжают прорабатывать как якобы реалистичный. Более того, он получил новое развитие: по данным европейских СМИ, в Париже в том числе обсуждалась возможность отправки американских миротворцев в Украину после окончания боевых действий. Если европейцы при этом рассчитывают, что на фоне сложившихся личных отношений Путина и Трампа Кремль «проглотит» американских миротворцев на Украине вместо (или вместе) с европейскими, то они сильно заблуждаются. Америка Кремлем не воспринимается ни как надежный партнер, ни тем более как друг, а посему появление американских военных на Украине резко расходится с тем нарративом, который годами выстраивала Москва в рамках своей информационно-пропагандисткой работы с населением. Это нарратив так просто не сломаешь, а традиционный антиамериканизм из российской внешней политики не выветришь.
Вроде бы в Париже договорились пока о создании координационного центра «коалиции желающих» при участии США и Украины. К обсуждению планируется подключить и Москву. Если она, конечно, согласится разговаривать с европейцами. До сих пор такой готовности явлено не было – ввиду, как не раз отмечали российские представители, резко антироссийской позиции самих европейцев. Если предложение о переговорах Москве будет содержать пункт об отправке европейских военных в Украину, то мало сомнений в том, что на таких условиях переговоры будут отвергнуты с порога.
«Коалиция решительных/желающих» также предварительно договорилась до того, чтобы предоставить Украине «обязывающие обязательства» в случае нового военного конфликта с Россией в будущем. Сроком на 15 лет минимум. Предполагается, что такие обязательства могут включать «использование военных возможностей» (не очень понятно, что это такое конкретно. ЕС объявит войну России?), обмен разведывательной информацией и логистическую поддержку (это есть и сейчас), дипломатические инициативы (то есть много-много решительных заявлений), а также принятие дополнительных санкций (сейчас и так готовится уже 20-й пакет, к моменту прекращения огня санкционные возможности будут полностью исчерпаны; или же прекращение огня обнулит санкции и можно будет начинать заново?). Также предполагается создать «непрерывную и надежную систему мониторинга прекращения огня. Ее возглавят США при международном участии, включая членов Коалиции желающих».
Москва словам не верит
В принципе, любое прекращение огня автоматически ставит вопрос о мониторинге. Тут нет ничего нового. Однако такой мониторинг, по опыту многих военных конфликтов, должен быть согласован со всеми сторонами такого конфликта. Иначе это никакое не миротворчество, а в лучшем случае «гуманитарная интервенция», «принуждение к миру» или вовсе «экспедиционный корпус по наведению порядка». Все-таки в Париже стоило бы четче определиться с жанром.
Некий пакет документов, по словам польского премьера Туска, может быть подписан европейцами и американцами уже на днях. Означает ли формулировка об «обязывающих соглашениях», что они будут ратифицированы парламентами стран-участниц коалиции? Если да, то это надолго. Если нет, то что это за «обязательства»? Международное право ведь не предполагает иных форм «обязывающих» международных договоров, кроме как ратифицированных государствами-подписантами.
Впрочем, еще до стадии ратификации предстоит решить такой немаловажный вопрос, как согласование всех этих замечательных обещаний Киеву с Москвой. А иначе как? Европа собирается навязать эти условия Москве силой? А как иначе на текущий момент можно заставить ее принять саму идею «многонациональных сил для Украины». Что в размере 15 тысяч (один вариант), что 30 тысяч (другой).
Сама Москва хранит молчание с тех пор, как в самом конце декабря случился налет БПЛА на Новгородскую область. Тогда Кремль обвинил Киев в попытках атаковать непосредственно резиденцию Путина. Сам начальник ГРУ Игорь Костюков представил американцам, как было сказано, расшифровку полетного задания одного из сбитых дронов. Трампа, однако, эти аргументы не убедили. Ранее американские СМИ писали, что удар по резиденции опровергло и ЦРУ, – якобы цель была в 50 км от этого места, и это был военный объект. Трамп сначала было поверил Путину, который сообщил ему об атаке в ходе телефонного разговора. Но теперь уже не верит: «Я не верю, что этот удар произошел. Произошло нечто совсем рядом, но не имело к этому никакого отношения».
Тут, конечно, может сложиться ситуация, когда «ваше слово против нашего». И дальше все зависит в отношениях двух президентов от того, захотят ли в Вашингтоне разыграть эту ситуацию против России. В принципе, если это наложится на то, как идет ход украинского урегулирования (которое, похоже, снова вот-вот зайдет в тупик), то нельзя исключать и неблагоприятного для Москвы развития ситуации со стороны США. В том числе это будет зависеть от того, как Трамп начнет трактовать изменение российской переговорной позиции. А Москва ведь обещала ее ужесточение по горячим следам атаки дронов под тем предлогом, что Киев «встал на путь государственного терроризма». Однако с тех пор конкретных формулировок Кремлем не озвучено. Возможно, они поставлены в зависимость от реакции Трампа на «валдайский инцидент» и будут сформулированы позже. Или не будут сформулированы.
И вот на таком фоне «коалиция желающих/ решительных» продолжает прорабатывать свои варианты урегулирования, не очень-то ориентируясь на позицию Москвы в принципе. Тем более на ее возможную более жесткую позицию, если она-таки будет сформулирована. В такой ситуации не остается ждать ничего другого, кроме продолжения войны.