«Желающие» Москву слушать не желают

В Париже прошла встреча «коалиции желающих», которая теперь предпочитает именоваться «коалицией решительных» (33 европейские страны плюс Канада и Австралия). Главная тема - гарантии безопасности для Украины. Не сейчас, а сразу после прекращения огня. 27 стран в Париже были представлены на высшем уровне. Президент Зеленский впервые «вывел в свет» нового главу своего офиса Буданова. В саммите также приняли участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Очевидно, их следующей задачей будет согласовать парижские решения (их проект) с позицией Москвы. Во что сегодня пока верится слабо.

Евросоюз объявит войну России? Тем не менее несмотря на категорическое неприятие Москвой самой идеи отправки в Украину европейских войск (под любым флагом), именно этот центральный пункт гарантий «решительные» продолжают прорабатывать как якобы реалистичный. Более того, он получил новое развитие: по данным европейских СМИ, в Париже в том числе обсуждалась возможность отправки американских миротворцев в Украину после окончания боевых действий. Если европейцы при этом рассчитывают, что на фоне сложившихся личных отношений Путина и Трампа Кремль «проглотит» американских миротворцев на Украине вместо (или вместе) с европейскими, то они сильно заблуждаются. Америка Кремлем не воспринимается ни как надежный партнер, ни тем более как друг, а посему появление американских военных на Украине резко расходится с тем нарративом, который годами выстраивала Москва в рамках своей информационно-пропагандисткой работы с населением. Это нарратив так просто не сломаешь, а традиционный антиамериканизм из российской внешней политики не выветришь. Вроде бы в Париже договорились пока о создании координационного центра «коалиции желающих» при участии США и Украины. К обсуждению планируется подключить и Москву. Если она, конечно, согласится разговаривать с европейцами. До сих пор такой готовности явлено не было – ввиду, как не раз отмечали российские представители, резко антироссийской позиции самих европейцев. Если предложение о переговорах Москве будет содержать пункт об отправке европейских военных в Украину, то мало сомнений в том, что на таких условиях переговоры будут отвергнуты с порога. «Коалиция решительных/желающих» также предварительно договорилась до того, чтобы предоставить Украине «обязывающие обязательства» в случае нового военного конфликта с Россией в будущем. Сроком на 15 лет минимум. Предполагается, что такие обязательства могут включать «использование военных возможностей» (не очень понятно, что это такое конкретно. ЕС объявит войну России?), обмен разведывательной информацией и логистическую поддержку (это есть и сейчас), дипломатические инициативы (то есть много-много решительных заявлений), а также принятие дополнительных санкций (сейчас и так готовится уже 20-й пакет, к моменту прекращения огня санкционные возможности будут полностью исчерпаны; или же прекращение огня обнулит санкции и можно будет начинать заново?). Также предполагается создать «непрерывную и надежную систему мониторинга прекращения огня. Ее возглавят США при международном участии, включая членов Коалиции желающих».

Москва словам не верит В принципе, любое прекращение огня автоматически ставит вопрос о мониторинге. Тут нет ничего нового. Однако такой мониторинг, по опыту многих военных конфликтов, должен быть согласован со всеми сторонами такого конфликта. Иначе это никакое не миротворчество, а в лучшем случае «гуманитарная интервенция», «принуждение к миру» или вовсе «экспедиционный корпус по наведению порядка». Все-таки в Париже стоило бы четче определиться с жанром. Некий пакет документов, по словам польского премьера Туска, может быть подписан европейцами и американцами уже на днях. Означает ли формулировка об «обязывающих соглашениях», что они будут ратифицированы парламентами стран-участниц коалиции? Если да, то это надолго. Если нет, то что это за «обязательства»? Международное право ведь не предполагает иных форм «обязывающих» международных договоров, кроме как ратифицированных государствами-подписантами. Впрочем, еще до стадии ратификации предстоит решить такой немаловажный вопрос, как согласование всех этих замечательных обещаний Киеву с Москвой. А иначе как? Европа собирается навязать эти условия Москве силой? А как иначе на текущий момент можно заставить ее принять саму идею «многонациональных сил для Украины». Что в размере 15 тысяч (один вариант), что 30 тысяч (другой).