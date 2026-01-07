Иран теряет почву под ногами: революция как процесс

Иранский кризис выплеснулся за рамки уличных протестов и военных сигналов и вошел в фазу медленного истощения, в которой сила власти больше не гарантирует контроль, а страх перед карающей силой власти перестает работать.
В приказе о проведении Корпусом стражей исламской революции ракетных учений международные аналитики видят не подготовку к войне, а элемент многоуровневой психологической операции, адресованной сразу двум аудиториям. Внешнему миру Тегеран демонстрирует готовность к эскалации и способность отвлекать внимание от внутренних проблем, внутреннему — напоминает, что силовой ресурс по-прежнему остается в руках режима.
Именно здесь проявляется ключевая уязвимость нынешнего момента. Режим вынужден одновременно сдерживать волну протестов, не переходя к массовому кровопролитию, и поддерживать образ силы, без которого его система теряет смысл. Это тонкий баланс, который невозможно удерживать долго.
Следует понимать, что отказ от жестких репрессий - не проявление гуманизма аятолл, а вынужденный вывод из опыта волнений 2022 года, когда насилие не сломало протест, а превратило его в затяжной кризис легитимности. Однако и отказ от насилия подтачивает эффект устрашения, на котором десятилетиями держалась управляемость иранского общества.
Качественный сдвиг заключается в том, что протест утратил форму разовой реакции и приобрел характер устойчивого состояния. Он больше не привязан к одному триггеру, будь то цены, социальные ограничения или конкретные решения властей. Экономический коллапс стал не причиной, а фоном, на котором оформилось более опасное ощущение, в соответствии с которым система не просто несправедлива, она структурно неработоспособна. Именно это ощущение «нам нечего терять» разрушает главный психологический барьер протестующих, даже при отсутствии у них единого центра и признанного лидера.
Вопреки распространенному мнению, отсутствие политической альтернативы системе «велаят-е факих» играет на руку режиму лишь в краткосрочной перспективе. Да, уличная энергия пока не конвертируется в институциональную угрозу, армия остается в стороне, а силовые элиты сохраняют формальную сплоченность. Но в долгосрочном плане режиму противостоит не партия и не движение, а общество в состоянии хронического отрицания. Такой противник не побеждается арестами координаторов или блокировкой цифровых платформ, поскольку у него нет центра, который можно обезглавить.
Выбор стратегии «управляемого истощения» - ограниченные экономические уступки, точечные аресты, допуск «разрешенного недовольства» и параллельное раздувание внешней угрозы - указывает на то, что власть в Иране сама не верит в возможность возвращения прежней нормальности. Она больше не предлагает образ будущего, а лишь откладывает худшее. Это принципиально отличает нынешний кризис от предыдущих, когда идеология еще могла мобилизовать значимую часть общества.
В этой логике внешнеполитическая риторика и угрозы в адрес США и Израиля выполняют вспомогательную функцию. Они нужны не для реального удара, а для дисциплинирования элит и перераспределения ответственности: если страна в кризисе, значит, виноваты внешние враги. Однако эффективность этого нарратива снижается по мере того, как лозунг «Ни Газа, ни Ливан» из маргинального превращается в массовый. Это уже не спор о расходах, а отказ от всей модели внешней экспансии как оправдания внутренней деградации.
Анализ ситуации после недели массовых протестов в Иране не высвечивает на горизонте ни немедленного краха режима аятолл, ни устойчивой стабилизации. Наиболее вероятен сценарий кумулятивной эрозии, при которой каждая новая вспышка протеста будет слабее предыдущей по накалу, но опаснее по последствиям, поскольку она размывает остатки управляемости и сужает пространство для маневра. Режим будет выживать, но ценой утраты стратегической инициативы, превращаясь из активного игрока региональной политики в заложника собственной внутренней нестабильности.
Главный риск заключается не в революции как событии, а в революции как процессе, когда она не происходит одномоментно, а медленно вытягивает ресурсы, легитимность и сам смысл существования власти.
В этом смысле Иран вступает в фазу, где вопрос стоит уже не о том, рухнет ли система «велаят-е факих», а о том, в каком состоянии она доживет до следующего кризиса и сколько региональных конструкций обрушится вместе с ней, когда предел прочности окажется окончательно исчерпан.