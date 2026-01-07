Иран теряет почву под ногами: революция как процесс

Иранский кризис выплеснулся за рамки уличных протестов и военных сигналов и вошел в фазу медленного истощения, в которой сила власти больше не гарантирует контроль, а страх перед карающей силой власти перестает работать. В приказе о проведении Корпусом стражей исламской революции ракетных учений международные аналитики видят не подготовку к войне, а элемент многоуровневой психологической операции, адресованной сразу двум аудиториям. Внешнему миру Тегеран демонстрирует готовность к эскалации и способность отвлекать внимание от внутренних проблем, внутреннему — напоминает, что силовой ресурс по-прежнему остается в руках режима.

Именно здесь проявляется ключевая уязвимость нынешнего момента. Режим вынужден одновременно сдерживать волну протестов, не переходя к массовому кровопролитию, и поддерживать образ силы, без которого его система теряет смысл. Это тонкий баланс, который невозможно удерживать долго. Следует понимать, что отказ от жестких репрессий - не проявление гуманизма аятолл, а вынужденный вывод из опыта волнений 2022 года, когда насилие не сломало протест, а превратило его в затяжной кризис легитимности. Однако и отказ от насилия подтачивает эффект устрашения, на котором десятилетиями держалась управляемость иранского общества. Качественный сдвиг заключается в том, что протест утратил форму разовой реакции и приобрел характер устойчивого состояния. Он больше не привязан к одному триггеру, будь то цены, социальные ограничения или конкретные решения властей. Экономический коллапс стал не причиной, а фоном, на котором оформилось более опасное ощущение, в соответствии с которым система не просто несправедлива, она структурно неработоспособна. Именно это ощущение «нам нечего терять» разрушает главный психологический барьер протестующих, даже при отсутствии у них единого центра и признанного лидера.

Вопреки распространенному мнению, отсутствие политической альтернативы системе «велаят-е факих» играет на руку режиму лишь в краткосрочной перспективе. Да, уличная энергия пока не конвертируется в институциональную угрозу, армия остается в стороне, а силовые элиты сохраняют формальную сплоченность. Но в долгосрочном плане режиму противостоит не партия и не движение, а общество в состоянии хронического отрицания. Такой противник не побеждается арестами координаторов или блокировкой цифровых платформ, поскольку у него нет центра, который можно обезглавить. Выбор стратегии «управляемого истощения» - ограниченные экономические уступки, точечные аресты, допуск «разрешенного недовольства» и параллельное раздувание внешней угрозы - указывает на то, что власть в Иране сама не верит в возможность возвращения прежней нормальности. Она больше не предлагает образ будущего, а лишь откладывает худшее. Это принципиально отличает нынешний кризис от предыдущих, когда идеология еще могла мобилизовать значимую часть общества. В этой логике внешнеполитическая риторика и угрозы в адрес США и Израиля выполняют вспомогательную функцию. Они нужны не для реального удара, а для дисциплинирования элит и перераспределения ответственности: если страна в кризисе, значит, виноваты внешние враги. Однако эффективность этого нарратива снижается по мере того, как лозунг «Ни Газа, ни Ливан» из маргинального превращается в массовый. Это уже не спор о расходах, а отказ от всей модели внешней экспансии как оправдания внутренней деградации.