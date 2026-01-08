Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии

Год «Огненной лошади», который в полной мере вступает в силу с 17 февраля, традиционно рассматривается как некий рубеж, за которым следуют масштабные изменения, способные набирать инерцию на протяжении последующих лет и даже десятилетий. В азиатских временных представлениях так называемые «огненные» периоды вписаны в 60-летние циклы. Предыдущий год «Огненной лошади» пришелся на 1966-й - эпоху резких технологических сдвигов и значительных социально-политических трансформаций. Нынешний же цикл, помимо прочего, совпадает с началом второй четверти XXI века, тем самым накладываясь на другие ритмы исторического времени - от 12-летних до 36-летних, усиливая эффект их взаимного резонанса.

По теории Ибн Халдуна Футурология оперирует именно такими повторяющимися закономерностями. Любые живые информационные системы существуют в динамике ритмов, где события не воспроизводятся буквально, но структурно ситуации могут быть поразительно схожи. Повторяющиеся циклы, подобно стрелкам часов, указывают не на конкретные факты, а на «возраст» процесса: момент его угасания или, напротив, зарождения новой последовательности. Для одних систем значимы десятилетние или двадцатипятилетние отрезки, для других — волны, превышающие столетия и определяющие появление, расцвет и исчезновение империй. История редко подчиняется одному-единственному параметру, она складывается из наложения множества ритмов. После античных мыслителей одним из первых системное описание повторяющейся социокультурной динамики дал Ибн Халдун. Его знаменитый трехпоколенческий цикл описывает жизненный путь любого государства через призму «асабии» - племенной или групповой солидарности правящей элиты. На первой стадии она порождает энергию завоевания и создания власти, на второй - укрепляет государство, а на третьей ослабевает под влиянием роскоши, комфорта и утраты коллективного духа, что ведет к упадку и неизбежной смене династий или приходу новой правящей группы.

Ибн Халдун был не кабинетным философом, а практиком. С середины XIV века он занимал посты секретаря и посла при дворах правителей Магриба и мусульманской Испании, а с 1382 года стал верховным судьей в Египте. Его главным интеллектуальным наследием является «Ал-Мукаддима» - введение к «Большой истории», где была предложена по-настоящему научная для своего времени модель социодинамики, основанная на анализе сложного переплетения политических, военных, морально-психологических, экономических, географических и климатических факторов. Универсальность этой модели проявилась в том, что она применима к самым разным эпохам, в которых периоды относительной стабильности сменяются кризисами, конфликтами, резкими спадами и последующими подъемами. При этом важно понимать, что подлинные революции, действительно «перепахивающие» политическую почву, происходят значительно реже, чем это принято изображать в современной публицистике, склонной на фоне массовых протестов называть революцией почти каждую смену элит. Опыт постсоветского пространства и Ирана обнажает иную картину: в определенный момент к власти приходит новое поколение той же элиты - родственники, доверенные помощники, второй или третий эшелон прежней системы. Иногда происходит демонтаж «верхнего этажа», но часто и без него. Это наглядно прослеживается на примере первых президентов постсоветской Евразии, которыми стали бывшие региональные и республиканские партийные функционеры. По теории Косыгина Форма изменений может быть стремительной, но содержание - управленческая модель, кадровый состав, распределение ресурсов - трансформируется очень медленно на протяжении десятилетий. И лишь на исходе третьего или четвертого десятилетия подобного процесса на историческом горизонте проявляется результат, который в начале мало кто был способен предугадать.

Если взглянуть на постсоветское пространство через призму 60-летнего цикла, то предыдущий год «Огненной лошади» - 1966-й - предстает как момент мощного поворота Советского Союза в сторону западного мира и формирования советской потребительской экономики. С высоты сегодняшнего дня этот поворот можно определить как программу Брежнева-Косыгина, представленную на XXIII съезде КПСС и постепенно перешедшую в горбачевский, а затем и постсоветский транзит. На том съезде была восстановлена структура Политбюро ЦК КПСС, а центральным событием стало выступление председателя Совета министров Алексея Косыгина с докладом о директивах пятилетнего плана на 1966–1970 годы. Его речь оказалась поворотной для всей системы. Достаточно одного показательного примера: предложение создать новый автозавод, ориентированный исключительно на выпуск легковых автомобилей. Это означало отход от практики универсальных предприятий, совмещавших военное и гражданское производство, как, например, Горьковский автозавод. С самого начала проект задумывался как промышленный комплекс, основанный на современной кооперации с западными партнерами. По сути, это было новое издание сталинской индустриализации, но уже с опорой на американские и европейские технологии. В апреле 1966 года в Турине был представлен Fiat 124, признанный лучшим европейским автомобилем года. Именно он и стал прототипом будущего ВАЗ-2101, строительство которого в Тольятти велось совместно с итальянцами и было завершено всего за три года. Возник крупнейший промышленный узел, сформировавший масштабный сегмент потребительского рынка и частично удовлетворивший потребности всего СССР в современном автопроме. Подобные процессы разворачивались и в других республиках. В 1973 году на производственной линии японской Toshiba началось строительство Бакинского завода бытовых кондиционеров. Одновременно подбирался новый управленческий корпус республик - кадры, способные работать с зарождающейся потребительской экономикой.