USD 1.7000
EUR 1.9857
RUB 2.1172
Подписаться на уведомления
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Новость дня
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Еще два короля столкнулись

война миров
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
13:44 1140

Решение поддерживаемого Саудовской Аравией Президентского совета руководства Йемена возбудить уголовное дело против Идруса аз-Зубайди - лидера Южного переходного совета и одновременно вице-председателя самого Совета - выходит далеко за рамки очередной аппаратной схватки в разоренной войной стране. Налицо симптомы более глубокого сдвига, меняющие баланс сил не только внутри Йемена, но и во всей региональной конфигурации вокруг него.

Формально речь идет о государственном обвинении аз-Зубайди в измене, незаконном вооружении, подрыве суверенитета и убийствах военнослужащих. Но, по сути, это демонстративный разрыв между двумя конкурирующими патронами юга Йемена - Эр-Риядом и Абу-Даби, а также попытка Саудовской Аравии вернуть себе контроль над политической логикой войны и мира в этой стране.

Удар по аз-Зубайди - сигнал не только беглецу, но и президенту ОАЭ Мухаммеду бин Заиду: правила игры меняются, и автономная военная активность ОАЭ более нетерпима

Аз-Зубайди, возглавляющий Южный переходный совет и опирающийся на прямую поддержку Объединенных Арабских Эмиратов, на протяжении нескольких лет оставался ключевой фигурой в Южном Йемене, сочетая сепаратистскую риторику с фактическим военным контролем над Аденом и прилегающими территориями. Его участие в Президентском совете изначально было компромиссом, навязанным Саудовской Аравией для сохранения формального единства антисуннитского фронта против хуситских шиитов. Но компромисс оказался временным: обвинения аз-Зубайди в ночной переброске бронетехники и тяжелого вооружения в район Ад-Дали, распределении оружия в Адене и попытках силовой дестабилизации временной столицы выглядят как прямая демонстрация неподконтрольности Эр-Рияду.

Показательно, что обвинения против аз-Зубайди были сформулированы максимально жестко, с отсылкой к статье 125 Уголовного кодекса о государственной измене и подчеркиванием ущерба «южному вопросу», которым он якобы злоупотреблял. Это важный сигнал: Саудовская Аравия впервые столь откровенно обозначает, что для нее сепаратистский проект юга Йемена перестает быть допустимым инструментом давления и превращается в угрозу остаточной управляемости страны. А бегство аз-Зубайди в неизвестном направлении лишь усилило этот эффект, окончательно лишив беглеца статуса легитимного переговорщика и переведя в разряд фигуры, подлежащей нейтрализации.

Одновременное отстранение министров транспорта и планирования, а также распоряжение о полном запрете мобилизации вооруженных формирований вне государственного аппарата свидетельствуют о попытке Эр-Рияда «зачистить» не только конкретного лидера, но и всю инфраструктуру влияния ОАЭ в южных провинциях. Это уже не тактический спор, а стратегическое расхождение: Саудовская Аравия делает ставку на централизованную модель контроля и постепенный выход из войны, тогда как ОАЭ заинтересованы в сохранении фрагментированного Йемена, где юг может функционировать как отдельная зона влияния и опорный пункт в Аденском заливе.

Йеменский кризис вновь показал, что линия фронта давно уже проходит не только между хуситами и международно признанным правительством Йемена, но и внутри антииранской коалиции

Контекст этого конфликта особенно важен на фоне хрупкого диалога Эр-Рияда с хуситами и попыток Саудовской Аравии снизить уровень своей военной вовлеченности. Для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана дестабилизация юга Йемена стала особенно болезненной, потому что она была вызвана не противниками Эр-Рияда, а действиями сил, связанных с его собственными союзниками. Южный переходный совет во главе с Идрусом аз-Зубайди, опирающийся на поддержку ОАЭ, фактически действовал вопреки стратегии Саудовской Аравии, которая стремится к стабилизации ситуации и постепенному выходу из затяжной войны. Именно этот внутренний разрыв внутри антииранской коалиции и превратил юг Йемена в новый очаг напряженности. В этом смысле удар по аз-Зубайди - сигнал не только беглецу, но и президенту ОАЭ Мухаммеду бин Заиду: правила игры меняются, и автономная военная активность ОАЭ более нетерпима.

Йеменский кризис вновь показал, что линия фронта давно уже проходит не только между хуситами и международно признанным правительством Йемена, но и внутри антииранской коалиции. Южный Йемен превращается в арену скрытого противостояния двух региональных центров силы, каждый из которых преследует собственные интересы, маскируя их риторикой о стабильности и безопасности. Обвинения против аз-Зубайди и его бегство фактически фиксируют конец иллюзии единого лагеря на юге страны.

В результате Йемен вступает в новую фазу неопределенности, где ослабление одного центра силы не ведет к консолидации, а лишь углубляет фрагментацию. Для Саудовской Аравии это временная тактическая победа, позволяющая перехватить инициативу. Однако в долгосрочной перспективе она подчеркивает главный парадокс йеменского конфликта: каждый шаг к «наведению порядка» неизбежно вскрывает новые линии разлома, делая все более условной саму идею единого Йемена.

Читайте по теме

Анатомия тихой войны кипящий котел – Ближний Восток
21 ноября 2025, 02:33 5697
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
7 декабря 2025, 09:42 6791
Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия: «Денег нет, но вы держитесь…» наш комментарий; все еще актуально
26 октября 2025, 21:00 7321
Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2064
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1141
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4099
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1309
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 762
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1213
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 634
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3640
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6389
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 673
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1016

ЭТО ВАЖНО

Израиль и ОАЭ заодно
Израиль и ОАЭ заодно наш комментарий; все еще актуально
10:40 2064
Еще два короля столкнулись
Еще два короля столкнулись война миров
13:44 1141
Заявления Ильхама Алиева в Баку
Заявления Ильхама Алиева в Баку фото; обновлено 14:06
14:06 4099
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии
Прежние идеалы потом превращаются в иллюзии что принесет год «Огненной лошади»?
12:59 1309
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
Сирия начала контртеррористическую операцию в Алеппо: Турция готова помочь
13:48 762
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
Буш и Путин перед Ираком: звонок, который не остановил войну
13:16 1213
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
Все о том же «финском обрыве» братьев Алекперовых
13:31 634
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа? разбираем с иранским исследователем Бабеком Чалаби
10:56 3640
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс
Иран теряет почву под ногами: революция как процесс наша аналитика
7 января 2026, 19:28 6389
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
Нефть, время и личная поездка: каким Трамп видит будущее Венесуэлы
12:49 673
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
Турция больше не пассивный наблюдатель, а региональный игрок
12:42 1016
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться