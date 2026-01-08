USD 1.7000
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?
Перейдет ли иранская армия на сторону народа?

Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!

Эльнур Мамедов, отдел экономики
Экономика Индии с номинальным ВВП в размере 4,18 триллиона долларов обогнала японскую и заняла четвертое место в мире после США, Китая и Германии. Это событие само по себе не стало неожиданностью, однако его темпы и устойчивость роста делают происходящее значимым не только для региона Южной Азии, но и для всей архитектуры глобального экономического баланса.

Отчет «2025 год – поворотный год для экономического роста Индии» опирается не на политическую риторику, а на согласованные прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Все три института ожидают в ближайшие два года рост индийской экономики в диапазоне от 6,2 до 6,7 процента — это самый высокий показатель среди стран «Большой двадцатки». При сохранении этих темпов Индия уже в течение двух-трех лет может обогнать Германию и выйти к 2030 году на уровень ВВП около 7,3 триллиона долларов.

Ошеломляющий успех Индии, которая потеснила саму Германию

Особое значение имеет тот факт, что экономический рост происходит на фоне неблагоприятной внешней среды. Индийская экономика продемонстрировала устойчивость, несмотря на неопределенность в мировой торговле и давление со стороны США, которые в августе после закупок Индией российской нефти ввели повышенные пошлины. Что указывает на возрастающую роль внутреннего спроса и относительную автономность индийской модели роста по сравнению с экспортно ориентированными экономиками.

При этом количественное продвижение Индии в глобальном рейтинге скрывает значительные внутренние дисбалансы. ВВП на душу населения остается крайне низким - около 2 694 долларов, что несопоставимо с показателями Японии (32 487 долларов) и Германии (56 103 доллара). Этот разрыв подчеркивает двойственную природу индийского подъема: страна становится экономическим гигантом по абсолютным масштабам, однако по уровню благосостояния населения все еще остается развивающейся экономикой.

Ключевым фактором, который одновременно является и преимуществом, и вызовом, остается демография. Более четверти населения Индии - люди в возрасте от 10 до 26 лет, а численность трудоспособного населения уже в 2024 году достигла примерно 980 миллионов человек и, по прогнозам, вырастет к 2033 году до 1,07 миллиарда, что составит около 70 процентов населения страны. Это формирует мощный демографический дивиденд и резко контрастирует со стареющими обществами Европы и Восточной Азии.

Более четверти населения Индии - люди в возрасте от 10 до 26 лет, а численность трудоспособного населения уже в 2024 году достигла примерно 980 миллионов человек и, по прогнозам, вырастет к 2033 году до 1,07 миллиарда, что составит около 70 процентов населения страны

В то же время этот потенциал может быть реализован только при условии создания миллионов качественных рабочих мест. Именно здесь сосредоточен главный системный риск: автоматизация и внедрение искусственного интеллекта начинают вытеснять рабочую силу быстрее, чем экономика успевает создавать новые сегменты трудовой занятости.

Экономическая динамика последних лет показывает, что драйвером роста становится внутреннее потребление. Частное потребление в Индии увеличилось с 1 триллиона долларов в 2013 году до 2,1 триллиона долларов в 2024-м и сегодня обеспечивает около 60 процентов общего экономического роста страны. Темпы роста потребления превышают аналогичные показатели крупнейших мировых экономик, что отражает изменение структуры спроса: по мере роста доходов население постепенно переходит от базовых товаров к автомобилям, бытовой технике, услугам, туризму и товарам более высокого качества.

Прогнозируемый рост доходов с примерно 2 600 долларов на душу населения до 5 000 долларов к 2030 году должен значительно расширить средний класс и изменить потребительский профиль страны.

Согласно отчету, сегодня лишь около 20 процентов индийских домохозяйств относятся к категории выше среднего достатка, однако к 2033 году их число может удвоиться и достигнуть около 90 миллионов. Это создает колоссальный потенциальный рынок. Показателен пример автомобильной отрасли: если в США на тысячу жителей приходится около 850 автомобилей, то в Индии - только 57. Подобные диспропорции указывают на масштаб нереализованного спроса практически во всех секторах потребительской экономики.

Прогнозируемый рост доходов с примерно 2 600 долларов на душу населения до 5 000 долларов к 2030 году должен значительно расширить средний класс и изменить потребительский профиль страны

Дополнительным ускорителем роста выступает цифровизация. Индия сформировала одну из крупнейших в мире экосистем высокотехнологичных компаний, насчитывающую, по разным оценкам, от 70 до 120 «единорогов», что ставит страну на третье место в мире после США и Китая. Рост интернет-проникновения расширяет рынок даже в сельских и удаленных регионах, вовлекая в экономическую активность миллионы новых потребителей и предпринимателей.

Существенную роль играет и государственная политика. Масштабные инвестиции в транспортную и городскую инфраструктуру, логистику и энергетику позволили снизить издержки производства и повысить конкурентоспособность индийской промышленности. Налоговые льготы и дерегулирование в обрабатывающих отраслях, включая фармацевтику, электронику и оборонный сектор, стимулировали рост производительности и привлекли международные компании, которые в рамках диверсификации цепочек поставок начали переносить производство из Китая в Индию.

Именно сочетание демографического потенциала, внутреннего спроса, цифровизации и активной промышленной политики объясняет прогнозы о скором обгоне Индией Германии. Немецкая экономика, ориентированная на экспорт и зависящая от внешних рынков и цен на энергоносители, сталкивается с ограничениями роста, тогда как Индия в большей степени опирается на собственный рынок и внутреннюю динамику.

В совокупности происходящее указывает на более широкий сдвиг в мировой экономике: центр тяжести постепенно смещается от зрелых, но демографически и структурно ограниченных экономик к странам с масштабным населением и внутренним потенциалом роста.

Индия пока не является «богатой» экономикой, но ее движение вверх по глобальной лестнице ВВП меняет расстановку сил и формирует новую реальность, в которой именно способность управлять внутренним развитием становится решающим фактором долгосрочного экономического влияния.

