Невероятный экономический подъем Индии… «Страна слонов» вырывается в лидеры!

Экономика Индии с номинальным ВВП в размере 4,18 триллиона долларов обогнала японскую и заняла четвертое место в мире после США, Китая и Германии. Это событие само по себе не стало неожиданностью, однако его темпы и устойчивость роста делают происходящее значимым не только для региона Южной Азии, но и для всей архитектуры глобального экономического баланса. Отчет «2025 год – поворотный год для экономического роста Индии» опирается не на политическую риторику, а на согласованные прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Все три института ожидают в ближайшие два года рост индийской экономики в диапазоне от 6,2 до 6,7 процента — это самый высокий показатель среди стран «Большой двадцатки». При сохранении этих темпов Индия уже в течение двух-трех лет может обогнать Германию и выйти к 2030 году на уровень ВВП около 7,3 триллиона долларов.

Особое значение имеет тот факт, что экономический рост происходит на фоне неблагоприятной внешней среды. Индийская экономика продемонстрировала устойчивость, несмотря на неопределенность в мировой торговле и давление со стороны США, которые в августе после закупок Индией российской нефти ввели повышенные пошлины. Что указывает на возрастающую роль внутреннего спроса и относительную автономность индийской модели роста по сравнению с экспортно ориентированными экономиками. При этом количественное продвижение Индии в глобальном рейтинге скрывает значительные внутренние дисбалансы. ВВП на душу населения остается крайне низким - около 2 694 долларов, что несопоставимо с показателями Японии (32 487 долларов) и Германии (56 103 доллара). Этот разрыв подчеркивает двойственную природу индийского подъема: страна становится экономическим гигантом по абсолютным масштабам, однако по уровню благосостояния населения все еще остается развивающейся экономикой. Ключевым фактором, который одновременно является и преимуществом, и вызовом, остается демография. Более четверти населения Индии - люди в возрасте от 10 до 26 лет, а численность трудоспособного населения уже в 2024 году достигла примерно 980 миллионов человек и, по прогнозам, вырастет к 2033 году до 1,07 миллиарда, что составит около 70 процентов населения страны. Это формирует мощный демографический дивиденд и резко контрастирует со стареющими обществами Европы и Восточной Азии.

В то же время этот потенциал может быть реализован только при условии создания миллионов качественных рабочих мест. Именно здесь сосредоточен главный системный риск: автоматизация и внедрение искусственного интеллекта начинают вытеснять рабочую силу быстрее, чем экономика успевает создавать новые сегменты трудовой занятости. Экономическая динамика последних лет показывает, что драйвером роста становится внутреннее потребление. Частное потребление в Индии увеличилось с 1 триллиона долларов в 2013 году до 2,1 триллиона долларов в 2024-м и сегодня обеспечивает около 60 процентов общего экономического роста страны. Темпы роста потребления превышают аналогичные показатели крупнейших мировых экономик, что отражает изменение структуры спроса: по мере роста доходов население постепенно переходит от базовых товаров к автомобилям, бытовой технике, услугам, туризму и товарам более высокого качества. Прогнозируемый рост доходов с примерно 2 600 долларов на душу населения до 5 000 долларов к 2030 году должен значительно расширить средний класс и изменить потребительский профиль страны. Согласно отчету, сегодня лишь около 20 процентов индийских домохозяйств относятся к категории выше среднего достатка, однако к 2033 году их число может удвоиться и достигнуть около 90 миллионов. Это создает колоссальный потенциальный рынок. Показателен пример автомобильной отрасли: если в США на тысячу жителей приходится около 850 автомобилей, то в Индии - только 57. Подобные диспропорции указывают на масштаб нереализованного спроса практически во всех секторах потребительской экономики.