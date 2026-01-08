Путин выжидает, чтобы жахнуть!

Ситуация с захватом США танкера под российским флагом далека от завершения и грозит серьезно обострить и без того непростые российско-американские отношения, «потопив» заодно и мирное урегулирование в Украине, и тот самый «дух Анкориджа», который вроде бы сохранял надежду, что удастся продвинуться к миру. 7 января США захватили танкер «Маринера» под российским флагом, который до того преследовали две недели. Первым подробно отреагировал Минтранс РФ, указавший, что еще 24 декабря 2025 года судно «получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ, выданное на основании российского законодательства и норм международного права». Ведомство сослалось на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой «в открытом море действует режим свободы судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».

Между тем обычная практика смены юрисдикции судна подразумевает все же, что это происходит в порту, а не в открытом море. В этом смысле отчасти ситуация была искусственно «разогрета» 24 декабря. Возможно, в расчете на то, что американцы «не посмеют» трогать российский танкер. А они взяли и посмели. Что вынуждает теперь Москву вырабатывать определенную реакцию. Все-таки прецедентов таких после Второй мировой войны с советскими и российскими судами не было (в 1930-х – да, были такие случаи). Также, если смотреть с точки зрения российского законодательства и Международного морского права, то и у временного разрешения есть определенные ограничения. Судовладельцы идут на такой ход, когда в территориальных водах России нужно длительное время выполнять какие-то работы, но при этом требуется заходить в закрытые для иностранных кораблей/судов порты и базы, а также обслуживаться в гаванях РФ. А вот случай, когда такой документ (с регистрацией в Таганроге) дали танкеру, уходящему от погони, беспрецедентный. Обычно все же судно с «временной регистрацией» получает его для плавания по внутренним водам России. Но теперь Россия просто обязана это свое новое судно и его экипаж защищать. При этом в статье 110 Конвенции ООН разрешается военным кораблям останавливать и досматривать суда в нескольких случаях: если это судно занимается пиратством; если оно занимается работорговлей; несанкционированным вещанием; не имеет национальности. Именно на последнем пункте теперь Вашингтон, похоже, и делает акцент, давая возможность Москве выйти из кризиса, сохранив лицо: мол, дело не в российской принадлежности, а в том, что теперь США такими методами «разбираются с Венесуэлой». Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс, танкер Bella 1, переименованный в открытом море в «Маринеру», на самом деле был венесуэльский, хотя его и пытались выдать за российский: «Это был фейковый российский нефтяной танкер. Они пытались выдать его за российский, чтобы избежать санкций. Способ, которым мы контролируем Венесуэлу, заключается в том, что мы контролируем финансовые потоки, энергетические ресурсы и говорим режиму: «Вам разрешено продавать нефть, пока вы служите национальным интересам Америки. Вам не разрешается продавать ее, если вы не можете служить им».

В ответ российский МИД сделал два подряд заявления за два дня. Оба выдержаны в предельно корректном тоне. Сказано, что Москва «внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на шедшее под флагом России судно». Также Москва потребовала от США «обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне «Маринера», соблюдать их права и интересы. При этом на судне всего два россиянина, зато 20 граждан Украины и 9 – Грузии. Все они предстанут перед американским судом по обвинению в невыполнении требований береговой охраны США и нарушении санкций против Венесуэлы. Вашингтон не спешит «разжигать» скандал дальше (хотя он и так уже далеко зашел), выжидая, чем ответит Москва. Москва тоже медлит с эскалацией. Пока нет, к примеру, не только заявления Путина, но и главы МИД Лаврова. Ранее источники говорили, что Путин в ближайшее время проведет заседание Совета Безопасности РФ, но пока Кремль отказался от анонсирования мероприятия. В принципе, подобные конфликты сами собой иногда и рассасываются, но, как правило, чаще все же требуют вмешательства на высоком уровне, а также конфиденциальных переговоров. Лучше бы поскорее это «разрулить» как раз кулуарно, договорившись о «правилах игры» и избегании эксцессов. Все же создан опасный прецедент захвата российского танкера. А дальше уже могут пойти массовые захваты танкеров российского «теневого флота», которые, как правило, ходят под флагами стран третьего мира, а то и вообще без внятной регистрации. При том, что под санкциями ЕС и США более полутысячи таких танкеров «теневого флота». Их массовые аресты потенциально могут грозить многомиллиардными потерями для российской казны, поскольку это просто парализует российский морской нефтяной экспорт полностью. Особенно, если примеру американцев последуют европейцы, и уже не только в Северной Атлантике, но и в Балтийском море. Еврокомиссия пока предложила странам ЕС самим решать, следовать ли примеру США в отношении российских танкеров. Тоже, видно, взвешивают ситуацию и ждут внятной реакции Москвы на то, что может оказаться «пробным шаром».