Путин выжидает, чтобы жахнуть!

Ситуация с захватом США танкера под российским флагом далека от завершения и грозит серьезно обострить и без того непростые российско-американские отношения, «потопив» заодно и мирное урегулирование в Украине, и тот самый «дух Анкориджа», который вроде бы сохранял надежду, что удастся продвинуться к миру.
7 января США захватили танкер «Маринера» под российским флагом, который до того преследовали две недели. Первым подробно отреагировал Минтранс РФ, указавший, что еще 24 декабря 2025 года судно «получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ, выданное на основании российского законодательства и норм международного права». Ведомство сослалось на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой «в открытом море действует режим свободы судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».
Между тем обычная практика смены юрисдикции судна подразумевает все же, что это происходит в порту, а не в открытом море. В этом смысле отчасти ситуация была искусственно «разогрета» 24 декабря. Возможно, в расчете на то, что американцы «не посмеют» трогать российский танкер. А они взяли и посмели. Что вынуждает теперь Москву вырабатывать определенную реакцию. Все-таки прецедентов таких после Второй мировой войны с советскими и российскими судами не было (в 1930-х – да, были такие случаи).
Также, если смотреть с точки зрения российского законодательства и Международного морского права, то и у временного разрешения есть определенные ограничения. Судовладельцы идут на такой ход, когда в территориальных водах России нужно длительное время выполнять какие-то работы, но при этом требуется заходить в закрытые для иностранных кораблей/судов порты и базы, а также обслуживаться в гаванях РФ. А вот случай, когда такой документ (с регистрацией в Таганроге) дали танкеру, уходящему от погони, беспрецедентный. Обычно все же судно с «временной регистрацией» получает его для плавания по внутренним водам России. Но теперь Россия просто обязана это свое новое судно и его экипаж защищать.
При этом в статье 110 Конвенции ООН разрешается военным кораблям останавливать и досматривать суда в нескольких случаях: если это судно занимается пиратством; если оно занимается работорговлей; несанкционированным вещанием; не имеет национальности.
Именно на последнем пункте теперь Вашингтон, похоже, и делает акцент, давая возможность Москве выйти из кризиса, сохранив лицо: мол, дело не в российской принадлежности, а в том, что теперь США такими методами «разбираются с Венесуэлой». Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс, танкер Bella 1, переименованный в открытом море в «Маринеру», на самом деле был венесуэльский, хотя его и пытались выдать за российский: «Это был фейковый российский нефтяной танкер. Они пытались выдать его за российский, чтобы избежать санкций. Способ, которым мы контролируем Венесуэлу, заключается в том, что мы контролируем финансовые потоки, энергетические ресурсы и говорим режиму: «Вам разрешено продавать нефть, пока вы служите национальным интересам Америки. Вам не разрешается продавать ее, если вы не можете служить им».
В ответ российский МИД сделал два подряд заявления за два дня. Оба выдержаны в предельно корректном тоне. Сказано, что Москва «внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на шедшее под флагом России судно». Также Москва потребовала от США «обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на судне «Маринера», соблюдать их права и интересы. При этом на судне всего два россиянина, зато 20 граждан Украины и 9 – Грузии. Все они предстанут перед американским судом по обвинению в невыполнении требований береговой охраны США и нарушении санкций против Венесуэлы.
Вашингтон не спешит «разжигать» скандал дальше (хотя он и так уже далеко зашел), выжидая, чем ответит Москва.
Москва тоже медлит с эскалацией. Пока нет, к примеру, не только заявления Путина, но и главы МИД Лаврова. Ранее источники говорили, что Путин в ближайшее время проведет заседание Совета Безопасности РФ, но пока Кремль отказался от анонсирования мероприятия. В принципе, подобные конфликты сами собой иногда и рассасываются, но, как правило, чаще все же требуют вмешательства на высоком уровне, а также конфиденциальных переговоров. Лучше бы поскорее это «разрулить» как раз кулуарно, договорившись о «правилах игры» и избегании эксцессов. Все же создан опасный прецедент захвата российского танкера. А дальше уже могут пойти массовые захваты танкеров российского «теневого флота», которые, как правило, ходят под флагами стран третьего мира, а то и вообще без внятной регистрации. При том, что под санкциями ЕС и США более полутысячи таких танкеров «теневого флота». Их массовые аресты потенциально могут грозить многомиллиардными потерями для российской казны, поскольку это просто парализует российский морской нефтяной экспорт полностью. Особенно, если примеру американцев последуют европейцы, и уже не только в Северной Атлантике, но и в Балтийском море. Еврокомиссия пока предложила странам ЕС самим решать, следовать ли примеру США в отношении российских танкеров. Тоже, видно, взвешивают ситуацию и ждут внятной реакции Москвы на то, что может оказаться «пробным шаром».
Зато в российской Думе уже возвышают голос сторонники самых решительных, даже отчаянных ответных мер. Так, первый замглавы комитета по обороне Журавлев призвал дать «жесткий ответ» Америке, отметив, что «наша военная доктрина в ответ на такое предполагает даже использование ядерного оружия». «Атаковать торпедами, потопить пару американских катеров береговой охраны. США, которые находятся в эйфории безнаказанности после спецоперации в Венесуэле, остановить сейчас можно только таким вот щелчком по носу», – горячится Журавлев. Иными словами, предлагает начать войну с Америкой. В ряде Z-телеграмм-каналов аналогичные настроения. Вряд ли и население РФ (значительная его часть), которое так долго разогревали патриотической и военной пропагандой (антиамериканской, прежде всего), теперь удовлетворится столь «вялой» пока реакций руководства страны. Есть и в обывательских массах настроения «жахнуть».
Однако официальная Москва все же выжидает, как «казус «Маринеры» скажется на позиции США по украинскому урегулированию. Не откажется ли Трамп от давления на Зеленского в пользу территориальных уступок Москве, например. А пока Москва воздержится от резких движений. Если же эти надежды будут похоронены, а Трамп склонится к неприемлемым для Москвы условиям завершения конфликта или введет в действие новые санкции, тогда будет и Кремлем дана команда на эскалацию.
Между тем влиятельный сенатор-республиканец, сторонник Трампа Грэм уже анонсировал новый двухпартийный законопроект – как раз о новых санкциях против России. По словам Грэма, Трамп дал на него согласие. Если это так, то может (как и инцидент с танкером) являться своего рода реакцией президента США на «валдайский инцидент» с атакой украинских дронов по Новгородской области, после чего Путин в разговоре с Трампом заявил, что это было атакой по его резиденции на Валдае. Трамп ему поначалу поверил, но потом факт атаки стал отрицать (по подсказке своих спецслужб): мол, не было ничего такого. То есть он в итоге Путину не поверил. Возможно, что и обиду затаил, и теперь мстит.
Законопроект, о котором рассказал Грэм, позволит президенту США наказывать страны, покупающие российскую нефть и прочее сырье, вводя в том числе 500-процентные пошлины на экспорт из этих стран в США. Грэм уже хвалится, что новый закон даст Трампу «огромные рычаги давления» на Китай, Индию и Бразилию, чтобы побудить их отказаться от закупок российской нефти. Голосование может состояться уже на следующей неделе. После чего события могут начать развиваться уже очень быстро. Трамп сейчас «на кураже» после захвата президента Венесуэлы Мадуро. Республиканские «ястребы» будут подталкивать его к тому, чтобы и дальше наращивать давление на Москву, вплоть до очередного ее «унижения». Тут как бы не перегнуть палку. Если в такой же в «кураж» впадут и в России, поняв, что их пытаются загнать в угол, то мало не покажется.