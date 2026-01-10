Боль обреченных на смерть

На прошлой неделе, 6 января, в Будапеште в возрасте 70 лет скончался венгерский режиссер Бела Тарр - автор предельно медленного, загадочного, аскетичного черно-белого кино, которое на протяжении десятилетий шло наперекор не только индустрии, но и самому понятию зрелища. Бела Тарр не снимал кино последние 15 лет. После того как в 2011 году его фильм «Туринская лошадь» получил «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, режиссер сознательно попрощался с кинематографом. «Я больше не хочу повторяться», - сказал он и поставил точку в своей режиссерской биографии. «Я чувствую, что завершил свою работу. Я не хочу тиражировать копии, говоря на одном и том же киноязыке. Я намерен защищать свои фильмы даже от самого себя», - заявил Тарр в своей прощальной речи.

Умение вовремя остановиться - редкое качество для художника. Бела Тарр сумел остановиться и тем самым подал пример, который в мире искусства встречается крайне редко. Последний раз он появился в публичном пространстве в декабре 2023 года - в числе 50 кинематографистов, подписавших открытое письмо с требованием остановить массовые убийства мирного населения в Газе и создать гуманитарный коридор. Даже уйдя из кино, он не ушел из морали. Тарр начинал как документалист. В 16 лет он снял свой первый фильм о цыганах, жалующихся на безработицу и пишущих письмо лидеру социалистической Венгрии Яношу Кадару. Позднее он перешел к социальному кино, а начиная с 1990-х годов вступил в так называемый «онтологический период» своего творчества. Именно тогда в его фильмах главными темами стали одиночество, безнадежность, распад, смерть и политические катаклизмы - не как события, а как состояние мира.

Беле Тарру повезло и с соавтором. Сценарии к пяти его фильмам написал Ласло Краснахоркаи - лауреат Нобелевской премии по литературе 2025 года. Среди этих работ «Сатанинское танго» и «Туринская лошадь» - картины, ставшие вехами мирового авторского кино. «Туринскую лошадь» некоторые критики называют главным фильмом первого десятилетия XXI века. Даже те, кто не смотрел картину, знакомы с ее отправной точкой: в январе 1889 года Фридрих Ницше в Турине становится свидетелем сцены, в которой хозяин избивает лошадь. Философ обнимает животное - и больше никогда не произносит ни слова, проведя оставшиеся 11 лет жизни в молчании. Этот эпизод служит лишь прелюдией. Сам фильм посвящен не Ницше, а лошади и ее хозяевам - бедному отцу и дочери. Действие разворачивается на протяжении шести дней, словно темная инверсия библейского акта творения. В 150-минутной картине почти нет слов. Сам Тарр говорил о ней так: «Это фильм о смерти и о той глубокой боли, которую чувствую я - как и все, обреченные на смерть». По роману Краснахоркаи «Сатанинское танго», опубликованному в 1985 году, Тарр снял одноименный семичасовой фильм, который Сьюзен Зонтаг назвала «картиной, каждая минута которой завораживает», добавив: «Я мечтаю смотреть этот фильм каждый год до конца своей жизни». Зонтаг называла Краснахоркаи «современным мастером апокалипсиса», и этот апокалиптический нерв полностью совпал с мироощущением Белы Тарра. Их кино и проза вновь и вновь возвращаются к теме конца - не как внезапного взрыва, а как медленного, неотвратимого угасания. Особенно ясно это видно в фильме «Гармонии Веркмейстера» (2000), снятом по роману Краснахоркаи «Меланхолия сопротивления». Город, в котором разворачиваются события, мог бы находиться где угодно, он универсален, как сама история распада.