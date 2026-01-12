Две фотографии, которые изменили судьбу мира

Одной-единственной фотографии достаточно, чтобы стать судьбоносным инструментом пропаганды, изменить судьбы стран и народов, открыть путь к свободе или, наоборот, к оккупации. Это не только подтверждает, насколько мощным оружием является фотожурналистика, но и показывает масштаб ответственности фотографа. В подтверждение достаточно обратиться к двум примерам из недавней истории. Первую фотографию - последние мгновения сжигающего себя буддийского монаха - сделал американский фотограф Малкольм Браун 11 июня 1963 года в Южном Вьетнаме. В этой леденящей кровь сцене самым поразительным было абсолютное спокойствие монаха - потрясающая иллюстрация силы веры.

Акт самосожжения стал итогом многолетнего противостояния в Южном Вьетнаме. С одной стороны находились буддисты, с другой - Ватикан, который силой насаждал в стране католицизм. Согласно закону, принятому еще во времена французской оккупации, буддисты должны были получать специальное разрешение на проведение любых религиозных мероприятий в собственной стране. И каждый раз они получали отказ. Французов к тому моменту уже не было, юг Вьетнама находился под фактической оккупацией США, однако закон продолжал действовать. Имя колонизатора изменилось, суть колонизации - нет. Событием, переполнившим чашу терпения, стало 8 мая 1963 года. Тысячи монахов собрались в древней столице Вьетнама Хюэ, чтобы отметить день рождения Будды. Полиция приказала им разойтись и столкнулась с сопротивлением. В результате монахов расстреляли. 11 июня группа буддийских монахов перекрыла дорогу в деловой части Сайгона. Пожилой монах Тхить Куанг Дык спокойно вышел из толпы и сел на асфальт. Двое молодых монахов облили его бензином. После этого Тхить Куанг Дык поджег себя спичкой. Охваченный пламенем, он ни разу не изменил позу. Американский журналист Дэвид Халберстам, ставший очевидцем происходящего, позже вспоминал: «Удивительно, как быстро горит человеческое тело. За моей спиной мгновенно собрались местные жители. Некоторые плакали. Я был в шоке, не мог ни думать, ни делать заметки, ни задавать вопросы. Монах не выдал своей боли ни одним движением. Его гордое молчание на фоне плачущей толпы выглядело еще более величественным».

Единственным фотографом, запечатлевшим происходящее, оказался Малкольм Браун (1931–2012). Этот снимок принес ему Пулитцеровскую премию и повлиял на политику США в Южном Вьетнаме - исторический пример силы одной фотографии. Снимок горящего монаха зажил собственной жизнью. В Северном Вьетнаме он стал одним из символов антиимпериалистической пропаганды. А позицию Южного Вьетнама лучше всего выразила тогдашняя «первая леди», жена марионеточного президента Нго Динь Дьема, мадам Нху. На вопрос о произошедшем она ответила: «Если бы еще один монах поджег себя, я бы с удовольствием аплодировала этому спектаклю». Сегодня частично обугленное сердце Тхить Куанг Дыка хранится в Федеральном резервном банке Вьетнама как священная реликвия. Малкольм Браун вспоминал пережитый ужас так: «Иногда меня спрашивают, мог ли я предотвратить самоубийство. Не мог. Там стояли около двухсот монахов, образовавших цепь, и они не подпускали никого к старому монаху. Когда прибыли пожарные, несколько монахов бросились под колеса пожарной машины. Но со временем меня стала мучить тяжелая мысль: в какой-то степени я тоже виноват в его смерти. Если бы монах знал, что рядом нет ни одного журналиста, который увидит и передаст миру происходящее, он, вероятно, не стал бы сжигать себя. Его цель была именно в этом - устроить столь ужасное зрелище, чтобы причины протеста стали известны всему миру». Старый монах добился своего. Уже на следующий день фотография лежала на столе президента США Джона Кеннеди. Он позвонил послу США в Южном Вьетнаме и сказал: «Этому нужно положить конец». Снимок стал причиной того, что Вашингтон прекратил поддержку марионеточного режима Нго Динь Дьема. Одна фотография изменила историю целой страны. Вторая фотография была сделана в декабре 1989 года в Панаме. Ее автором стал 23-летний американский журналист Рон Хавив, а жертвой нападения - 54-летний Гильермо Форд, кандидат в вице-президенты на выборах в Панаме.

В то время власть в стране принадлежала генералу Мануэлю Норьеге. Оппозиция выиграла выборы, но Норьега аннулировал результаты. После этого оппозиционеры вышли на улицы Панама-Сити. Рон Хавив вспоминал: «Я стоял рядом с Гильермо Фордом. После митинга группа из сорока человек побежала к нему. Они застрелили его телохранителя, затем начали наносить удары ножами самому Форду. Один человек в голубой рубашке бил его свинцовой трубой. Форд пытался сопротивляться. Потом пришли военные, арестовали Форда и увезли. Он выжил. После вторжения США в Панаму Гильермо Форд стал вице-президентом». Фотография мгновенно стала частью американской пропагандистской машины. Президент Джордж Буш-старший показал ее в телеобращении к нации как доказательство, оправдывающее вторжение США в Панаму.