Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Решение Дональда Трампа отложить, а фактически заморозить подготовку военной операции против Ирана стало, по мнению многих аналитиков, результатом не колебаний или тактической паузы, а холодного стратегического расчета, в котором военные аргументы уступили место политическим, экономическим и внутриполитическим рискам. В этом смысле логика Трампа выглядит куда более прагматичной и циничной, чем это часто пытаются представить его критики или сторонники жесткой линии. Ключевым фактором стала трезвая оценка ограниченности чисто военной силы. Трамп, опираясь на доклады Пентагона и разведсообщества, исходит из того, что даже массированная воздушная кампания против Ирана с применением высокоточного оружия и ударов по инфраструктуре не способна привести к устойчивому политическому результату в виде смены режима. Опыт Ирака, Ливии и Сирии показал: авиация может разрушать объекты, но она не ломает политические системы, а в ряде случаев лишь консолидирует общество вокруг власти.

В случае Ирана риск особенно высок. На фоне масштабных протестов, охвативших страну в последние недели и жестоко подавленных Корпусом стражей исламской революции, внешний удар мог бы сыграть на руку аятоллам, позволив им представить себя защитниками страны от внешней агрессии. Трамп понимает, что реальная эрозия иранского режима возможна только изнутри - через экономическое давление, социальное истощение и внутренний кризис легитимности, а не через американские ракеты. Вторым, не менее весомым соображением стал страх перед неконтролируемой региональной эскалацией. Любой удар по Ирану почти автоматически запускает цепную реакцию: ответные действия через прокси-группы в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, удары по Израилю, атаки на американские базы и угрозы стабильности судоходства в Персидском заливе. Для Белого дома это означает риск втягивания США в полномасштабную региональную войну без ясных сроков, целей и сценария выхода. Именно таких конфликтов Трамп обещал избегать, строя свою политическую идентичность на отказе от «бесконечных войн» Ближнего Востока. Нарушение этого обещания стало бы прямым ударом по его образу политика, который «возвращает Америку домой», и лишило бы его одного из ключевых аргументов перед собственным электоратом. Трамп также предельно жестко учел экономическое измерение этого риска. Война с Ираном почти неизбежно привела бы к скачку цен на нефть, турбулентности на финансовых рынках и падению биржевых индексов. Для президента США, который напрямую связывает свою политическую легитимность с состоянием экономики и фондового рынка, это критический сценарий. Резкое ухудшение экономических показателей внутри США стало бы не просто фоном для политической борьбы, а катализатором кризиса доверия к его администрации - как внутри страны, так и за ее пределами.