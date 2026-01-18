Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов

Захват правительственными силами Сирии ключевых нефтяных и газовых месторождений на северо-востоке страны стал поворотным событием, выходящим далеко за рамки очередного эпизода внутреннего вооруженного противостояния. Впервые за многие годы Дамаск восстановил прямой контроль над основными сирийскими энергетическими ресурсами - факт, радикально меняющий как внутренний баланс сил, так и региональную конфигурацию интересов вокруг сирийского конфликта. В последние дни сирийская армия взяла под контроль крупнейшее в стране нефтяное месторождение «Омар», газовое месторождение «Коноко», а также ряд стратегически важных объектов, включая город Табка и плотины на реке Евфрат. Ранее эти районы находились под контролем курдских подразделений «Сирийских демократических сил» (СДС), для которых американская поддержка и доходы от энергетических ресурсов являлись экономической основой автономии. Несмотря на призывы США остановить наступление, правительственные войска продолжили активное продвижение, демонстрируя готовность действовать вопреки внешнему давлению.

Судя по всему, речь идет не о тактическом успехе протурецкого кабинета Ахмеда аш-Шараа, а о стратегическом переломе. Контроль над нефтью и газом означает не только восстановление источников дохода для государства, но и политическое заявление о характере будущей Сирии. Дамаск возвращается в качестве централизованного государства, стремящегося восстановить полный суверенитет над своей территорией и ресурсами, отвергая федеративные или децентрализованные модели, сложившиеся де-факто в годы гражданской войны. Этот курс предполагает жесткую консолидацию власти и готовность к новым внутренним конфликтам, которые могут стать ценой за восстановление контроля. Наиболее уязвимым звеном в этой новой реальности оказываются курдские структуры. Потеря энергетических месторождений подрывает экономический фундамент, на котором держался проект фактической курдской автономии на северо-востоке Сирии. Доходы от нефти и газа позволяли курдским администрациям финансировать гражданские структуры, вооруженные формирования и систему управления, обеспечивая относительную устойчивость фактической автономии. С утратой этих ресурсов курдские силы оказываются в стратегической изоляции: Турция занимает жесткую позицию, Ирак не демонстрирует готовности к активной поддержке, а Вашингтон все отчетливее дает понять, что устал от сирийского досье и не хочет вступать в прямое противостояние с новым официальным Дамаском.

Военное давление со стороны регулярной армии Сирии сочетается с ограниченными политическими сигналами в адрес местного населения, что может привести к постепенному отходу арабских племен от курдского альянса. Такой сценарий означает не столько военный разгром, сколько внутренний демонтаж курдской системы управления, когда экономические и социальные стимулы начинают работать против нее изнутри. Даже возможная негласная помощь со стороны Израиля, если она будет оказана, вряд ли способна переломить эту тенденцию. На международном уровне сама ситуация ставит Соединенные Штаты перед достаточно сложным выбором. С одной стороны, для американцев по-прежнему остаются союзнические обязательства перед сирийскими курдами. С другой - растет понимание новой реальности в Дамаске и нежелание втягиваться в очередной конфликт без ясной стратегии выхода. В результате США, избегая прямой конфронтации, ограничиваются демонстративными шагами - разведывательными полетами, дипломатическими сигналами, заявлениями о сдержанности. Для курдов это выглядит как очередное подтверждение того, что американская поддержка носит условный и временный характер, что дополнительно подрывает доверие к США как к долгосрочному партнеру в регионе.