USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Демократический хаос откладывается

выбор народа – не выбор Божий
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
00:08 628

15 января в Уганде прошли президентские выборы, завершившиеся победой 81-летнего Йовери Мусевени. Он был избран главой государства в седьмой раз подряд (!) и находится у власти уже 40 лет - срок, который сам по себе превращается в политический диагноз и одновременно в исторический факт, от которого не могут отмахнуться ни сторонники, ни противники действующего режима.

Согласно официальным данным, Мусевени получил 71,65 процента голосов. Его главный соперник, выступающий под сценическим именем Боби Вайн (по паспорту - Роберт Кьягуланьи), набрал 24,72 процента. Эти цифры сразу же были интерпретированы в привычной бинарной логике: «автократия» против «демократии», «прошлое» против «будущего», «старость» против «молодости», «застой» против «перемен».

Однако за громкими формулами скрывалась куда более прозаичная реальность - столкновение профессионального политика с популистом-артистом, при котором ни одна из сторон не предложила стране принципиально нового проекта.

Более половины населения Уганды родилось уже при Мусевени и никогда не знало другого президента. Желание перемен в таких условиях неизбежно, и сам Мусевени это прекрасно понимает

Йовери Мусевени давно сделал все, на что только был способен как реформатор. Его политический ресурс исчерпан, а его система держится, скорее, на инерции и страхе перед неизвестным, нежели на политическом вдохновении.

Боби Вайн же, которого западные СМИ то называют «угандийским Зеленским», то «народным президентом», остается, прежде всего, поп-звездой. За громкими лозунгами и эмоциональными выступлениями у него нет ни внятной экономической программы, ни продуманной идеологической платформы. Его политика - это сцена, микрофон и аплодисменты, но не набор решений для управления сложным государством.

Мусевени пришел в большую политику задолго до того, как слово «демократия» стало универсальным экспортным брендом. Бывший партизан и марксист, он сыграл ключевую роль в свержении Иди Амина - кровавого диктатора, людоеда и садиста, самопровозглашенного «последнего короля Шотландии». В 1986 году Мусевени сверг президента Милтона Оботе и с тех пор стал неотделим от истории Уганды. Экономические и политические свободы, борьба с неграмотностью, бесплатное образование и здравоохранение, расширение прав женщин — все это действительно связано с его именем.

В парламенте страны 146 из 500 мест закреплены за женщинами, что по африканским меркам остается редкостью. Уганда, несмотря на внутренние противоречия, долгое время сохраняла статус островка относительной стабильности в регионе, где государства рушатся быстрее, чем успевают переписать конституции. Даже наличие в джунглях секты Джозефа Кони «Армия Господа» не превратило Уганду в зону тотального хаоса, хотя когда-то Барак Обама обещал уничтожить эту группировку, но так и не выполнил своего обещания, как и многое другое…

Боби Вайн - успешный музыкант и заметный политик, но его приход к власти слишком дорого обошелся бы стране с крайне сложным этническим и религиозным балансом. На Западе это понимают. Петь о мечтах бедняков и управлять хрупкой политической конструкцией - задачи не просто разные, они несовместимы, а иногда - прямо противоположны

И все же усталость от несменяемого лица власти стала главным фактором этих выборов. Более половины населения Уганды родилось уже при Мусевени и никогда не знало другого президента. Желание перемен в таких условиях неизбежно, и сам Мусевени это прекрасно понимает. Именно этим объясняется жесткая атмосфера вокруг голосования: отключение интернета, перебои с электричеством, задержки и срывы голосования на отдельных участках, военные патрули на улицах…

Не был забыт и опыт предыдущих выборов. В 2021 году Мусевени получил 59 процентов, а Боби Вайн - 35 процентов. Потенциал оппонента был хорошо известен, как и пределы его поддержки. Но тот факт, что Боби Вайн строит свою кампанию почти исключительно на пафосе и эмоциональных призывах, вовсе не означал его автоматического поражения. Мы живем в эпоху, когда громкие слова и образ «человека из народа» часто побеждают холодный расчет и управленческий опыт, во времена, когда политика все чаще превращается в шоу, а выборы - в кастинг.

После объявления результатов Боби Вайн заявил о гибели десяти своих сторонников. Окружение Вайна утверждало, что кандидат в президенты был даже похищен и увезен в неизвестном направлении. Вскоре, правда, выяснилось, что ни ареста, ни похищения не было - Вайн просто скрывался и призывал граждан из укрытия выходить на массовые протесты и «бороться за конец диктатуры». Но улицы угандийских городов так и не заполнились толпами протестующих.

Бывший партизан и марксист, Мусевини сыграл ключевую роль в свержении Иди Амина - кровавого диктатора, людоеда и садиста, самопровозглашенного «последнего короля Шотландии»

Боби Вайн - фигура, безусловно, незаурядная. Ему 43 года, он родился в бедной семье, получил музыкальное и актерское образование, вдохновлялся Бобом Марли, а его песни отражают политические взгляды. Музыка и монетизация YouTube-канала приносят ему ежемесячно миллионы долларов. В 2022 году о нем был снят документальный фильм «Боби Вайн: народный президент» - совместное производство Уганды, США и Великобритании, показанное на Венецианском кинофестивале. Картина выстроена так, что у зрителя почти не остается выбора, кроме как сочувствовать главному герою. При этом авторы ленты не скрывали своей главной цели - добиться в Уганде смены власти.

Фильм демонстрирует встречи Вайна с жителями гетто, его антикоррупционные песни, а затем - двухэтажный особняк и кадры, где он из дорогого автомобиля приветствует тех самых жителей гетто. Бедным людям предлагается мечта - жизнь, похожая на его собственную. Показана и жесткая сторона борьбы: избиения, аресты, убийства сторонников, домашний арест самого Вайна после выборов 2021 года, отказ пустить к нему посла США. И здесь невольно возникает вопрос о двойных стандартах: сложно представить себе ситуацию, при которой посол Уганды в США пытается навестить американского гражданина, открыто критикующего Белый дом.

Победа Боби Вайна, которую западные медиа активно продвигали, изначально была иллюзией. Его реальная социальная база ограничена молодежью, маргинальными слоями и внешней поддержкой. Тем не менее он идеально вписывается в глобальный тренд - вытеснение профессиональных политиков шоуменами, дилетантами и популистами. В такие моменты идея «экспорта демократии» вновь оказывается важнее стабильности, и последствия этого выбора мир наблюдал уже не раз.

«Демократический» хаос в Уганде откладывается

Боби Вайн выступает с трибуны Европарламента, требует прекратить финансирование Уганды, призывает диаспору в США и Канаде перечислять средства на его кампанию. Но в реальности и Вашингтону, и Брюсселю сегодня нужна стабильная Уганда и предсказуемый Мусевени - по крайней мере, пока. Завтра ситуация может измениться, а Боби Вайн останется удобным инструментом давления на действующую власть.

Он успешный музыкант и заметный политик, но его приход к власти слишком дорого обошелся бы стране с крайне сложным этническим и религиозным балансом. На Западе это понимают. Петь о мечтах бедняков и управлять хрупкой политической конструкцией - задачи не просто разные, они несовместимы, а иногда - прямо противоположны.

Поэтому «демократический» хаос в Уганде откладывается.

Пока.

Читайте по теме

Тайна буквы Z былое и думы
16 января 2026, 02:22 8611
Анатомия революции: ставка не на доверие, а на страх теория революции; все еще актуально
15 января 2026, 00:30 3091
Две фотографии, которые изменили судьбу мира былое и думы; все еще актуально
12 января 2026, 17:58 9088
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий
00:08 629
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема; все еще актуально
18 января 2026, 17:11 4229
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности
18 января 2026, 22:26 1921
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
18 января 2026, 16:51 6052
Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
18 января 2026, 20:53 9794
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
18 января 2026, 14:32 4836
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
18 января 2026, 21:19 2014
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел ВИДЕО
18 января 2026, 20:08 5672
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос; все еще актуально
18 января 2026, 13:15 5069
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
18 января 2026, 20:24 2385
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
18 января 2026, 20:34 3290

ЭТО ВАЖНО

Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий
00:08 629
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема; все еще актуально
18 января 2026, 17:11 4229
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности
18 января 2026, 22:26 1921
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
18 января 2026, 16:51 6052
Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
18 января 2026, 20:53 9794
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
18 января 2026, 14:32 4836
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
18 января 2026, 21:19 2014
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел ВИДЕО
18 января 2026, 20:08 5672
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос; все еще актуально
18 января 2026, 13:15 5069
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
18 января 2026, 20:24 2385
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
18 января 2026, 20:34 3290
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться