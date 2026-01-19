Демократический хаос откладывается

15 января в Уганде прошли президентские выборы, завершившиеся победой 81-летнего Йовери Мусевени. Он был избран главой государства в седьмой раз подряд (!) и находится у власти уже 40 лет - срок, который сам по себе превращается в политический диагноз и одновременно в исторический факт, от которого не могут отмахнуться ни сторонники, ни противники действующего режима. Согласно официальным данным, Мусевени получил 71,65 процента голосов. Его главный соперник, выступающий под сценическим именем Боби Вайн (по паспорту - Роберт Кьягуланьи), набрал 24,72 процента. Эти цифры сразу же были интерпретированы в привычной бинарной логике: «автократия» против «демократии», «прошлое» против «будущего», «старость» против «молодости», «застой» против «перемен». Однако за громкими формулами скрывалась куда более прозаичная реальность - столкновение профессионального политика с популистом-артистом, при котором ни одна из сторон не предложила стране принципиально нового проекта.

Йовери Мусевени давно сделал все, на что только был способен как реформатор. Его политический ресурс исчерпан, а его система держится, скорее, на инерции и страхе перед неизвестным, нежели на политическом вдохновении. Боби Вайн же, которого западные СМИ то называют «угандийским Зеленским», то «народным президентом», остается, прежде всего, поп-звездой. За громкими лозунгами и эмоциональными выступлениями у него нет ни внятной экономической программы, ни продуманной идеологической платформы. Его политика - это сцена, микрофон и аплодисменты, но не набор решений для управления сложным государством. Мусевени пришел в большую политику задолго до того, как слово «демократия» стало универсальным экспортным брендом. Бывший партизан и марксист, он сыграл ключевую роль в свержении Иди Амина - кровавого диктатора, людоеда и садиста, самопровозглашенного «последнего короля Шотландии». В 1986 году Мусевени сверг президента Милтона Оботе и с тех пор стал неотделим от истории Уганды. Экономические и политические свободы, борьба с неграмотностью, бесплатное образование и здравоохранение, расширение прав женщин — все это действительно связано с его именем. В парламенте страны 146 из 500 мест закреплены за женщинами, что по африканским меркам остается редкостью. Уганда, несмотря на внутренние противоречия, долгое время сохраняла статус островка относительной стабильности в регионе, где государства рушатся быстрее, чем успевают переписать конституции. Даже наличие в джунглях секты Джозефа Кони «Армия Господа» не превратило Уганду в зону тотального хаоса, хотя когда-то Барак Обама обещал уничтожить эту группировку, но так и не выполнил своего обещания, как и многое другое…

И все же усталость от несменяемого лица власти стала главным фактором этих выборов. Более половины населения Уганды родилось уже при Мусевени и никогда не знало другого президента. Желание перемен в таких условиях неизбежно, и сам Мусевени это прекрасно понимает. Именно этим объясняется жесткая атмосфера вокруг голосования: отключение интернета, перебои с электричеством, задержки и срывы голосования на отдельных участках, военные патрули на улицах… Не был забыт и опыт предыдущих выборов. В 2021 году Мусевени получил 59 процентов, а Боби Вайн - 35 процентов. Потенциал оппонента был хорошо известен, как и пределы его поддержки. Но тот факт, что Боби Вайн строит свою кампанию почти исключительно на пафосе и эмоциональных призывах, вовсе не означал его автоматического поражения. Мы живем в эпоху, когда громкие слова и образ «человека из народа» часто побеждают холодный расчет и управленческий опыт, во времена, когда политика все чаще превращается в шоу, а выборы - в кастинг. После объявления результатов Боби Вайн заявил о гибели десяти своих сторонников. Окружение Вайна утверждало, что кандидат в президенты был даже похищен и увезен в неизвестном направлении. Вскоре, правда, выяснилось, что ни ареста, ни похищения не было - Вайн просто скрывался и призывал граждан из укрытия выходить на массовые протесты и «бороться за конец диктатуры». Но улицы угандийских городов так и не заполнились толпами протестующих.

Боби Вайн - фигура, безусловно, незаурядная. Ему 43 года, он родился в бедной семье, получил музыкальное и актерское образование, вдохновлялся Бобом Марли, а его песни отражают политические взгляды. Музыка и монетизация YouTube-канала приносят ему ежемесячно миллионы долларов. В 2022 году о нем был снят документальный фильм «Боби Вайн: народный президент» - совместное производство Уганды, США и Великобритании, показанное на Венецианском кинофестивале. Картина выстроена так, что у зрителя почти не остается выбора, кроме как сочувствовать главному герою. При этом авторы ленты не скрывали своей главной цели - добиться в Уганде смены власти. Фильм демонстрирует встречи Вайна с жителями гетто, его антикоррупционные песни, а затем - двухэтажный особняк и кадры, где он из дорогого автомобиля приветствует тех самых жителей гетто. Бедным людям предлагается мечта - жизнь, похожая на его собственную. Показана и жесткая сторона борьбы: избиения, аресты, убийства сторонников, домашний арест самого Вайна после выборов 2021 года, отказ пустить к нему посла США. И здесь невольно возникает вопрос о двойных стандартах: сложно представить себе ситуацию, при которой посол Уганды в США пытается навестить американского гражданина, открыто критикующего Белый дом. Победа Боби Вайна, которую западные медиа активно продвигали, изначально была иллюзией. Его реальная социальная база ограничена молодежью, маргинальными слоями и внешней поддержкой. Тем не менее он идеально вписывается в глобальный тренд - вытеснение профессиональных политиков шоуменами, дилетантами и популистами. В такие моменты идея «экспорта демократии» вновь оказывается важнее стабильности, и последствия этого выбора мир наблюдал уже не раз.