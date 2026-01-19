USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Турция с Израилем столкнулись еще в одном вопросе

новая геоэкономика
Эльнур Мамедов, автор haqqin.az
03:00 814

Мировая торговая архитектура входит в фазу глубокой перенастройки, и на этом фоне все отчетливее проступает скрытое соперничество за место ключевого транзитного узла между Азией и Европой.

В этой связи транспортный коридор IMEC - индийско-ближневосточно-европейский коридор - как один из наиболее значимых геоэкономических замыслов последнего десятилетия.

Напомним, что IMEC был представлен на саммите G20 в сентябре 2023 года и изначально задумывался как западная альтернатива торговым маршрутам, проходящим через Китай, Россию и Иран. В его основе - не просто транспортный коридор, а комплексная система, объединяющая железнодорожную логистику, морские порты, цифровую инфраструктуру, серверные центры обработки данных, линии электропередачи и трубопроводы для экспорта «зеленого» водорода. Реализация проекта способна сократить время доставки грузов между Индией и Европой на 40–50 процентов и тем самым изменить привычную географию глобальных цепочек поставок. Этот коридор поддерживается Соединенными Штатами, Европейским союзом, Индией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и рядом государств Восточного Средиземноморья.

IMEC — это не декларация о намерениях, а практический тест на способность государств действовать быстро и системно. Израиль рискует потерять не только транзитные доходы, но и более широкий набор стратегических преимуществ

IMEC открывает редкую историческую возможность превратиться в логистический, энергетический и цифровой хаб, встроенный в западную экономическую орбиту.

Однако этот шанс далеко не гарантирован. Параллельно развивается альтернативный маршрут, который продвигает Турция. Анкара традиционно рассматривает себя как естественные ворота между Востоком и Западом и воспринимает возможное исключение из IMEC, как удар по собственному стратегическому статусу. Турецкая дипломатия и бизнес-структуры уже работают над сирийско-иорданско-турецкой конфигурацией коридора, который позволил бы вывести торговые потоки в Европу в обход Израиля.

Особое внимание вызывает происходящее в самой Сирии. Порт Тартус сегодня обслуживается компанией DP World из ОАЭ, а порт Латакия - французским оператором. Это наглядный сигнал: в мире крупной инфраструктуры не существует политических сантиментов. Капитал идет туда, где есть предсказуемость, безопасность и способность быстро реализовывать проекты. Если Израиль не предложит понятные условия и не обеспечит устойчивую среду для инвесторов, интересы региональных и глобальных игроков вполне могут сместиться на север - даже ценой работы в нестабильной Сирии при покровительстве Турции.

Турецкая дипломатия и бизнес-структуры уже работают над сирийско-иорданско-турецкой конфигурацией коридора, который позволил бы вывести торговые потоки в Европу в обход Израиля

В глобальной инфраструктурной гонке действует жесткий принцип замены: те, кто не выполняет обязательства вовремя и не обеспечивает качественное исполнение, из игры выбывают. В этом смысле IMEC — это не декларация о намерениях, а практический тест на способность государств действовать быстро и системно. Израиль рискует потерять не только транзитные доходы, но и более широкий набор стратегических преимуществ, включая формирование долгосрочной заинтересованности мировых держав в его стабильности. Такая «взаимозависимость» сама по себе становится мощным элементом национальной безопасности.

Без региональной стабильности, прежде всего, без устойчивого урегулирования в Газе и политической перспективы, позволяющей выстроить полноценное сотрудничество с Саудовской Аравией и ОАЭ, крупные инвестиции будут неизбежно перенаправлены на альтернативные направления.

В конечном счете, IMEC — это стратегический страховой полис Израиля на XXI век. Но, как и в любом страховании, ключевое условие - своевременность. Окно возможностей не будет открыто бесконечно, а выбор между инициативой и промедлением определит, станет ли Израиль центральным звеном новой мировой торговой оси или уступит это место Турции и ее партнерам.

