Турция с Израилем столкнулись еще в одном вопросе

Мировая торговая архитектура входит в фазу глубокой перенастройки, и на этом фоне все отчетливее проступает скрытое соперничество за место ключевого транзитного узла между Азией и Европой. В этой связи транспортный коридор IMEC - индийско-ближневосточно-европейский коридор - как один из наиболее значимых геоэкономических замыслов последнего десятилетия. Напомним, что IMEC был представлен на саммите G20 в сентябре 2023 года и изначально задумывался как западная альтернатива торговым маршрутам, проходящим через Китай, Россию и Иран. В его основе - не просто транспортный коридор, а комплексная система, объединяющая железнодорожную логистику, морские порты, цифровую инфраструктуру, серверные центры обработки данных, линии электропередачи и трубопроводы для экспорта «зеленого» водорода. Реализация проекта способна сократить время доставки грузов между Индией и Европой на 40–50 процентов и тем самым изменить привычную географию глобальных цепочек поставок. Этот коридор поддерживается Соединенными Штатами, Европейским союзом, Индией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и рядом государств Восточного Средиземноморья.

IMEC открывает редкую историческую возможность превратиться в логистический, энергетический и цифровой хаб, встроенный в западную экономическую орбиту. Однако этот шанс далеко не гарантирован. Параллельно развивается альтернативный маршрут, который продвигает Турция. Анкара традиционно рассматривает себя как естественные ворота между Востоком и Западом и воспринимает возможное исключение из IMEC, как удар по собственному стратегическому статусу. Турецкая дипломатия и бизнес-структуры уже работают над сирийско-иорданско-турецкой конфигурацией коридора, который позволил бы вывести торговые потоки в Европу в обход Израиля. Особое внимание вызывает происходящее в самой Сирии. Порт Тартус сегодня обслуживается компанией DP World из ОАЭ, а порт Латакия - французским оператором. Это наглядный сигнал: в мире крупной инфраструктуры не существует политических сантиментов. Капитал идет туда, где есть предсказуемость, безопасность и способность быстро реализовывать проекты. Если Израиль не предложит понятные условия и не обеспечит устойчивую среду для инвесторов, интересы региональных и глобальных игроков вполне могут сместиться на север - даже ценой работы в нестабильной Сирии при покровительстве Турции.