Спринт к всемирной автократии

Наиболее яркой картинкой первого года после инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2025-го, стал варварский снос восточного крыла Белого дома с тем, чтобы там возвести грандиозный Бальный зал. Однако в течение всего годаизвестный танцор только тем и занимался, что разрушал до основания традиционные американские институты, ломал многолетние нормы и политические принципы, ставил себя выше закона, так что у всех разумных людей Америки и всего мира волосы вставали дыбом. Как говорит сотрудник American Enterprise Institute Норман Орнстейн, весь прошедший год был для Трампа «спринтом к автократии».

Крах инноватора-неврастеника Началось все с уничтожения федеральных агентств. Первую ответственную миссию возглавил Илон Маск, талантливый инноватор, по совместительству беспримерный неврастеник, который был поставлен во главе Управления госэффективности. Результатом его усилий стало увольнение 300 тысяч федеральных работников, которые не получили никакой компенсации и разошлись по домам к своим пребывающим в глубокой печали семьям. Далее продолжилась заморозка федеральных фондов в демократических штатах, ликвидация многолетних программ зарубежной помощи, уничтожение популярной в мире радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свободы», введение бессмысленных пошлин на импорт из десятков зарубежных стран. Они лишь повышали стоимость продуктов в американских магазинах, но к счастью почти никакие из этих тарифов не оказались долговременными - Трамп или отменял их, или радикально пересматривал. Одной из «революционных» акций Трампа стало развертывание войск Национальной гвардии в крупнейших городах Америки и резкое увеличение численности Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Она стала своего рода «эскадроном смерти» для президента — созданная для борьбы против нелегальной иммиграции эта узкоспециализированная служба расправлялась и с вполне законопослушными гражданами. 7 января в городе Миннеаполисе агентом ICE была застрелена гражданка США Рене Николь Гуд. Америка вскипела, бурные демонстрации протеста под лозунгом «Остановить гестапо Трампа!» охватили не только штат Миннесота, но и всю страну. А сам Трамп грозится бросить против протестующих 1500 военнослужащих и привести в действие так называемый «Закон о восстании» от 1807 года, который предоставляет президенту право использовать вооруженные силы для пресечения беспорядков.

Расправа с неугодными Кстати, в Миннеаполисе была замечена большая группа тех, кто по команде Трампа 6 января 2021 года взяли штурмом американский Капитолий. 47-й президент одним из первых указов помиловал всех 1600 нападавших на цитадель демократии и теперь часть из них участвует в разгоне мирных демонстрантов в Миннесоте. Перечень «славных дел» Дональда Трампа широк и разнообразен. Президент США обрушил гнев на многих своих политических противников. Генеральному прокурору Пэм Бонди, верной своей собачке он поручил возбудить уголовные дела против бывшего директора ФБР Джеймса Коми (тот, по словам Трампа был «виноват как черт» в том, что распространял ложную информацию о вмешательствеРоссии в президентскую кампанию 2016 года), против генпрокурора Нью-Йорка Летишии Джеймс (она вела дело по финансовым махинациям Трампа) и сенатора Адама Шиффа, инициировавшего два импичмента в Конгрессе против Трампа. В своей риторике по отношению к тем, кого Трамп не любит, он предельно груб. Выступая на заседании Экономического клуба Детройта 13 января он назвал экс-президента Джо Байдена «абсолютным болваном», а о председателе Федеральной резервной системы США Джереми Пауэлле сказал, что тот «полный идиот».

Впрочем, иногда и президент получает ответ. Во время посещения завода Ford в Детройте один из рабочих назвал его «покровителем педофилов» (он имел в виду файлы сексуального преступника Джеффри Эпштейна). В ответ Трамп поднял средний палец: «Fuck you!». В сфере внешней политики Дональд Трамп также отличился действиями, которые не получили поддержку ни в стране, ни в мире. В Венесуэле его спецназ Delta совершил феерическую операцию по захвату диктатора Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Однако в стране ничего не изменилось — брутальный чавистский режим с теми же самыми генералами-головорезами остался у власти. Трамп объявил, что «США будут руководить Венесуэлой». Но это пустые слова. Как говорит Ребекка Хэннон, социолог из университета Флориды и эксперт по вопросам безопасности Венесуэлы, сделать это практически невозможно. Обширную прифронтовую зону с Колумбией полностью контролируют повстанцы из колумбийской «Армии национального освобождения», золотые прииски на юге - во власти местных криминальных групп. Нефтяные месторождения страны находятся далеко от Каракаса, и там также хозяйничает организованная преступность. Города - под пятой вооруженных бандитских групп, известных как colectivos. «Венесуэла представляет из себя коктейль из соперничества бандитских группировок между собой, а также из противостояния вооруженных бандитов и власти» - говорит Хэннон New York Times.

Преданный Иран Временно исполняющая обязанности президента, заручившаяся поддержкой и доверием Трампа Делси Родригес, важная птица в чавесовском режиме, которую венесуэльцы называют «ведьмой» объявила об освобождении 400 политических заключенных страны. Но по мере того, как проводился этот процесс, выяснилось, что очень большая группа узников пропала без вести. Куда они делись? Хаотические действия Трампа по отношению к Ирану были еще хуже. Мировое сообщество поняло резоны, почему он отказался от военной акции против Тегерана, которая могла создать тотальный хаос на Ближнем Востоке, но не привести к свержению режима аятолл. Но для чего тогда он выступал в разгар восстания с призывом к иранцам выходить на улицы и захватывать правительственные учреждения? Он им говорил: «Сделайте Иран снова великим» и заявлял, что «помощь уже в пути», но не пояснял, что имеет в виду. Тысячи людей по его призыву вышли на улицу, начали захваты зданий приспешников режима и... попали под пулеметный огонь. Их гибель - на совести Трампа. «Он выступил как провокатор и предал нас», - говорят о нем иранцы.

А какой красочный сюжет разворачивается вкруг желания Дональда Трампа захватить Гренландию. Страны Западной Европы встали на пути введения им 15-ти процентных пошлин на импорт их товаров в США, и в ответ пригрозили президенту США тем, что примут оглушительные меры, наложив на американские товары тарифы в размере 93 миллиардов долларов. CNN назвал это «торговой базукой» ЕС против Америки. «Старушка Европа» впервые проявила мужество в противостоянии с «императором мира» и, возможно это только начало. Даст ли Трамп заднюю, неизвестно. Он отправился на Всемирный форум в Давос, и в ближайшую среду будет там объясняться с мировой общественность. Политоги уже назвали его выступление как презентацию «эры Трампа». А как реагируют на итоги первого года 47-го президента сами американцы? По результатам опроса, проведенного CNN в середине января, 58 процентов граждан США считают, что этот первый год был для него провальным. Только 37 процентов полагает, что он ставит интересы страны выше собственных. Его общий рейтинг, который в феврале прошлого года составлял 48 процентов, скатился до 39. Нация негодует Негативной была реакция и на разрушение Белого дома, и на переименование крупнейшего культурного центра страны - Центра Кеннеди в Вашингтоне, в название которого было добавлено его имя. На прошлой неделе Трамп принял участие в церемонии, посвященной переименованию участка Южного бульвара во Флориде в его честь При жизни, заметим. Столичные остряки говорят, что скоро и столицу переименуют в Трамптаун.