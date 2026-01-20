Забрали и потопили «AzərTürkBank»

Один из системно значимых банков Азербайджана - акционерное общество «AzərTürkBank», контрольный пакет акций которого принадлежит государству, продемонстрировал по итогам прошлого года резкое сокращение чистой прибыли. Согласно опубликованному финансовому отчету, чистая прибыль банка составила 10 миллионов 131 тысячу манатов, что на 52,4 процента, или на 11 миллионов 177 тысяч манатов, меньше показателя предыдущего года. В 2024 году банк завершил отчетный период с чистой прибылью в размере 21 миллиона 308 тысяч манатов. Снижение финансового результата совпало по времени с изменением структуры акционеров банка. «AzərTürkBank», основанный в 1995 году, традиционно находился под контролем государства, которому принадлежали 75 процентов акций, управлявшихся через «Азербайджанский инвестиционный холдинг». Холдинг был создан в 2020 году для централизованного управления государственными пакетами акций, включая активы SOCAR.

Однако в прошлом году в структуре акционеров произошли изменения: 51 процент акций банка приобрел SOCAR. В результате доля государства в капитале банка в целом не изменилась, однако контроль над управлением перешел непосредственно к государственной нефтяной компании. В настоящее время структура акционеров выглядит следующим образом: SOCAR владеет 51 процентом акций, Госслужба по имущественным вопросам при Министерстве экономики - 24 процентами, турецкий «Ziraat Bank» - 12,37 процента, «Ziraat Bank International» - 1,08 процента, «AzRe Təkrarsığorta» - 6,55 процента, доля «Qala Həyat Sığorta» указана без конкретного процента. Таким образом, если ранее банк управлялся через инвестиционный холдинг при Министерстве экономики, то теперь ключевое влияние на принятие решений сосредоточено у SOCAR. После перехода контрольного пакета в банке произошли кадровые изменения, ряд ключевых управленческих позиций заняли представители нефтяной компании и была начата реализация новой управленческой стратегии. В финансовом отчете банка указывается, что основными причинами резкого сокращения чистой прибыли стали рост процентных и непроцентных расходов, а также увеличение объема резервов на возможные убытки. При этом операционные доходы банка в 2025 году, напротив, выросли по сравнению с 2024 годом на 18 миллионов 624 тысячи манатов или на 12,7 процента, составив 165 миллионов 89 тысяч манатов. Однако рост доходов сопровождался опережающим увеличением операционных расходов, достигших 143 миллионов 184 тысяч манатов - рост на 25,2 процента.

Наиболее ощутимыми в росте расходов оказались процентные издержки, увеличившиеся на 17 миллионов 109 тысяч манатов или на 35,8 процента, достигнув 64 миллионов 855 тысяч манатов. Основной причиной стало удорожание привлеченных средств и рост других процентных обязательств. Существенным фактором снижения итоговой прибыли стало увеличение отчислений в резервы на возможные убытки. В 2025 году они составили 8 миллионов 285 тысяч манатов, что на 3 миллиона 267 тысяч манатов больше, чем годом ранее. Таким образом, несмотря на рост доходов и активов, на финансовых результатах банка сказались в итоге давление расходов и консерватизм резервной политики. По итогам 2025 года совокупные активы «AzərTürkBank» выросли более чем на 104 миллиона манатов, превысив 2 миллиарда 188 миллионов манатов. Таким образом, на фоне увеличения масштабов бизнеса и активов чистая прибыль банка сократилась более чем вдвое - разительный контраст в сравнении с предыдущими этапами развития «AzərTürkBank».

Напомним, что в конце 2014 года государство приобрело 50 процентов акций банка, когда его уставный капитал составлял 13 миллионов 450 тысяч манатов. В результате государственной докапитализации в размере 36 миллионов 550 тысяч манатов уставный капитал был доведен до 50 миллионов манатов, а доля государства достигла 75 процентов. В тот период «AzərTürkBank» по объему активов, кредитов и депозитов занимал одну из последних позиций в банковской системе страны, однако завершил 2014 год с чистой прибылью в размере 13 миллионов 430 тысяч манатов, из которых 87 процентов пришлись на процентные доходы. В последующие годы банк прошел этап активного развития. Уже в 2015 году были расширены корпоративный клиентский портфель и линейка банковских продуктов, что привело к резкому росту депозитов и кредитов. По итогам 2015 года активы банка достигли 663 миллионов 680 тысяч манатов, кредитный портфель - 401 миллион 780 тысяч манатов, привлеченные депозиты - 261 миллион 60 тысяч манатов, а депозиты других банков и организаций - 363 миллиона 360 тысяч манатов. В том же году банк получил чистую прибыль в размере 25 миллионов 340 тысяч манатов, при этом удельный вес процентных доходов в структуре прибыли заметно снизился за счет роста непроцентных поступлений. Банк активно инвестировал в модернизацию инфраструктуры, внедрение современных информационных технологий и процессинговых решений, опередив по этим параметрам ряд других системно значимых банков. Был создан собственный карт-процессинговый центр, что сделало «AzərTürkBank» одним из четырех банков в стране, обладающих подобной инфраструктурой. Расширялась сеть филиалов, открывались новые отделения, улучшались позиции банка в рейтингах. По итогам первого полугодия 2016 года «AzərTürkBank» входил по ряду показателей в первую пятерку банков страны, а стабильное развитие продолжалось и в последующие годы.