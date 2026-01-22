Трамп спутал все карты

Выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе ждали, оно было обречено на цитирование мировыми СМИ. При этом президент Америки сумел обойти практически все острые международные проблемы, на которых обычно сфокусирован Давосский форум, не предложив, разумеется, никакого их решения. Центральной темой своего выступления, длившегося более часа, он сделал требование отдать Америке Гренландию. Но и здесь не предложил ничего «прорывного», когда, с одной стороны, потребовал немедленно начать переговоры о продаже острова США, с другой - заверил, что не будет брать его силой.

Это не угроза, получается, а обозначение готовности сдать назад, если не получится добиться желаемого. Более весомая угроза может состоять в том, что в случае «неповиновения» Европы по «гренландскому вопросу» Трамп попытается задушить ее пошлинами. Но пошлины – это обоюдоострое оружие, которое может ударить и по самим США. Пока не очень понятен механизм их введения. Президент США с 1 февраля ввел их против 8 стран Европы. Но все они (с частичным исключением для Британии) находятся в зоне свободной торговли. А потому перемещая товары внутри этой зоны, могут американские ограничения легко обходить. Все основные тезисы его выступления, касавшиеся Гренландии, были списком обид. Датчане, по его словам, неблагодарные. Также привычно он принялся критиковать европейские страны. Мол, некоторые из них находятся «не в лучшем состоянии». Дескать, Европа движется в неправильном направлении и стала проблемным континентом. Среди основных проблем Европы он назвал нелегальную иммиграцию и снижение инвестиций. В Америке же, по его словам, все идет прекрасно. По словам Трампа, США — это экономический двигатель планеты, а рост американской экономики приносит выгоду всем странам. Если дела в Америке идут плохо, то плохо всему миру. Даже Канада, по словам Трампа, «существует благодаря Соединенным Штатам». Затеянный им протекционизм Трамп оправдывает тем, что исправляет ущерб, который ранее нанесли США торгующие с ними страны. По его словам, США уже заключили выгодные торговые сделки, покрывающие 40% внешней торговли страны. Нашлось в его речи место и Украине. Но не прозвучало никаких принципиально новых тезисов. Достаточно неожиданно на «украинском треке» тем не менее вновь появилось некоторое движение. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи в Давосе со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым срочно засобирался в Москву на встречу с российским президентом уже 22 января. Компанию Уиткоффу составит зять Трампа Джаред Кушнер. По словам Уиткоффа, за последние недели удалось достичь значимых успехов в урегулировании ситуации в Украине. В связи с чем он выразил надежду, что Россия пойдет на соглашение по Украине. Ведь 20-пунктный мирный план Трампа «готов более чем на 90%». Впрочем, он был готов на эти же 90% еще в конце прошлого года, при том что ключевые «10%» оставались несогласованными – территориальный вопрос (уход ВСУ из Донбасса) и гарантии безопасности Украины в свете готовности Европы отправить туда свои войска (Москва категорически против).

Визит Уиткоффа, по словам которого территориальный вопрос не урегулирован до сих пор, ожидался в Москву и в декабре, потом в начале января. Он должен был состояться по итогам консультаций, которые проводил украинский лидер с европейскими союзниками и американцами. С тех пор так и не возникло ощущения, что по самым спорным вопросам достигнут нужный Москве компромисс. Тем не менее Уиткофф, как и сам Трамп, придерживается типичной американской тактики ведения переговоров. У Трампа выработалась эта манера, когда он еще в бизнесе работал. Согласно этой манере, когда ты ведешь переговоры, то должен звучать максимально оптимистично: вот-вот мы договоримся, вот-вот все будет готово. Это называется тактикой повышения ожиданий. В том числе она давит на партнера. И потом, если что-то срывается, то они и выставляются крайними — это не из-за него не получилось, не согласованы какие-то «жалкие 10%». Просто партнер оказался несговорчивым и уперся в последний момент. В связи с какими-то возможными подвижками в переговорном процессе в Давос срочно засобирался и Зеленский. Еще вчера ему надо было непременно остаться в Киеве, чтобы разруливать критическую ситуацию в энергетике после российских массированных по ней ударов. Но сегодня он уже вроде бы снова собрался на встречу с Трампом.