Угроза атаки на Иран
Новость дня
Угроза атаки на Иран

Опасная игра США с «курдскими спичками»

кипящий котел - Ближний Восток
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
03:03 509

Продолжающееся противостояние между курдами и правительством в Дамаске фактически распахнуло ворота многочисленных тюрем и лагерей, в которых содержатся боевики ИГИЛ и члены их семей.

Из таких мест, как Аль-Хол, Аль-Родж и Аль-Актан, на свободу выходят десятки тысяч радикалов. Этот процесс создает прямую угрозу возрождения террористической организации и запуска самых мрачных сценариев для всего региона.

Тюрьмы и лагеря, находившиеся до последнего времени под контролем курдской армии - Сирийских демократических сил (СДС), постепенно переходят под ответственность правительства в Дамаске. Курдские формирования, сотрудничавшие с США и сыгравшие в свое время ключевую роль в разгроме ИГИЛ, сегодня покидают эти территории, фактически утратив статус важного союзника. Те, кто принимал решение о передаче контроля над лагерями и тюрьмами - региональные игроки и внешние покровители курдских сил, - по сути открыли ящик Пандоры, выпустив на свободу накопившееся зло и попытались поспешно закрыть тему, оставив после себя лишь разрушенные ожидания и новую зону нестабильности.

В свое время президент Рональд Рейган цинично заметил: «Курды - они как спички: когда нужно, мы их зажигаем, когда нужно - гасим»

Как следствие, лагерь Аль-Хол продолжает выполнять роль своеобразной колыбели террора, в которой формируются новые поколения экстремистов. Эти лагеря давно называют «инкубаторами терроризма», поскольку представляют собой идеальную среду для пропаганды и распространения радикальной идеологии. Важно учесть, что, несмотря на формальный контроль со стороны сил безопасности, агитация ИГИЛ внутри лагерей и тюрем не прекращалась ни на один день.

Так, в мае прошлого года курдские подразделения обнаружили в Аль-Холе пятнадцать «спящих ячеек» ИГИЛ, а также значительные запасы оружия и взрывчатых веществ. Сегодня в Аль-Холе, занимающем площадь 3,1 квадратного километра, содержатся около 37 тысяч человек. Большинство из них - граждане Сирии и Ирака, однако среди заключенных находятся 6500 иностранцев из 42 стран. Основную массу составляют женщины и дети боевиков. Добавим, что в лагере Аль-Родж удерживаются более 2500 иностранных террористов.

Изначально Аль-Хол был рассчитан на 10 тысяч человек, однако уже к концу 2019 года число находившихся там превысило 74 тысячи. В 2021-м эта цифра сократилась до 62 тысяч, включая около 10 тысяч иностранцев из 57 стран. Курдская администрация на протяжении многих лет призывала государства забрать своих граждан, однако отклик оказался минимальным.

Те, кто принимал решение о передаче контроля над лагерями и тюрьмами - региональные игроки и внешние покровители курдских сил, - по сути открыли ящик Пандоры, выпустив на свободу накопившееся зло и попытались поспешно закрыть тему

Так, Великобритания вообще отказалась возвращать на родину своих подданных, а США до сих пор репатриировали лишь одну женщину.

Более активную позицию заняли Россия, Азербайджан, Саудовская Аравия и Марокко. Швеция, Норвегия и Франция соглашались забирать только сирот. В результате заключенные в Сирии десятки тысяч иностранных боевиков и членов их семей оказались никому не нужны. Нет сомнений, что после фактического «освобождения» Аль-Хола они останутся на территории Сирии – плохая новость для гражданского населения, учитывая, что речь идет о фанатиках религиозного экстремизма, убежденных сторонниках идеологии ИГИЛ.

По свидетельствам очевидцев, в этих лагерях никогда не было спокойствия. Подпольные структуры ИГИЛ продолжают поддерживать связь с заключенными, а тех, кто отказывается подчиняться, подвергали жестоким наказаниям и казням. Несмотря на прошедшие годы, лагеря остаются кадровым резервом террористической организации, а дети, выросшие в этих условиях, формируются под постоянным воздействием ультрарадикальной идеологии. Это означает, что нынешние процессы объективно превращают северо-восток Сирии, граничащий с Турцией и Ираком, в плацдарм для возможного возрождения ИГИЛ и нового витка хаоса в регионе.

К этому добавляется и фактор самого Дамаска. Значительная часть представителей нынешнего сирийского режима имела в прошлом тесные связи с ИГИЛ, Аль-Каидой ли другими радикальными структурами, что во многом объясняет их лояльное отношение к террористам. Поэтому вполне ожидаемо, что к экстремистам, выходящим из тюрем и лагерей, власти Сирии будут относиться без жесткой репрессивной линии.

По свидетельствам очевидцев, в этих лагерях никогда не было спокойствия. Подпольные структуры ИГИЛ продолжают поддерживать связь с заключенными, а тех, кто отказывается подчиняться, подвергали жестоким наказаниям и казням

Пока тюрьмы находились под контролем курдских формирований, стоявших на противоположных ИГИЛ идеологических позициях и понесших наибольшие потери в борьбе с террористами, сохранялась иллюзия сохранения определенного баланса. Теперь же Сирийские демократические силы и курдские бойцы утратили актуальность для своих покровителей в Вашингтоне, что и привело к передаче контролируемых ими территорий правительству в Дамаске, которое не разделяет принципиально враждебного отношения курдов к ИГИЛ.

Комментируя новое соотношение сил, посол США в Турции Том Барак прямо заявил, что курды «потеряли актуальность в борьбе против ИГИЛ», поскольку правительство в Дамаске, по словам Барака, «обладает всеми возможностями для обеспечения безопасности». Иными словами, в обновленной американской доктрине курды в который раз превратились в разыгранную и списанную за ненадобностью карту. В связи с чем возникает закономерный вопрос: не скрывается ли за этим сознательное желание США вновь выпустить из бутылки джинна ИГИЛ?

К слову, для курдов подобная ситуация не нова. В свое время президент Рональд Рейган цинично заметил: «Курды - они как спички: когда нужно, мы их зажигаем, когда нужно - гасим».

Похоже, «курдские спички» решили за ненадобностью в очередной раз погасить.

