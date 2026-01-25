USD 1.7000
EUR 1.9977
RUB 2.2470
Подписаться на уведомления
Угроза атаки на Иран
Новость дня
Угроза атаки на Иран

Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде

новый поворот
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
14:16 1673

Резкое обострение риторики между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, вылившееся в публичные обвинения в подрывной деятельности ОАЭ и работе Эмиратов в интересах «третьих сил», фиксирует качественный сдвиг внутри суннитского блока Ближнего Востока.

Речь уже не о тактических разногласиях между двумя близкими союзниками по йеменской кампании или о конкуренции экономических моделей двух богатейших монархий Персидского залива. На поверхность выходит системный конфликт стратегий, в котором Эр-Рияд все чаще рассматривает внешнеполитический курс ОАЭ как фактор дестабилизации регионального баланса и угрозу собственным долгосрочным интересам.

Взаимные обвинения выливаются на страницах столь респектабельных СМИ, как «Аль-Джазира». При этом конфликт описывается не в категориях дипломатических расхождений, а как разрыв между исторической памятью и нынешней практикой власти.

На поверхность выходит системный конфликт стратегий, в котором Эр-Рияд все чаще рассматривает внешнеполитический курс ОАЭ как фактор дестабилизации регионального баланса и угрозу собственным долгосрочным интересам

Исторический аргумент в саудовской интерпретации играет ключевую роль. Напоминание о том, что именно король Саудовской Аравии Фейсал бин Абдулазиз был одним из архитекторов независимости Объединенных Арабских Эмиратов, использовавшим для обеспечения их суверенитета свое влияние в Лондоне, Вашингтоне и Тегеране, не столько апеллирует к прошлому, сколько подчеркивает асимметрию вкладов. Саудовская Аравия видит себя гарантом региональной стабильности, в то время как ОАЭ, по этой логике, превратились из бенефициара системы в ее активного подрывателя.

В анализах экспертов красной линией проходит психологический и идеологический компонент. Быстрый приток инвестиций, перераспределение туристических потоков и рост международного политического веса Эр-Рияда подталкивают руководство ОАЭ к поиску компенсаторных альянсов, позволяющих усилить собственное влияние за пределами традиционного арабского пространства.

Именно в этом контексте в саудовском дискурсе появляется жесткая формула «троянского коня», применяемая к роли Эмиратов в регионе. Она отражает убеждение, что ставка Абу-Даби на нетрадиционные партнерства и непрямые инструменты влияния, включая активность на Африканском Роге, в Йемене, Судане, Ливии и Сомали, подрывает коллективные арабские позиции и создает новые линии напряжения.

Особое раздражение саудитов вызывает деятельность ОАЭ в портах и логистических узлах, которые в Эр-Рияде рассматривают как элементы будущего геоэкономического контроля над ключевыми торговыми и энергетическими маршрутами.

Разрыв между Эр-Риядом и Абу-Даби приобретает значение симптома более глубокого процесса - распада прежних неформальных иерархий на Ближнем Востоке. Регион вступает в фазу, где союзники становятся конкурентами

Недавний йеменский эпизод стал лишь триггером, обнажившим глубокие противоречия, накопившиеся между Эр-Риядом и Абу-Даби. Захват силами, поддерживаемыми Эмиратами, нефтяных месторождений, находившихся под саудовским влиянием, был воспринят в Эр-Рияде как прямой вызов и попытка пересмотра договоренностей, считавшихся ранее негласным фундаментом коалиции. Военный ответ Саудовской Аравии сопровождался не менее жесткой информационной кампанией, в которой обвинения в «произраильской ориентации» Абу-Даби стали частью более широкой стратегии делегитимации регионального курса ОАЭ.

Саудиты интерпретируют действия ОАЭ как систематическое вмешательство в дела целого ряда государств - от Египта до стран Африки. Причем цель этого вмешательства -  формирование сети опорных пунктов влияния, не связанных обязательствами арабской солидарности.

Особый акцент делается на Африканском Роге и Сомалиленде, где конкуренция за порты и военную инфраструктуру рассматривается саудовскими аналитиками как элемент долгосрочной борьбы за контроль над Баб-эль-Мандебским проливом и морскими путями между Красным морем и Индийским океаном.

Важно отметить, что подобная риторика отражает не только эмоциональную реакцию, но и изменение дипломатической логики Эр-Рияда. Саудовская Аравия все реже стремится сглаживать противоречия внутри суннитского лагеря и все чаще выносит их в публичное пространство, используя для формирования нового нарратива различные медиа и экспертные площадки. В этом нарративе ОАЭ перестают быть младшим партнером и превращаются в самостоятельного, но проблемного игрока, чьи действия требуют сдерживания.

Таким образом, разрыв между Эр-Риядом и Абу-Даби приобретает значение симптома более глубокого процесса - распада прежних неформальных иерархий на Ближнем Востоке. Регион вступает в фазу, где союзники становятся конкурентами, а историческая память используется уже как политический инструмент.

Читайте по теме

Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
18 января 2026, 12:22 5906
Еще два короля столкнулись война миров
8 января 2026, 13:44 8024
Три европейца вместе – это партия. Три араба – только раскол наша корреспонденция
7 декабря 2025, 09:42 7161
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 265
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 1503
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп
13:39 2133
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 7702
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 7404
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4369
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4544
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1957
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2740
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2862
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 5267

ЭТО ВАЖНО

Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
Барзани и Абди обсуждают последние события в Сирии
15:28 265
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
Миротворцы в Донбассе: новые детали переговоров в Абу-Даби
14:33 1503
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще…
Утопаете в нечистотах? Потерпите еще… наш спецреп
13:39 2133
Замерзшая совесть России
Замерзшая совесть России горячая тема
00:40 7702
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?
10:14 7404
Опасная игра США с «курдскими спичками»
Опасная игра США с «курдскими спичками» кипящий котел – Ближний Восток
03:03 4369
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев»
Путин не угрожает, как Хрущев, «запустить ежа в штаны американцев» наша корреспонденция; все еще актуально
24 января 2026, 22:13 4544
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
Гвардейцы Миннесоты против федералов Трампа
12:20 1957
Новые данные о жертвах протестов в Иране
Новые данные о жертвах протестов в Иране
11:41 2740
Америке еще нужно время
Америке еще нужно время
10:28 2862
Дочь в ответе за отца
Дочь в ответе за отца
09:38 5267
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться