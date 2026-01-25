Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде

Резкое обострение риторики между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, вылившееся в публичные обвинения в подрывной деятельности ОАЭ и работе Эмиратов в интересах «третьих сил», фиксирует качественный сдвиг внутри суннитского блока Ближнего Востока.
Речь уже не о тактических разногласиях между двумя близкими союзниками по йеменской кампании или о конкуренции экономических моделей двух богатейших монархий Персидского залива. На поверхность выходит системный конфликт стратегий, в котором Эр-Рияд все чаще рассматривает внешнеполитический курс ОАЭ как фактор дестабилизации регионального баланса и угрозу собственным долгосрочным интересам.
Взаимные обвинения выливаются на страницах столь респектабельных СМИ, как «Аль-Джазира». При этом конфликт описывается не в категориях дипломатических расхождений, а как разрыв между исторической памятью и нынешней практикой власти.
Исторический аргумент в саудовской интерпретации играет ключевую роль. Напоминание о том, что именно король Саудовской Аравии Фейсал бин Абдулазиз был одним из архитекторов независимости Объединенных Арабских Эмиратов, использовавшим для обеспечения их суверенитета свое влияние в Лондоне, Вашингтоне и Тегеране, не столько апеллирует к прошлому, сколько подчеркивает асимметрию вкладов. Саудовская Аравия видит себя гарантом региональной стабильности, в то время как ОАЭ, по этой логике, превратились из бенефициара системы в ее активного подрывателя.
В анализах экспертов красной линией проходит психологический и идеологический компонент. Быстрый приток инвестиций, перераспределение туристических потоков и рост международного политического веса Эр-Рияда подталкивают руководство ОАЭ к поиску компенсаторных альянсов, позволяющих усилить собственное влияние за пределами традиционного арабского пространства.
Именно в этом контексте в саудовском дискурсе появляется жесткая формула «троянского коня», применяемая к роли Эмиратов в регионе. Она отражает убеждение, что ставка Абу-Даби на нетрадиционные партнерства и непрямые инструменты влияния, включая активность на Африканском Роге, в Йемене, Судане, Ливии и Сомали, подрывает коллективные арабские позиции и создает новые линии напряжения.
Особое раздражение саудитов вызывает деятельность ОАЭ в портах и логистических узлах, которые в Эр-Рияде рассматривают как элементы будущего геоэкономического контроля над ключевыми торговыми и энергетическими маршрутами.
Недавний йеменский эпизод стал лишь триггером, обнажившим глубокие противоречия, накопившиеся между Эр-Риядом и Абу-Даби. Захват силами, поддерживаемыми Эмиратами, нефтяных месторождений, находившихся под саудовским влиянием, был воспринят в Эр-Рияде как прямой вызов и попытка пересмотра договоренностей, считавшихся ранее негласным фундаментом коалиции. Военный ответ Саудовской Аравии сопровождался не менее жесткой информационной кампанией, в которой обвинения в «произраильской ориентации» Абу-Даби стали частью более широкой стратегии делегитимации регионального курса ОАЭ.
Саудиты интерпретируют действия ОАЭ как систематическое вмешательство в дела целого ряда государств - от Египта до стран Африки. Причем цель этого вмешательства - формирование сети опорных пунктов влияния, не связанных обязательствами арабской солидарности.
Особый акцент делается на Африканском Роге и Сомалиленде, где конкуренция за порты и военную инфраструктуру рассматривается саудовскими аналитиками как элемент долгосрочной борьбы за контроль над Баб-эль-Мандебским проливом и морскими путями между Красным морем и Индийским океаном.
Важно отметить, что подобная риторика отражает не только эмоциональную реакцию, но и изменение дипломатической логики Эр-Рияда. Саудовская Аравия все реже стремится сглаживать противоречия внутри суннитского лагеря и все чаще выносит их в публичное пространство, используя для формирования нового нарратива различные медиа и экспертные площадки. В этом нарративе ОАЭ перестают быть младшим партнером и превращаются в самостоятельного, но проблемного игрока, чьи действия требуют сдерживания.
Таким образом, разрыв между Эр-Риядом и Абу-Даби приобретает значение симптома более глубокого процесса - распада прежних неформальных иерархий на Ближнем Востоке. Регион вступает в фазу, где союзники становятся конкурентами, а историческая память используется уже как политический инструмент.