Саудовская Аравия и ОАЭ: от раскола к открытой вражде

Резкое обострение риторики между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, вылившееся в публичные обвинения в подрывной деятельности ОАЭ и работе Эмиратов в интересах «третьих сил», фиксирует качественный сдвиг внутри суннитского блока Ближнего Востока. Речь уже не о тактических разногласиях между двумя близкими союзниками по йеменской кампании или о конкуренции экономических моделей двух богатейших монархий Персидского залива. На поверхность выходит системный конфликт стратегий, в котором Эр-Рияд все чаще рассматривает внешнеполитический курс ОАЭ как фактор дестабилизации регионального баланса и угрозу собственным долгосрочным интересам. Взаимные обвинения выливаются на страницах столь респектабельных СМИ, как «Аль-Джазира». При этом конфликт описывается не в категориях дипломатических расхождений, а как разрыв между исторической памятью и нынешней практикой власти.

Исторический аргумент в саудовской интерпретации играет ключевую роль. Напоминание о том, что именно король Саудовской Аравии Фейсал бин Абдулазиз был одним из архитекторов независимости Объединенных Арабских Эмиратов, использовавшим для обеспечения их суверенитета свое влияние в Лондоне, Вашингтоне и Тегеране, не столько апеллирует к прошлому, сколько подчеркивает асимметрию вкладов. Саудовская Аравия видит себя гарантом региональной стабильности, в то время как ОАЭ, по этой логике, превратились из бенефициара системы в ее активного подрывателя. В анализах экспертов красной линией проходит психологический и идеологический компонент. Быстрый приток инвестиций, перераспределение туристических потоков и рост международного политического веса Эр-Рияда подталкивают руководство ОАЭ к поиску компенсаторных альянсов, позволяющих усилить собственное влияние за пределами традиционного арабского пространства. Именно в этом контексте в саудовском дискурсе появляется жесткая формула «троянского коня», применяемая к роли Эмиратов в регионе. Она отражает убеждение, что ставка Абу-Даби на нетрадиционные партнерства и непрямые инструменты влияния, включая активность на Африканском Роге, в Йемене, Судане, Ливии и Сомали, подрывает коллективные арабские позиции и создает новые линии напряжения. Особое раздражение саудитов вызывает деятельность ОАЭ в портах и логистических узлах, которые в Эр-Рияде рассматривают как элементы будущего геоэкономического контроля над ключевыми торговыми и энергетическими маршрутами.