… И Саудовская Аравия уходит к Турции. Вместе с инвестициями

Нарастающее сближение Турции и Саудовской Аравии, осуществляемое при политической и стратегической поддержке США, формирует новую конфигурацию сил на Ближнем Востоке, представляющую собой качественно иной этап региональной трансформации. Речь идет не о ситуативном потеплении отношений между Анкарой и Эр-Риядом, а о выстраивании устойчивой оси, в которой Турция претендует на роль центрального узла безопасности, логистики и политического влияния, соединяющего Ближний Восток, Северную Африку, Красное море и прилегающие пространства Азии. Активизация турецко-саудовского взаимодействия совпала с одновременным улучшением отношений Анкары с Вашингтоном и с постепенным перераспределением американского внимания и ответственности в регионе. Сокращение прямого военного присутствия США в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, передача части функций обеспечения безопасности региональным игрокам и ожидание структурных изменений в Иране создают благоприятную среду для усиления Турции как опорного партнера Запада, но уже не в традиционной евроатлантической парадигме безопасности, а в более гибком, транзакционном формате.

Политика Реджепа Тайипа Эрдогана в данном контексте носит прагматичный и многослойный характер. Турция одновременно расширяет военное и разведывательное присутствие в Сирии, укрепляет связи с Ираком, Иорданией и Ливаном, наращивает активность в Африке, на Балканах, в Центральной Азии и на Южном Кавказе, включая азербайджанское направление, и при этом стремится встроиться в новые форматы безопасности, подобные соглашению между Саудовской Аравией и Пакистаном, обладающим ядерным потенциалом. Все это превращает Анкару в игрока, способного оперировать сразу на нескольких стратегических театрах, используя как военные, так и экономические инструменты. В этом контексте сближение с Эр-Риядом придает стратегии Турции дополнительную глубину. Для Саудовской Аравии турецкое партнерство вписывается в логику программы «Видение 2030», в которой тесно переплетены вопросы безопасности, индустриализации и диверсификации экономики. Для Турции же саудовский капитал становится на фоне внутренней экономической уязвимости, высокой инфляции, валютных колебаний и дефицита энергоносителей важнейшим ресурсом. Рост двустороннего саудовско-турецкого товарооборота, масштабные контракты в оборонной сфере и обмен технологиями в области беспилотных систем, бронетехники и военно-морских платформ превращают Саудовскую Аравию в ключевого заказчика турецкой оборонной промышленности и одновременно в стратегического инвестора.