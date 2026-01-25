Товарищ Си добивает «красных принцев»

Сообщение Министерства обороны Китая о начале расследования в отношении генералов Чжан Юйся и Лю Чжэньли - тот редкий случай, когда под удар одновременно попали две ключевые фигуры на самой верхушке Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Привычная для китайского официоза формула «серьезные нарушения дисциплины и закона» в реальности означает политическое падение еще до завершения следствия и сигнализирует о глубинных процессах внутри НОАК. Чжан Юйся - фигура почти символическая для эпохи Си Цзиньпина. Он принадлежит к поколению так называемых «красных принцев»: его отец, генерал Чжан Цзунсюнь, был ветераном гражданской войны и одним из ближайших соратников Мао Цзэдуна. Сам Чжан Юйся сделал карьеру благодаря репутации жесткого управленца, тесно связанного с товарищем Си еще со времен службы в военных округах Фуцзяни и Шэньси. В отличие от многих современных китайских генералов, он имеет боевой опыт - участвовал в китайско-вьетнамской войне 1979 года, что в условиях НОАК, давно не воевавшей в реальных конфликтах, считалось важным элементом его авторитета.

В статусе заместителя председателя Центральной военной комиссии Чжан Юйся фактически курировал реализацию ключевых военных реформ Си Цзиньпина: переход от территориальных военных округов к объединенным театрам военных действий, ускоренное развитие ракетных войск и военно-морского флота, а также интеграцию космических и киберкомпонентов в систему командования. Его влияние распространялось далеко за пределы сугубо военной сферы - будучи членом Политбюро ЦК КПК он участвовал в обсуждении оборонных расходов, стратегических приоритетов в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря, а также в кадровых решениях, определявших облик армии на десятилетия вперед. Именно поэтому расследование против него воспринимается как удар не только по отдельному генералу, но и по одному из столпов системы, выстроенной самим Си. Лю Чжэньли - фигура иного типа, менее публичная, но не менее значимая с точки зрения оперативного управления. В качестве начальника Объединенного штаба НОАК он занимал позицию, сопоставимую с начальником Генерального штаба в западных армиях. Через его аппарат проходили планы учений, оперативные сценарии, вопросы координации между сухопутными войсками, флотом, авиацией и ракетными силами. Именно структуры, которыми он руководил, отвечали за разработку сценариев возможных операций вокруг Тайваня, а также за регулярные масштабные маневры в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Лю Чжэньли считался представителем технократического крыла командования, выросшего уже после эпохи массовых сухопутных армий и ориентированного на высокотехнологичную войну. Он продвигал концепцию совместных операций, цифровизацию управления и повышение роли разведки, беспилотных систем и точных ударов. Его карьера была тесно связана с реформами последних лет, и именно поэтому попадание Лю Чжэньли под следствие выглядит особенно тревожным для всей управленческой вертикали армии. Дело двух генералов вписывается в более широкую картину, которую трудно свести лишь к борьбе с коррупцией. С 2014 года, когда Си Цзиньпин запустил масштабную чистку в рядах НОАК, оказались под следствием или были осуждены десятки генералов, включая бывших заместителей председателя Центральной военной комиссии Сюй Цайхоу и Го Босюна. В последние годы удар пришелся и по оборонной промышленности и ракетным войскам, что породило разговоры о недоверии верховного руководства к качеству отчетности и реальной боеготовности.