Гражданская война в США? Не дождетесь!

Итак, весь мир снова ждет начала гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Очередной - уже трудно вспомнить, какой по счету… Сколько себя помню, столько помню и апокалиптические прогнозы о том, что Америка вот-вот развалится, что поляризация американского общества зашла настолько далеко, что без масштабной стрельбы уже просто не обойтись. Менялись лишь объяснения. Десятилетия назад причиной называли расовые конфликты, сегодня - ментальный и ценностный раскол между республиканцами и демократами, наметившийся преимущественно внутри белого большинства.

Порой дело доходило до откровенно радикальных фантазий. В начале 2000-х годов некий российский политолог Игорь Панарин любил утешать «патриотически настроенных» россиян торжественными обещаниями, что к 2007 году США распадутся на несколько самостоятельных государств. Примечательно, что этот персонаж был не обывателем из числа пикейных жилетов, а профессором МГИМО, что само по себе многое говорит о качестве определенной части российской внешнеполитической экспертизы. Как гласит английская поговорка, иногда слова Петра о Павле говорят больше о Петре, чем о Павле. Впрочем, справедливости ради следует признать: заядлых экстремистов вроде Панарина было немного, и большинство прогнозов все же так далеко не заходило. Однако за последние пять-шесть лет мир вновь - по меньшей мере четыре раза - на полном серьезе обсуждал неизбежность гражданской войны в США. Первым таким эпизодом стал бунт движения Black Lives Matter, ударивший по самому болезненному нерву американского общества - расовому вопросу. Вначале это действительно выглядело как масштабный кризис, но довольно скоро протесты трансформировались в политическое восстание демократов при президенте-республиканце. На улицах уже звучали требования из так называемой воук-повестки: сокращение штатов полиции, более мягкое отношение к преступности, обязательное покаяние белого населения за сам факт своего существования, идеологическая переработка университетов и прочие элементы новой культурной доктрины.

Как и следовало ожидать, ни революции, ни гражданской войны не произошло. Бунты BLM выродились в локальные беспорядки и проявления мародерства, а после смены Трампа на Байдена постепенно сошли на нет. Второй раз гражданскую войну предрекали после штурма Капитолия сторонниками Трампа. Событие громкое, но, по сути, локальное, мгновенно получившее двухпартийное осуждение. Вряд ли оно могло стать триггером для полномасштабного конфликта в богатейшей стране мира с населением около 350 миллионов человек. Тем не менее тревожные ожидания возникли вновь и столь же предсказуемо завершились арестами нескольких десятков участников. Затем вооруженных столкновений ожидали в преддверии последних президентских выборов, предполагая, что при столь высокой поляризации ни один из проигравших лагерей не признает поражения. Но Трамп выиграл настолько убедительно, что даже самые упертые демократы не смогли всерьез оспорить результат. И этот сценарий тоже рассыпался. После чего роль спускового механизма отводили протестам против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. И вновь многим показалось: вот теперь-то висящее на стене ружье уж точно выстрелит. Но и здесь все быстро выдохлось. Ни революции, ни даже повторения масштаба BLM не произошло.

И вот – очередная серия, Америка снова «на грани». На этот раз - в штате Миннесота, в Миннеаполисе, где сотрудники миграционной службы ICE с коротким интервалом застрелили двух активистов движения в защиту мигрантов. Ситуация там действительно напряженная: баррикады, столкновения, мобилизация вооруженных активистов левацкой «Антифы». Но и здесь, уверяю, никакой гражданской войны не будет. Ни сейчас, ни завтра, ни когда-либо еще. При любом уровне поляризации, который в США действительно высок. Объясняется это по меньшей мере двумя причинами. Первая - так называемая «оптическая ловушка». Когда внимание медиа долго сосредоточено на одном событии в одном конкретном месте, его масштаб и значимость начинают казаться неизмеримо большими, чем на самом деле. Небольшой личный пример: в августе прошлого года я находился в городе Мерсин, когда в Турции бушевали лесные пожары. По новостям создавалось ощущение апокалипсиса, и знакомые из других стран спрашивали, не задело ли меня пламя. Но за месяц пребывания я не увидел ни одного пожара - только вертолеты, летящие куда-то вдаль. Информационная картинка конца света не имела ничего общего с реальностью. То же самое происходит и с американскими протестами. Сегодня многим кажется, что бунты BLM перевернули всю страну. В действительности беспорядки происходили в нескольких крупных, традиционно демократических городах - Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Миннеаполисе. Это выглядит внушительно, пока не вспомнишь, что речь идет о 350-миллионной стране, подавляющее большинство которой не видело никаких бунтов даже по соседству.

И уж совсем комично выглядели попытки разглядеть ростки гражданской войны в недавних событиях в Лос-Анджелесе, где несколько дней подряд на улицы выходила пара тысяч активистов в защиту мигрантов. Они что-то бросали, с кем-то дрались, конфликтовали с полицией, получали струю из водомета и порцию слезоточивого газа - словом, привычный уличный ритуал. А затем российский блогер Илья Варламов приехал на место событий и обнаружил скучающую публику, которая время от времени бросает что-то в полицейских, разбегается и вновь возвращается. И самое главное - их катастрофически мало. Максимум пять тысяч человек. О какой войне вообще речь? В полуторамиллионном Тбилиси пять тысяч человек собираются каждую субботу на регулярные марши протеста. А тут – 16-миллионный мегаполис. Чтобы говорить о действительно масштабном протесте в Лос-Анджелесе, счет должен идти на сотни тысяч. Но ничего подобного мы не увидели. Очередная «гражданская война» закончилась, так и не начавшись. Теперь - Миннеаполис. Город с населением около 500 тысяч человек в одном из самых северных штатов США. Да, там неспокойно, да, там регулярно происходят столкновения активистов с сотрудниками ICE. Но Америка состоит из сотен миннеаполисов и десятка многомиллионных мегаполисов. Даже массовое восстание в одном или нескольких городах не создает того уровня напряжения, после которого начинается гражданский конфликт. При всем уважении к жителям Миннеаполиса их слишком мало для революции. И здесь мы подходим к главной, фундаментальной причине, по которой ни одно из подобных восстаний не привело ни к войне, ни к революции, ни даже к серьезным потрясениям. Эта причина - в самом устройстве Соединенных Штатов Америки. США — это союз 50 не просто регионов, а штатов, каждый из которых фактически является отдельным государством со своими законами, своей Конституцией и, главное, своим образом жизни. Каждый штат живет по собственным правилам. Миннесота - либеральный, демократический штат. Миннеаполис - город-убежище, откуда запрещено депортировать нелегальных мигрантов.