Эрдоган едет к Маленькому принцу. Создавать центр тяжести

3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с официальным визитом Саудовскую Аравию. Менее чем за одно десятилетие отношения между Турцией и Саудовской Аравией прошли путь, на который у других региональных игроков уходят поколения - от скрытого противостояния и идеологического отчуждения к выверенному стратегическому сближению. Если в 2010-х годах Анкара воспринимала «арабский вопрос» преимущественно через призму партнерства с Катаром, зачастую игнорируя саудовскую логику и интересы Эр-Рияда, то сегодня этот период можно считать закрытым. Сложилась новая реальность, в которой Турция и Саудовская Аравия все чаще оказываются по одну сторону региональных процессов, формируя самостоятельный центр тяжести на Ближнем Востоке.

Это сближение не имеет характера ценностного или идеологического примирения и не предполагает реанимации концепта «суннитского единства», который в условиях фрагментированного Ближнего Востока утратил практическую значимость. Его фундамент - холодный прагматизм и совпадение стратегических приоритетов. Анкара и Эр-Рияд пришли к выводу, что эпоха управляемых конфликтов и идеологических авантюр подорвала устойчивость региона и создала пространство для внешних игроков, прежде всего для Ирана. В этих условиях обе столицы делают ставку на сохранение системы национальных государств, восстановление централизованной власти там, где это возможно, и минимизацию хаотических сценариев. Сирийское направление стало наиболее убедительной иллюстрацией нового формата взаимодействия между Анкарой и Эр-Риядом. Формирующаяся политическая архитектура в Дамаске опирается на три взаимодополняющих элемента - финансовые ресурсы Саудовской Аравии, дипломатическую и политическую поддержку США и военно-стратегический «зонтик» Турции. Эта связка позволила стабилизировать ситуацию в ключевых районах и создать предпосылки для формирования управляемой иерархии власти. Символом доверия между Анкарой и Эр-Риядом стал оборонный контракт 2023 года, в рамках которого Саудовская Аравия согласилась приобрести турецкие беспилотные системы на сумму свыше 3 миллиардов долларов. Для региона этот контракт стал сигналом о перераспределении технологических и военно-политических ориентиров. Отдельного внимания заслуживает саудовский фактор в работе с племенными структурами Сирии. Эр-Рияд обладает глубокими историческими и династическими связями с племенными конфедерациями сирийской пустыни, что делает его незаменимым посредником в процессе стабилизации внутренних районов страны. Для Турции, которая контролирует север Сирии и приняла около 3,1 миллиона сирийских беженцев, сохранение единой и управляемой сирийской государственности - вопрос внутренней безопасности.

Анкара не заинтересована в бесконечном воспроизводстве зон нестабильности у своих границ, а Саудовская Аравия в свою очередь видит в ослаблении иранского влияния в Сирии шанс переформатировать региональную конфигурацию без прямой конфронтации. В то же время сближение Турции и Саудовской Аравии выходит далеко за рамки сирийского кейса. Их интересы пересекаются в Судане, Ливии и Йемене - пространствах, где ключевой задачей становится предотвращение распада государств и сдерживание ревизионистских проектов. В этих точках Анкара и Эр-Рияд действуют не как союзники в классическом смысле, а как партнеры по стабилизации, стремящиеся минимизировать риски неконтролируемой эскалации. Не менее важны и экономические параметры сближения. Для Саудовской Аравии стабильность региона напрямую связана с энергетическими рынками. Эр-Рияду необходимы устойчивые цены на нефть - в идеале выше 80 долларов за баррель, чтобы финансировать масштабную трансформацию своей экономики в рамках программы «Видение 2030». Понятно, что любая крупная региональная война или системный кризис подрывают эти планы.