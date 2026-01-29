Си становится Мао

USD 1.7000
Фарид Исаев, автор haqqin.az
Новость о том, что Си Цзиньпин жестко вычистил из власти главного военного руководителя, своего друга детства и соратника Чжана Юся, продолжает будоражить экспертов. Ничего подобного в истории современного Китая не помнят с конфликта Мао Цзэдуна с Линь Бяо – легендарным маршалом и руководителем Народно-освободительной армии Китая.

В 1969 году Линь Бяо на IX съезде КПК был объявлен преемником Мао. Тот посчитал его наиболее подходящей фигурой, поскольку Линь Бяо не обладал влиянием в партии и активно поддерживал культ Мао. Но когда маршал именно в качестве преемника стал набирать силу, Мао Цзэдун из преемника №1 превратил того в предателя №1. Самолет с Линь Бяо и его семьей на борту – вот неожиданность! - разбился в 1971 году. Было объявлено, что тот после неудачного заговора пытался улететь в Москву.

В свете последних арестов и увольнений в китайской армии вспоминают об истории маршала Линь Бяо

У Чжана Юся шансов на преемничество не было: уже в 2022 году, когда он был назначен в Центральный военный совет на позицию заместителя Си, генералу было 72 года, при том, что для карьерного роста установлен предел в 68. Но Си Цзиньпину был нужен полностью свой человек в ЦВС, который считается самым влиятельным органом в системе власти Китая. Их отцы служили вместе с 40-х годов, стояли у истоков коммунистического Китая, Си и Чжан принадлежали к так называемому поколению «красных принцев» и знали друг друга десятки лет.

Тем удивительнее информация о том, что генерал Чжан Юся обвиняется не только в коррупции, что дело обычное в КНР, но и в «подрыве системы ответственности армии перед партией» и «предательстве доверия председателя комитета». Очевидно, имело место какое-то личное столкновение Си со своим бывшим товарищем. А чтобы мало не показалось, в западную прессу слили сообщение, будто Чжан Юся передавал ядерные секреты Китая американцам. В реальность этого обвинения практически никто не верит, но такой слив свидетельствует, насколько плохи дела у генерала.

Одновременно из состава ЦВС выведен еще один армейский руководитель – начальник объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чженьли, в отношении которого также проводится расследование. В результате в этом органе, где было семь человек по результатам назначений на XX съезде КПК в 2022 году, теперь осталось двое: сам Си Цзиньпин и Чжан Шэнмин, который контролирует соблюдение дисциплины и партийных норм в армии.

Председатель Си устраняет все фигуры, которые не внушают доверия. Похоже, других фигур уже почти и не осталось

Первым, в июне 2024 года, Си убрал Ли Шанфу, министра обороны, отвечавшего за закупки военной техники, ракетную и космическую программы. За ним последовал Мяо Хуа, курировавший партийно-политическую работу в армии. Затем в октябре 2025 года был снят заместитель главы ЦВС Хэ Вэйдун, ответственный за оперативное управление армией. Все они получили обвинения в коррупции. А в конце прошлого года пришел черед Чжан Юся и Лю Чженьли.

С одной стороны, это свидетельствует о том, что Си сосредоточил в своих руках все управление Народно-освободительной армией Китая: ответственный за дисциплину Чжан Шэнмин не в состоянии заменить военачальников, осуществляющих оперативное руководство военными. С другой стороны, НОАК в нынешнем состоянии ее руководства не способна к выполнению серьезных боевых задач и не скоро будет готова, пока на смену попавшим в опалу генералам не придут новые и не войдут полностью в курс дела. В связи с этим, отмечают наблюдатели, угроза проведения операции по захвату Тайваня скорее всего отодвигается на ближайшие годы.

Есть основания считать, что поводом навести порядок в коррумпированной сверху донизу армии для Си послужил пример крайне неудачной «спецоперации» Путина в Украине, выявивший вопиющую слабость «второй армии мира». Столкнуться с подобным позором, если НОАК придется вступать в боевые действия, китайскому руководителю очень не хочется.

Генерал Чжан Юся обвиняется не только в коррупции, что дело обычное в КНР, но и в «подрыве системы ответственности армии перед партией» и «предательстве доверия председателя комитета»

В самой армии чистки последних лет вызывают двойственную реакцию. При том, что открываются новые карьерные возможности после освобождения целого ряда высоких постов, все генералы априори находятся под подозрением, а те из них, кто обязан своими должностями выявленным предателям и коррупционерам, в страхе ждут, не настанет ли их черед стать следующими жертвами гнева председателя Си. 

Сам Си Цзиньпин готовится к XXI Всекитайскому съезду Компартии Китая в 2027 году, на котором, очевидно, получит всеобщее одобрение его план пойти на четвертый срок во главе страны. Председатель готовит к нему почву уже сейчас, устраняя все фигуры, которые не внушают доверия. Похоже, других фигур уже почти и не осталось.

