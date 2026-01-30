USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Когда власть двух стариков превыше жизни миллионов

новый мир – старые порядки
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
17:39 832

Южный Судан снова идет по кровавому кругу. Государство, созданное как «проект надежды», превратилось за 15 лет в фабрику этнической смерти, где власть двух стариков важнее жизней сотен тысяч людей. Когда армия требует за 48 часов очистить города, это не операция по «восстановлению порядка», а сигнал, что впереди резня, за которую никто не понесет ответственности.

26 января военное руководство страны потребовало от мирных жителей и сотрудников международных гуманитарных организаций в течение 48 часов покинуть три города штата Джонглей. Армейские подразделения начали масштабные операции по возвращению территорий, утраченных с конца прошлого года. В условиях Южного Судана подобные «операции» почти неизбежно означают массовые убийства и этническое истребление.

Южный Судан снова идет по кровавому кругу. Государство, созданное как «проект надежды», превратилось за 15 лет в фабрику этнической смерти

Когда в 2011 году крупнейшая страна Африки - Судан - была разделена при активном участии мировых держав, а на юге появилось новое государство, в котором большинство населения исповедует христианство, среди местных элит и внешних наблюдателей возникла иллюзия политического чуда. Предполагалось, что Южный Судан станет демократическим, свободным и справедливым государством, избавится от давления Хартума и обеспечит равные права для всех этнических групп. Как выяснилось, эти ожидания были не просто наивными - у них изначально не было шансов на реализацию.

Первым президентом Южного Судана стал Сальва Киир, а первым вице-президентом - Риек Мачар. Их личное противостояние, начавшееся с первых дней независимости, очень быстро превратилось в системный кризис, до сих пор определяющий судьбу страны. Уже через два года Мачар заявил о своих президентских амбициях, и именно это стало спусковым крючком первой гражданской войны.

Формально политический конфликт мгновенно приобрел этническое измерение: Киир представляет крупнейший народ страны - динка, а Мачар - народ нуэр. В результате борьба за власть переросла в массовую резню, сопровождавшуюся крайним насилием и явными признаками геноцида. За пять лет войны в стране с населением около 13 миллионов человек, по разным оценкам, было убито около 400 тысяч человек, преимущественно мирных жителей.

После очередного витка насилия, новой волны этнической резни и гуманитарной катастрофы эти же фигуры вполне могут снова пожать друг другу руки

Эта война практически не заняла центрального места в западной информационной повестке. Признание ее масштабов означало бы констатацию катастрофических последствий раздела Судана и ответственности тех, кто этот процесс инициировал. Запад предпочел не замечать, какого разрушительного «джинна» он выпустил из бутылки, тем более что подобные сценарии рассматривались и для других регионов мира.

В 2018 году конкуренты в борьбе за власть подписали мирное соглашение. Сальва Киир вновь назначил Риека Мачара первым вице-президентом, фактически восстановив прежнюю конструкцию власти. Международное сообщество вздохнуло с облегчением, а понтифик Франциск в Ватикане публично омыл и поцеловал ноги обоим политикам, призывая их к примирению. Казалось, худшее позади.

Однако на деле война лишь сменила форму. Несмотря на наличие пяти вице-президентов, страна по-прежнему оставалась заложницей взаимной личной ненависти двух пожилых лидеров - 75-летнего Сальвы Киира и 74-летнего Риека Мачара. Этот конфликт напоминал мину с часовым механизмом, вопрос был лишь во времени.

В 2018 году конкуренты в борьбе за власть подписали мирное соглашение. Сальва Киир вновь назначил Риека Мачара первым вице-президентом, фактически восстановив прежнюю конструкцию власти. Международное сообщество вздохнуло с облегчением, а понтифик Франциск в Ватикане публично омыл и поцеловал ноги обоим политикам, призывая их к примирению

В марте 2025 года Сальва Киир приказал арестовать первого вице-президента. Опасаясь масштабных протестов, его не отправили в тюрьму, ограничившись домашним арестом. Мачару предъявили обвинения в попытке государственного переворота, убийствах и преступлениях против человечности - обвинения, которые при желании с той же легкостью можно было бы предъявить и самому президенту. Мачар остается под домашним арестом, периодически появляется в суде и вместе с семью своими сторонниками сидит в зале заседаний в металлической клетке, ожидая приговора. Тем временем его сторонники вновь взялись за оружие, начали захватывать города и открыто заговорили о походе на столицу Джубу.

Опорным регионом мятежников стал штат Джонглей, населенный преимущественно нуэрами. Здесь действуют две вооруженные структуры - Суданская национально-освободительная армия, напрямую подчиняющаяся Мачару, и так называемая «Белая армия», которая поддерживает его политически, но формально сохраняет автономию.

С марта прошлого года Южный Судан живет в режиме «ползучей гражданской войны». Тактическая инициатива перешла к мятежникам, однако президент Киир решил переломить ситуацию силой и отдал приказ о наступлении. После этого из региона в спешке начали эвакуироваться мирные жители и сотрудники международных организаций. Последними свернули работу представители «Врачей без границ».

Опасения оказались более чем обоснованными. 25 января в социальных сетях появилось видео, на котором высокопоставленный военный - генерал Джонсон Олони - открыто призывает: «Убейте всех. Не щадите ни стариков, ни детей. Убейте даже кур и сожгите все дома». В переводе на язык реальной политики это означает фактическое разрешение на массовые убийства.

Генерал Джонсон Олони открыто призывает: «Убейте всех. Не щадите ни стариков, ни детей. Убейте даже кур и сожгите все дома»

Олони занимает пост помощника начальника Генерального штаба и представляет народ шиллуков. В прошлой гражданской войне он воевал на стороне президента и является заклятым врагом нуэров. В 2022 году бойцы «Белой армии» уничтожили десятки деревень шиллуков, превратив тысячи людей в беженцев. Теперь Олони отправлен в Джонглей, и это решение делает предстоящую кампанию заведомо беспощадной и кровавой.

Мятежники уже объявили, что мирное соглашение 2018 года утратило силу и что они намерены удерживать захваченные территории. Это означает одно - Южный Судан вновь ждет полномасштабная война. И поразительно в ней то, что в ее основе нет ни идеологии, ни программ, ни политических проектов. Есть лишь два человека, десятилетиями ненавидящие друг друга и цепляющиеся за власть любой ценой.

Недолгая история Южного Судана подсказывает и возможный финал. После очередного витка насилия, новой волны этнической резни и гуманитарной катастрофы эти же фигуры вполне могут снова пожать друг другу руки, подписать очередное мирное соглашение и вернуться к прежнему распределению постов.

После чего один вновь станет президентом, другой - первым вице-президентом. И так будет продолжаться до тех пор, пока смерть окончательно не освободит Южный Судан от власти двух обезумевших старцев.

Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год
Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год ФОТО
18:08 105
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 6577
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 1160
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 6621
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает ВИДЕО
17:22 1379
Казахстан выдаст России критика Кадырова
Казахстан выдаст России критика Кадырова
17:19 1094
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
16:51 690
Трамп выдвинул Кевина
Трамп выдвинул Кевина
16:23 1336
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3025
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7874
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 1639

ЭТО ВАЖНО

Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год
Экономический совет Азербайджана обсудил план на 2026 год ФОТО
18:08 105
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы
Если бы не КСИР, с ИГИЛ сражались бы на улицах Европы Заявил глава иранской дипломатии; обновлено 16:00
16:00 6577
Россия хочет в Зангезурский коридор
Россия хочет в Зангезурский коридор
17:28 1160
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
17:25 6621
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает
Ньюкасл. Гурбан Гурбанов выходит к воротам и не забивает ВИДЕО
17:22 1379
Казахстан выдаст России критика Кадырова
Казахстан выдаст России критика Кадырова
17:19 1094
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
Турция хочет компенсировать ливийский газ азербайджанским
16:51 690
Трамп выдвинул Кевина
Трамп выдвинул Кевина
16:23 1336
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос»
«Первый сценарий – Пезешкиан, второй – Пехлеви, третий – хаос» ведущий иранист Израиля Дина Лиснянская в гостях у haqqin.az
14:50 3025
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 7874
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
Зачем Турция перебросила F-16 в Сомали?
15:43 1639
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться