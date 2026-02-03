Отвергнуть руку империалиста, или Что такое права человека?

Десять лет назад, в марте 2016 года, президент США Барак Обама посетил Кубу. Это был первый визит американского лидера на Остров свободы после победы кубинской революции. Западная пресса сразу же заговорила о «потеплении между двумя странами» и о том, что «Куба отказывается от социализма». Однако на совместной пресс-конференции Рауля Кастро и Обамы произошел эпизод, ставший самым обсуждаемым моментом тех дней. Обама попытался положить Раулю руку на плечо, но тот с неожиданной для своего возраста резкостью отстранил руку президента США. Этот короткий жест стал наглядным доказательством того, насколько написанное и декларируемое не совпадает порой с реальностью. Если правая пресса выдвигала нелепый и бессвязный тезис «Куба отказывается от социализма», то столь же абсурдным выглядел бы и зеркальный вывод: «Рауль убрал руку Обамы - значит, Куба не отказывается от социализма». Поскольку сам вопрос был лишен смысла. Хотя бы потому, что Куба, выдержавшая блокаду длиной в 65 лет, никогда не уклонялась от нормализации отношений с США, но и никогда не просила Вашингтон о милости. Экономическую блокаду Кубы вводили не братья Кастро - это США объявили остров «марксистским», и это ЦРУ планировало сотни покушений на жизнь Фиделя Кастро.

Жест Рауля был всего лишь протестом против фальши и той роли, которую Обама пытался сыграть. И еще это был жест, который человечество давно забыло, - жест гордости Революции и революционера. Поэтому естественная реакция одного из последних революционеров ХХ века вызвала такую бурю. Точно так же поступили бы Фидель, Че Гевара, Камило Сьенфуэгос, Франк Паис, Вильма Эспин. Если после этого жеста Обаме не оставалось ничего, кроме как с натянутой улыбкой оглядеть зал, значит, президент не ожидал подобного. Обама и Рауль Кастро принадлежали к разным цивилизациям. Один приехал из страны фасадов – потребительских и эксплуататорских, из государства, символами которого стали Плайя-Хирон, Гуантанамо, Абу-Грейб и бесконечные политические скандалы. Другой - из страны, которая, несмотря на десятилетия блокады, бедность и ограничения, ни на день не прекращала попыток строить социальное государство. И дух революции Кубу до сих пор не покинул. На той же пресс-конференции Раулю задали вопрос о политзаключенных. Он ответил просто: «Дайте список - освобожу до завтра». И сказал это, стоя рядом с Обамой и понимая, что обязан будет сдержать слово, иначе начнутся манипуляции и шантаж. Рауль говорил искренне: если верить отчетам международной правозащитной организации Amnesty International, на Кубе есть диссиденты, но нет политзаключенных. Зато в США они есть. При этом на Кубе десятилетиями находили убежище политические беженцы со всего континента - от аргентинских «Монтонерос» до американских «Черных пантер».

Затем Рауля спросили о правах человека. Он ответил: «В разных странах права человека имеют разные приоритеты, а полностью они не соблюдаются нигде. Для нас права человека - это право каждого на бесплатное образование и лечение, а также право женщин получать такую же зарплату, как мужчины». Этими достижениями США похвастать не могут. Газета Politico писала тогда, что после слов Рауля о зарплатах сидевшие в зале советницы Барака Обамы - Валери Джарретт и Джен Псаки - переглянулись и тяжело вздохнули. В США женщины действительно зарабатывают меньше мужчин: на каждый доллар мужской зарплаты приходится около 70 центов женской. Разрыв почти треть. Тем не менее именно Вашингтон любит провозглашать «права человека» своим главным приоритетом. Или взять Гуантанамо. На кубинской территории расположена американская военная база. В 1901 году эта зона была передана США в аренду, и хотя Фидель Кастро, придя к власти, отказался принимать арендную плату, американцы до сих пор находятся там. Сотни людей уже десятилетиями содержатся в этой тюрьме без суда и приговора. Формально они даже не считаются осужденными. Так выглядит специфическое понимание прав человека по-американски.