Санкции Европы, порт Кулеви, сын расстрелянного замначальника ГРУ… И следы Шамхани

Как уже сообщал накануне haqqin.az, Европейский союз представил 20-й пакет санкций против России, включив в перечень ограничений терминал Кулеви в Грузии, который входит в структуру госкомпании SOCAR. Формальная причина - участие объекта в логистике российской нефти. Однако за этой формулировкой, судя по всему, стоит куда более сложная и многоуровневая схема. Первые признаки активности появились еще осенью 2025 года. В октябре российская нефть была поставлена в Грузию через терминал Кулеви. Ряд международных информационных агентств, включая Reuters, сообщили, что компания «Русснефть» доставила из порта Новороссийск танкером Kayseri на новый нефтеперерабатывающий завод, построенный в Кулеви, 105 тысяч тонн сырой нефти. Груз принял Кулевский нефтяной терминал, расположенный примерно в 5 километрах от заявленного НПЗ, после чего начались разговоры о запуске процесса переработки.

Следы Шамхани в Кулеви Налоговая служба Министерства финансов Грузии подтвердила факт импорта российской нефти и подчеркнула, что на тот момент международные санкции не распространялись ни на судно, ни на его владельца, ни на компании, участвовавшие в сделке. Формально все выглядело законно. Однако уже через три недели ситуация изменилась. 24 октября 2025 года танкер Kayseri попал под санкционные ограничения Евросоюза и был включен в список из 560 судов так называемого «теневого флота» России - инфраструктуры, позволяющей Москве продавать в обход западных санкций свои нефть и нефтепродукты. По данным Службы военной разведки Украины, танкер связан с панамской компанией Kayseri Shipping SA (Панама, регистрационный номер 155749742). Ее основатель Эктор Варела де Леон позже оказался под американскими санкциями за участие в схемах транспортировки иранской нефти. Его деятельность связывают с сетью подставных структур, обслуживающих нефтяную империю Мохаммеда Хоссейна Шамхани - сына советника верховного лидера Ирана. Эта сеть, по оценкам западных регуляторов, оперирует десятками судов и ежегодно отмывает миллиарды долларов, переправляя, прежде всего в Китай, иранское и российское сырье. На этом фоне терминал Кулеви все меньше выглядит как обычный грузинский инфраструктурный объект и все больше - как элемент сложной международной логистической цепочки.

…И следы Гуцериева Отдельная линия сомнений связана с самой «Русснефтью». Формально ее прежний владелец - миллиардер Михаил Гуцериев после начала полномасштабного вторжения России в Украину заявил о продаже своих акций и выходе из бизнеса. Однако данные открытых реестров и профильных расследований свидетельствуют: компания по-прежнему остается под влиянием семьи Гуцериевых, а управление ею осуществляется через родственников и офшорные структуры. Напомним, что сам Михаил Гуцериев оказался под западными санкциями еще в 2021 году, а ограничения в отношении его бизнеса последовательно расширялись. Под санкциями находится и его брат, Саит-Салам Гуцериев. В декабре 2025 года финансовые меры против «Русснефти» ввело и правительство Великобритании. Таким образом, речь идет о поставках сырья компанией, тесно связанной с санкционным кругом лиц, что автоматически усиливает подозрения к любой логистике с ее участием. Загадка завода Но главная интрига кроется в самом нефтеперерабатывающем заводе в Кулеви. Идея строительства этого НПЗ возникла еще в 2012 году: тогда между SOCAR и правительством Грузии было подписано инвестиционное соглашение. Проект долгое время оставался на бумаге, инвесторы менялись, сроки переносились, и реального продвижения не наблюдалось. И только в 2024 году компания Black Sea Petroleum LLC объявила о старте строительства. Уже через год было заявлено о завершении первой фазы и готовности предприятия перерабатывать ежегодно 1,2 миллиона тонн нефти. Осенью 2025 года НПЗ был формально «запущен», и именно на него, как утверждалось, поступила российская нефть с танкера Kayseri.

Однако кадровые и корпоративные связи руководства этого предприятия вызывают дополнительные вопросы. Генеральным директором стал Давид Поцхверия, а в наблюдательный совет вошли Вахтанг Чахнашвили, Константин Гогелия и бывший министр экономики Грузии Леван Давиташвили, покинувший госслужбу и вскоре возглавивший компанию. Супруга Гогелии, дизайнер Мака Асатиани, владеет фирмой «Черное море - Нефтепромышленный комплекс», специализирующейся на переработке и продаже нефти. Фактически речь идет о плотной связке бизнеса, политики и частных интересов. Кто вложил деньги? Не менее показательно в этом плане выглядит финансовая структура проекта. Общая стоимость строительства оценивается в 600 миллионов долларов, из которых 130 миллионов приходятся на первый этап. Грузинский фонд развития выделил 5 миллионов долларов. Еще 45 миллионов предоставили коммерческие банки - Cartu Bank, Basisbank и Khaliqbank. Cartu связан с фондом олигарха Бидзины Иванишвили, Basisbank контролируется китайской группой «Синьцзян Хуалин», а Khaliqbank принадлежит казахстанской финансовой группе Кулибаевых. Таким образом, финансирование обеспечили государственные и частные структуры, тесно связанные с политическими и транснациональными интересами. По данным Transparency Georgia, конечными владельцами НПЗ являются Константин Гогелия и Мака Асатиани. Гогелия долгие годы ведет бизнес в России, владеет компаниями «Нефтересурс» и «Арктический бункер», управляет терминалами в Мурманске и Новороссийске и специализируется на торговле и транспортировке топлива. Расследования грузинских и российских медиа показывают и другие пересечения. Сын Асатиани от первого брака, Кахи Жордания, был связан с нефтяными проектами в России и владел долями в логистических компаниях. Его партнером выступал Сергей Алексеев - сын недавно застреленного генерал‑лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России. До того, как Сергей Алексеев занялся предпринимательской деятельностью, он работал в гуцериевской «Русснефти».

К слову, когда в 2012 году Бидзина Иванишвили приехал в Грузию заниматься политикой, он продал свои активы в сфере недвижимости в Москве компании, принадлежащей брату владельца «Русснефти», Михаила Гуцериева, за 982,5 миллиона долларов. Описанная сеть связей формирует устойчивую картину: бизнес-интересы, логистика, российский нефтяной сектор и новый грузинский НПЗ оказываются вплетенными в единый клубок. Главный вопрос: работает ли завод? Но, пожалуй, самый принципиальный момент - физическое состояние самого предприятия. Несмотря на официальные заявления о запуске НПЗ 21 октября 2025 года, местные источники сомневаются в том, что предприятие вообще функционирует. На YouTube-канале Batumelebi были опубликованы кадры с дрона: на них видно, что многие сооружения представляют собой лишь строительные каркасы, а работы далеки от завершения. Полноценная переработка нефти в таких условиях технически невозможна. Но если завод фактически не готов, возникает логичный вопрос: что же на нем тогда «перерабатывается» и откуда берутся нефтепродукты? Церемонии открытия не было, публичной демонстрации запуска - тоже. Государственные каналы ограничились сухими информационными сообщениями. Согласитесь: для первого в истории Грузии нефтеперерабатывающего завода подобная тишина выглядит по меньшей мере странно. Грузинские журналисты предполагают, что предприятие может использоваться не как полноценный производственный объект, а как инструмент документального переоформления происхождения топлива - своего рода «прачечная», в которой российская нефть формально превращается в «грузинский нефтепродукт».