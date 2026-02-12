USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что…

наша аналитика
Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул
03:21 399

Если в Вашингтоне и Иерусалиме падение Тегерана обсуждают как потенциальный военный успех, то в арабских столицах тот же сценарий читают иначе. Там его видят началом цепной реакции: силовой демонтаж иранского режима откроет дорогу давлению на Турцию, а затем поставит под удар всю конструкцию ближневосточного суверенитета, сложившуюся после арабских революций и сирийской войны.

Биньямин Нетаньяху продвигает в американской столице жесткую линию и добивается расширения военной повестки. Но Дональд Трамп действует осторожнее. Для Белого дома Иран - не просто политический противник, а один из ключевых узлов мировой энергетики. Любая «точечная операция» способна мгновенно перерасти в кризис рынков. Масштаб рисков выходит далеко за пределы региональной войны: под угрозой оказывается вся мировая система торговли нефтью и газом.

Осторожность Белого дома продиктована холодным расчетом. За последние годы Иран вышел из стратегической изоляции. Военно-техническое сближение с Китаем и Россией изменило баланс сил - совместные учения, синхронные заявления, демонстративные маневры, все это прямой сигнал того, что легкой кампании не будет. Как следствие, цена вмешательства заранее становится неприемлемой.

Биньямин Нетаньяху продвигает в американской столице жесткую линию и добивается расширения военной повестки. Но Дональд Трамп действует осторожнее

Сегодня становится заметным редкое расхождение интересов Иерусалима и Вашингтона. Израиль мыслит категориями превентивного удара, США же оперируют цифрами, графиками и прогнозами. Даже ограниченное поражение иранской инфраструктуры почти гарантированно вызовет ответный удар по энергетическим объектам стран Персидского залива. Прецедент 2019 года, когда атака на мощности Saudi Aramco привела к сокращению добычи на 5,7 миллиона баррелей в сутки, показал, насколько хрупка нефтяная система. В нынешней обстановке потери могут быть кратно выше.

Главный нерв региона - Ормузский пролив. Через него проходит около 20 процентов мирового морского экспорта нефти. Достаточно частичного сбоя, чтобы взлетели страховые ставки, фрахт, цены на топливо и инфляционные ожидания. Резервных маршрутов сопоставимого масштаба просто нет. Каждая задержка немедленно отражается на бюджетах государств от Европы до Азии.

При таких вводных разговоры о «смене режима» в Тегеране перестают выглядеть локальной задачей. Это уже операция с глобальными последствиями. Баррель уходит в диапазон 100-120 долларов и выше, инфляция ускоряется, рост мировой экономики замедляется. В первую очередь страдают импортеры энергии - Европа и Восточная Азия. Соединенные Штаты тоже сталкиваются с издержками: скачок цен на бензин быстро превращается во внутреннюю политическую проблему.

Для Белого дома Иран - не просто политический противник, а один из ключевых узлов мировой энергетики. Любая «точечная операция» способна мгновенно перерасти в кризис рынков

У арабских монархий Персидского залива собственный парадокс. Да, формально высокая цена на нефть приносит сверхдоходы, но война одновременно — это поврежденная инфраструктура, дорогая логистика, диверсии, рост страхования и отток капитала. Дополнительная прибыль растворяется в военных и восстановительных расходах.

На этом фоне в повестку выходит второй, куда менее обсуждаемый фактор - Турция. В арабских экспертных кругах все чаще звучит тревожный вывод: ослабление Ирана автоматически делает следующей точкой давления Анкару. Причина лежит в структуре сил. Турция остается единственным региональным центром с самостоятельной внешней политикой, развитым военно-промышленным комплексом и значительным демографическим ресурсом. Чем слабее Тегеран, тем заметнее становится турецкий вес - и тем выше соблазн ограничить его.

Внутренние уязвимости Анкары хорошо известны: поляризация крупных городов, давление на валюту, экономическая нестабильность... Крупный конфликт по соседству моментально усиливает эти линии напряжения, угрожая всколыхнуть и затухший благодаря политическому мастерству Эрдогана курдский вопрос. Потоки беженцев, сбои поставок энергии, рост цен и социальное недовольство могут сложиться в полноценный внутренний кризис.

Сначала Тегеран, затем Анкара, дальше - волна хаоса, в котором исчезают границы, инвестиции и сама предсказуемость

Таким образом, речь давно идет не только об израильско-иранском противостоянии. На кону - вся система региональных сдержек. Военная логика обещает быстрый эффект, однако экономическая динамика говорит об обратном: разрушение Ирана не стабилизирует региональное пространство, а запускает новую серию конфликтов.

Именно поэтому в арабском мире худший сценарий формулируют предельно конкретно: сначала Тегеран, затем Анкара, дальше - волна хаоса, в котором исчезают границы, инвестиции и сама предсказуемость. Этот расчет и удерживает сегодня Вашингтон от шага, который выглядит решительным лишь на бумаге, но в реальности может оказаться самым дорогим стратегическим просчетом последнего десятилетия.

Читайте по теме

Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
18 января 2026, 12:00 9356
Атака на Иран: первый эшелон – США, а Израиль - резерв наша корреспонденция
4 февраля 2026, 00:49 4580
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран "День Суда" все ближе
26 января 2026, 19:55 10504
Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что… наша аналитика
03:21 400
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда
02:38 843
Кто играет на два фронта, остается за бортом
Кто играет на два фронта, остается за бортом наш комментарий
01:27 1325
Скоро закончится электричество. Что делать?
Скоро закончится электричество. Что делать? наш комментарий
02:28 787
Слабый должен выживать среди сильных
Слабый должен выживать среди сильных наш комментарий
02:18 485
Бэд Банни бросил перчатку Трампу
Бэд Банни бросил перчатку Трампу наш комментарий
01:56 1025
Президент осадил генерала. Посадит ли?
Президент осадил генерала. Посадит ли? горячая тема
01:41 1187
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает наш комментарий
11 февраля 2026, 22:59 5190
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
11 февраля 2026, 15:57 6504
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
01:01 1366
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
00:04 806

ЭТО ВАЖНО

Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что… наша аналитика
03:21 400
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда
02:38 843
Кто играет на два фронта, остается за бортом
Кто играет на два фронта, остается за бортом наш комментарий
01:27 1325
Скоро закончится электричество. Что делать?
Скоро закончится электричество. Что делать? наш комментарий
02:28 787
Слабый должен выживать среди сильных
Слабый должен выживать среди сильных наш комментарий
02:18 485
Бэд Банни бросил перчатку Трампу
Бэд Банни бросил перчатку Трампу наш комментарий
01:56 1025
Президент осадил генерала. Посадит ли?
Президент осадил генерала. Посадит ли? горячая тема
01:41 1187
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает наш комментарий
11 февраля 2026, 22:59 5190
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
11 февраля 2026, 15:57 6504
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
01:01 1366
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
00:04 806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться