Неудача Нетаньяху - Трамп не ударит, потому что…

Если в Вашингтоне и Иерусалиме падение Тегерана обсуждают как потенциальный военный успех, то в арабских столицах тот же сценарий читают иначе. Там его видят началом цепной реакции: силовой демонтаж иранского режима откроет дорогу давлению на Турцию, а затем поставит под удар всю конструкцию ближневосточного суверенитета, сложившуюся после арабских революций и сирийской войны. Биньямин Нетаньяху продвигает в американской столице жесткую линию и добивается расширения военной повестки. Но Дональд Трамп действует осторожнее. Для Белого дома Иран - не просто политический противник, а один из ключевых узлов мировой энергетики. Любая «точечная операция» способна мгновенно перерасти в кризис рынков. Масштаб рисков выходит далеко за пределы региональной войны: под угрозой оказывается вся мировая система торговли нефтью и газом. Осторожность Белого дома продиктована холодным расчетом. За последние годы Иран вышел из стратегической изоляции. Военно-техническое сближение с Китаем и Россией изменило баланс сил - совместные учения, синхронные заявления, демонстративные маневры, все это прямой сигнал того, что легкой кампании не будет. Как следствие, цена вмешательства заранее становится неприемлемой.

Сегодня становится заметным редкое расхождение интересов Иерусалима и Вашингтона. Израиль мыслит категориями превентивного удара, США же оперируют цифрами, графиками и прогнозами. Даже ограниченное поражение иранской инфраструктуры почти гарантированно вызовет ответный удар по энергетическим объектам стран Персидского залива. Прецедент 2019 года, когда атака на мощности Saudi Aramco привела к сокращению добычи на 5,7 миллиона баррелей в сутки, показал, насколько хрупка нефтяная система. В нынешней обстановке потери могут быть кратно выше. Главный нерв региона - Ормузский пролив. Через него проходит около 20 процентов мирового морского экспорта нефти. Достаточно частичного сбоя, чтобы взлетели страховые ставки, фрахт, цены на топливо и инфляционные ожидания. Резервных маршрутов сопоставимого масштаба просто нет. Каждая задержка немедленно отражается на бюджетах государств от Европы до Азии. При таких вводных разговоры о «смене режима» в Тегеране перестают выглядеть локальной задачей. Это уже операция с глобальными последствиями. Баррель уходит в диапазон 100-120 долларов и выше, инфляция ускоряется, рост мировой экономики замедляется. В первую очередь страдают импортеры энергии - Европа и Восточная Азия. Соединенные Штаты тоже сталкиваются с издержками: скачок цен на бензин быстро превращается во внутреннюю политическую проблему.

У арабских монархий Персидского залива собственный парадокс. Да, формально высокая цена на нефть приносит сверхдоходы, но война одновременно — это поврежденная инфраструктура, дорогая логистика, диверсии, рост страхования и отток капитала. Дополнительная прибыль растворяется в военных и восстановительных расходах. На этом фоне в повестку выходит второй, куда менее обсуждаемый фактор - Турция. В арабских экспертных кругах все чаще звучит тревожный вывод: ослабление Ирана автоматически делает следующей точкой давления Анкару. Причина лежит в структуре сил. Турция остается единственным региональным центром с самостоятельной внешней политикой, развитым военно-промышленным комплексом и значительным демографическим ресурсом. Чем слабее Тегеран, тем заметнее становится турецкий вес - и тем выше соблазн ограничить его. Внутренние уязвимости Анкары хорошо известны: поляризация крупных городов, давление на валюту, экономическая нестабильность... Крупный конфликт по соседству моментально усиливает эти линии напряжения, угрожая всколыхнуть и затухший благодаря политическому мастерству Эрдогана курдский вопрос. Потоки беженцев, сбои поставок энергии, рост цен и социальное недовольство могут сложиться в полноценный внутренний кризис.